Het grote nieuws waarmee de week begon was dat de Britse pond tot een historisch dieptepunt daalde, na aankondigingen van de nieuwe premier Lizz Truss dat een reeks belastingverlagingen zou worden ingevoerd.

Beleggers vreesden dat dit het vertrouwen in de pond zou ondermijnen, en door de uitverkoop zakte de waarde naar een historisch dieptepunt van $1,03. De krantenkoppen stonden vol met geruchten over de Armageddon-achtige zet, de toekomst van het pond en wat het betekende voor de toekomst.

Een ding dat me opviel – het laat zien hoe ver we nog moeten gaan als Bitcoin als een gezonde vorm van geld moet worden beschouwd.

Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, daalde de pond bijna 7%, tot $1,03, voordat het weer omhoogkaatste tot het niveau waar het nu op wordt verhandeld, $1,07.

GBP/USD-grafiek door TradingView

Bitcoin

Anderzijds, als we kijken naar het dagelijkse rendement van Bitcoin, is deze daling van 7% niets bijzonders. Ik heb het dagelijkse rendement van Bitcoin in het afgelopen jaar uitgezet om dit hieronder te illustreren. In feite zijn er alleen al het afgelopen jaar 23 gelegenheden geweest waarbij Bitcoin een dagelijkse beweging van 7% of meer heeft gehad (11 naar beneden, 12 naar boven).

Het is duidelijk dat dit voor een valuta of een waardeopslag totaal onaanvaardbaar is – en dat is precies waarom Bitcoin voorlopig geen van beide kan worden beschouwd. En het heeft nog een lange weg te gaan.

Ik sta bekend als een fervent voorstander van de kracht van Bitcoin. Maar het is gewoon belachelijk om het nu als een gerenommeerde winkel van waarde te bestempelen. Het pandemonium rond de daling van 7% in de GBP laat dit beter zien dan wat dan ook. Een 7% haalt nauwelijks de krantenkoppen in cryptoland.

Ik zag de grenzen van Bitcoin uit de eerste hand toen ik deze zomer naar El Salvador ging. Burgers meldden zich ongemakkelijk te voelen bij de volatiliteit, en velen hebben hun eigen Chivo-app opgezet om de Bitcoin die ze via hun bedrijf hebben ontvangen onmiddellijk om te zetten in USD, zodat ze de volatiliteit niet hoefden te verdragen.

Eén statistiek zou alles moeten zijn wat je nodig hebt om te bepalen hoe ver Bitcoin nog moet gaan: ’s werelds grootste cryptocurrency is met 70% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit minder dan een jaar geleden (november 2021). Stel je voor dat je 100% wordt toegewezen aan Bitcoin en ernaar verwijst als een waardeopslag? Het klopt objectief gewoon niet.

Wordt Bitcoin minder volatiel?

Ik heb de onderstaande grafieken van alle dagelijkse bewegingen in Bitcoin in procenten uitgezet die teruggaan tot 2014. De resultaten wijzen niet op een geweldige manier om de volatiliteit te verminderen.

Het is echter pas in de afgelopen twee jaar – het COVID-tijdperk – dat Bitcoin echt mainstream is geworden. Daarvoor was het grotendeels een niche-activum dat opereerde in esoterische hoeken van het internet. Het kan dus zijn dat de komende jaren de belangrijkste zullen zijn met betrekking tot een daling van de volatiliteit.

Eén ding is zeker, de volatiliteit in de GBP veroorzaakt chaos, en dat laat precies zien hoe ver Bitcoin nog moet gaan om zijn doel te bereiken om een gerenommeerde winkel van waarde te worden.

eToro

eToro is een multi-asset beleggingsplatform met meer dan 2000 activa, waaronder FX, aandelen, Crypto, ETF's, indices en grondstoffen.

Koop vandaag nog BTC met eToro

Bitstamp

Bitstamp is een toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling die handel in fiat-valuta's of populaire cryptocurrencies aanbiedt. Bitstamp is een volledig gereguleerd bedrijf dat gebruikers een intuïtieve interface, een hoge mate van beveiliging voor uw digitale activa, uitstekende klantenondersteuning en meerdere opnamemethoden biedt.

Koop vandaag nog BTC met Bitstamp