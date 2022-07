Ik vind het altijd interessant wanneer mensen die zeer bekwaam zijn in hun respectievelijke vakgebieden, geïnteresseerd raken in cryptocurrency. Een voorbeeld van zo’n geval is Catherine Tucker , de Sloan Distinguished Professor of Management en professor in Marketing aan MIT Sloan.

Ik kwam haar uitstekende proefschrift tegen, Antitrust en kostenloze verificatie: een optimistische en een pessimistische kijk op de implicaties van Blockchain technologie, die zijn tijd ver vooruit was en in 2018 werd geschreven maar nog steeds zeer relevant is. Ze vermoedt inderdaad dat haar academische collega’s destijds dachten dat digitale valuta slechts iets van tijdelijke aard waren.

Ik ging zitten om Catherine over haar artikel te interviewen, en ook veranderingen in het landschap sinds het artikel dat vier jaar geleden werd geschreven en ik kreeg enkele antwoorden over een aantal onderwerpen die mij nieuwsgierig maakten.

CoinJournal (CJ): Het was vrij vroeg om in 2018 academische artikelen over cryptocurrency te schrijven – hoe kwam je voor het eerst in aanraking met crypto en waarom besloot je dit artikel te schrijven? Wat was de eerste reactie van jouw professionele collega’s?

Catherine Tucker (CT): Als onderzoeker begon ik in 2014 met de crypto economie te werken, toen ik deel uitmaakte van het team dat hielp bij het uitvoeren van het MIT bitcoin experiment, waarbij we $ 100 in bitcoin gaven aan elke MIT student.

Destijds beschouwden mijn academische collega’s digitale valuta als iets tijdelijks.

CJ: Zijn jouw opvattingen over de impact van blockchaintechnologie sinds 2018 veranderd?

CT : Nee. Hoewel ik denk dat meer mensen nu begrijpen dat blockchain geen bitcoin is.

CJ: Had je in 2018 verwacht dat de formele regelgeving rond crypto in dit stadium verder zou zijn gevorderd, zowel op het gebied van antitrust als op andere gebieden?

CT : Ik denk dat de regelgeving tot nu toe traag en achteruit is gegaan. Ik denk dat er nog werk aan de winkel is als we met wetten komen die de aard van crypto weerspiegelen, in plaats van wetten die proberen cryptotechnologieën te laten werken zoals eerdere generaties van technologieën.

CJ: Een gebied waar ik meteen aan denk bij het lezen van jouw (uitstekende) proefschrift zijn de door de centrale bank uitgegeven digitale valuta’s (CBDC’s). De macht die dit zou geven aan een groot bedrijf (bijvoorbeeld Apple, Google) of een overheid kan enorm zijn – heb je hier ideeën over, vooral vanuit een antitrustperspectief?

CT : Nou, centrale banken hebben al de leiding over fiat valuta’s! En we ruilen elke marktmacht in vanwege afwegingen over stabiliteit en geloofwaardigheid. Ik denk niet dat dat hier anders zal zijn. Ik denk ook dat, vanwege de lage overstapkosten, het onwaarschijnlijk is dat een door een technologiebedrijf gesponsorde cryptocurrency over een aanzienlijke marktmacht zal beschikken in de traditionele economische zin.

CJ: Grote technologie bedrijven zijn de afgelopen jaren nog machtiger geworden. Geloof je nog steeds dat blockchain alternatieven in theorie meer democratische platforms kunnen bieden en een impact kunnen hebben op de groeiende antitrust, zoals besproken in het artikel uit 2018?

CT : Blockchain helpt door dingen minder fysiek en meer digitaal te maken, het vermindert de overstapkosten die de traditionele bron van marktmacht zijn. Dus ik blijf optimistisch.

CJ: Je schreef over open source code, en hoe het een sleutelfactor is met betrekking tot blockchain platforms en antitrust, maar geloof je dat veel pump-and-dumps of fraude het resultaat zijn van simpele copy-paste forks van bestaande blockchains, om het even zo eenvoudig te stellen?

CT : Ik denk dat crypto als een technologisch gebied ongebruikelijk is geweest, in termen van de hoeveelheid oplichting die hebben bestaan. Ik denk dat dit de combinatie is van zoveel investeringen, nieuwe niet-geteste technologieën en ongewoon hoge rendementen, in vergelijking met andere sectoren van de economie. Deze combinatie heeft helaas geleid tot oplichting. Ik denk niet dat het noodzakelijkerwijs een weerspiegeling is van het gemak van oplichting.

CJ: Sinds je dit artikel schreef, explodeerde gedecentraliseerde financiën (DeFi) in 2020 op het toneel. Zou dit grote gevolgen kunnen hebben voor potentiële antitrust en de controle die zulke grote instellingen momenteel hebben over de financiële markten?

CT : Ik ben enthousiast over gedecentraliseerde financiën. Als je erover nadenkt, vooral in economieën buiten de VS, is bankieren meestal ongewoon geconcentreerd en zijn er hoge overstapkosten voor het verlaten van een bank. Gedecentraliseerde financiën als beweging, belooft dit patroon van concentratie te veranderen.

CJ: Je schreef in jouw artikel dat “terwijl de markt in opkomst is en momenteel geen cryptocurrency- of blockchain project enige betekenisvolle marktmacht heeft bereikt, sommige projecten op grote schaal voldoende marktaandeel zullen hebben om de prijzen en het welzijn van de consument te beïnvloeden”. Geloof je dat de grote voorsprong van Bitcoin op het gebied van invloed en marktkapitalisatie geen betekenisvolle marktmacht vormt, gezien het vermogen om de markten van alle andere cryptocurrencies te verplaatsen?

CT : Nee. Ik denk dat Bitcoin als eerste verhuizer in een sector met niet-geteste technologieën een voordeel heeft gehad, wat betreft het trekken van aandacht. Ik ken geen overstapkosten die met name zouden betekenen dat het grote marktaandeel een monopoliemacht inhoudt. Zoals menig handelaar weet, is het gemakkelijk om te schakelen tussen bitcoin en andere concurrenten.