Interview: De toekomst is interoperabiliteit – CEO Router Protocol

Welke blockchain gaat winnen? Een veel voorkomende vraag in de wereld van cryptocurrency. Maar de toekomst er waarschijnlijk een van interoperabiliteit. Bepaalde blockchains zullen groter zijn dan andere, maar er zullen er veel naast elkaar bestaan.

Ik ging zitten met Ram Ramachandran in de laatste aflevering van de CoinJournal-podcast om dit probleem en meer te bespreken. Ram is de CEO van het Router Protocol, een infrastructuurlaag die communicatie tussen blockchains mogelijk moet maken.

Ram zit al bijna een decennium in crypto, wat betekent dat hij een goed perspectief heeft op de recente bearish wending en hoe deze zich verhoudt tot wat we nog meer hebben gezien. Ram werkte eerder op de traditionele kapitaalmarkten en werkte zelfs voor ratingbureau Moody’s tijdens de Grote Financiële Crisis, wat betekent dat hij een uniek perspectief heeft vanuit zijn tijd in het hart van de storm.

We bespreken de bearmarkt, waarom Ram denkt dat Ethereum koning zal blijven, de huidige economie, inflatie, interoperabiliteit, het runnen van een start-up in de huidige turbulente tijden en nog veel meer.

