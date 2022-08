Interview met Dr. John McAlane over crypto verslaving

Deze Q&A is het volledige interview met Dr. John McAlane. Zie dit artikel voor onze diepe duik in verslaving aan cryptocurrency-handel, met bijdrage van het volledige panel van experts.

Hieronder vind je u een interview met Dr. John McAlaney – Chartered Psychologist, Chartered Scientist en Professor of Psychology aan de Bournemouth University. Dit is het volledige transcript van ons interview, waarvan citaten zijn gepubliceerd in ons hoofdartikel over dit onderwerp hier.

Volg die link voor een diepgaande duik in het onderwerp van verslaving aan cryptocurrency-handel en de links naar gokken. Zie hieronder voor het volledige interview van Dr. John McAlane.

CoinJournal (CJ): Denkt u dat er overeenkomsten zijn tussen verslaving aan cryptohandel en gokverslaving? Zo ja, kunt u de meest opvallende noemen?

Zowel cryptocurrency als gokken delen een zekere mate van risico. Dit is iets dat mensen opwindend kunnen vinden en hen in het gedrag kunnen trekken. Bovendien kunnen zowel gokken als cryptocurrency een zekere mate van vaardigheid met zich meebrengen, wat op zijn beurt kan resulteren in winst.

Een ervaren, professionele pokerspeler kan bijvoorbeeld genoeg geld verdienen met poker dat het de belangrijkste bron van inkomsten wordt. Evenzo kan iemand met expertise in cryptocurrency mogelijk de kost verdienen met handelen – maar in beide gevallen is het slechts een minderheid van mensen die succesvol is.

CJ: Wat maakt volgens u activiteiten zoals handelen zo verslavend?

Als mensen zijn we geëvolueerd om gemotiveerd te worden door beloningen. Dit is een van de manieren waarop we leren functioneren in de samenleving. Het is ook een van de redenen dat gedragsverslavingen bestaan – we doen iets en worden er op de een of andere manier voor beloond, wat ons motiveert om het opnieuw te doen. We zijn ook gedreven om nieuwsgierig te zijn en risico’s te nemen. Dit helpt ons verkennen of sociale wereld. Trading combineert beide processen.

CJ: Wat vindt u van influencers die, in ruil voor een vergoeding van de oprichters, obscure cryptocurrencies promoten bij hun volgers met weinig kennis van hoe het werkt – denkt u dat dit problematisch is?

We zijn allemaal sociale wezens, hoewel we vaak onderschatten hoeveel we worden beïnvloed door de mensen om ons heen. Dit is vooral het geval in veel culturen, waar we er trots op zijn individuen te zijn. We hebben ook de neiging om aan te nemen dat anderen meer weten dan wij, als die anderen op een zelfverzekerde en deskundige manier handelen.

Dit betekent dat mensen aandacht kunnen besteden aan influencers op basis van hoe die influencer zichzelf presenteert; in plaats van hun oordeel te baseren op hoeveel die influencer objectief weet over handelen.

CJ: Zou naar uw mening de dagelijkse volatiliteit van cryptoprijzen van invloed zijn op de geestelijke gezondheid, aangezien mensen hun investeringen elke dag zo sterk op en neer zien gaan?

Hoewel een zekere mate van risico leuk kan zijn, houden we ook van enige consistentie in ons leven – in andere kunnen we een zekere mate van onvoorspelbaarheid aan, maar alleen tot een voorspelbaar niveau. Voortdurend door perioden van volatiliteit en onzekerheid gaan, kan bij individuen gevoelens van angst veroorzaken, wat van invloed kan zijn op hun geestelijke gezondheid.

CJ: Onderzoek naar verslaving aan cryptohandel is nog steeds beperkt, denkt u dat de behoefte hieraan in de toekomst zal groeien?

Dit is zeer waarschijnlijk. Crypto-handel is een nieuw gedrag en nieuw gedrag trekt altijd de aandacht van onderzoekers. Dit is vooral het geval als er enige suggestie is dat het gedrag in kwestie een gedrag is dat schade kan berokkenen aan het individu of anderen.

CJ: Vindt u dat de cryptocurrency-industrie meer zou moeten doen om veilig beleggen te bevorderen en het probleem van verslaving aan te pakken?

In andere sectoren, zoals de gokindustrie of de alcoholindustrie, wordt verwacht dat bedrijven zich bezighouden met wat wordt genoemd maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij ze het veilige gebruik van hun producten bevorderen, hoewel er vaak discussies zijn over de vraag of deze industrieën doen wat zoveel als ze konden doen. Dit wordt soms versterkt door wetgeving.

De cryptocurrency-industrie heeft hierin potentieel een voordeel, omdat het in theorie gemakkelijker is om online gedrag te volgen dan om offline gedrag zoals alcoholgebruik te volgen. Dit betekent dat er potentieel is om mensen die problemen ervaren sneller te identificeren en ook om persoonlijke ondersteuning te bieden.

Dit vereist echter wel een gecoördineerde inspanning van de industrie. Als een persoon met een verslaving van mening is dat een cryptobedrijf hun acties beperkt, kunnen ze naar een ander bedrijf gaan.

CJ: Conventioneel gokken is in veel gebieden beperkt tot consumenten van 18 jaar en ouder. Denkt u dat er een vergelijkbare regel zou moeten zijn binnen cryptocurrency, om jongere, meer beïnvloedbare geesten te beschermen tegen mogelijke verslaving?

Ja, ik ben van mening dat handelen beperkt moet worden tot personen van 18 jaar en ouder. We moeten echter erkennen dat dit buitengewoon moeilijk te reguleren is. Ik zou ook zeggen dat het type persoon dat geïnteresseerd raakt in cryptovaluta vaak het soort persoon is dat computersystemen begrijpt en weet te omzeilen.

CJ: Als u alleen met ja of nee zou mogen antwoorden, denkt u dan dat de wereld een gelukkiger plek zou zijn zonder gokken?

Ik geloof het niet. De meeste mensen die gokken, doen dat op een veilige, verantwoorde en plezierige manier. Degenen die gokverslaving ontwikkelen, ervaren vaak problemen in hun leven die ten grondslag liggen aan hun verslaving. Als het geen gokken was, zouden ze waarschijnlijk verslaafd zijn aan iets anders.

CJ: Net als bij de bovenstaande vraag, zou de wereld een betere plek zijn zonder cryptocurrency-investeringen?

Ik betwijfel het. Cryptocurrency is ontstaan uit individuen die op zoek waren naar nieuwe manieren om financiële transacties uit te voeren. Deze nieuwsgierigheid naar hoe systemen werken en hoe ze kunnen worden veranderd, is een fundamenteel aspect van wat het is om mens te zijn. De wereld zou erg saai zijn als mensen altijd de status-quo zouden accepteren.

CJ: Welk advies kunt u mensen geven die geïnteresseerd zijn in het verhandelen van crypto, die vatbaar zijn voor gokgerelateerde verslavingen?

Iedereen die weet dat ze een gokprobleem hebben, weet waarschijnlijk al dat ze activiteiten zoals cryptohandel moeten vermijden. Als ze besluiten om mee te doen, moeten ze zich bewust zijn van hun eigen gedrag en gedachten, en uitkijken voor rode vlaggen, zoals het najagen van verliezen, liegen over hun gedrag tegen anderen, of schuldgevoelens of wroeging ervaren over hun acties.