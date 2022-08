Interview met Dr. Lia Nower over crypto verslaving

Deze Q&A is het volledige interview met Dr. Lia Nower. Zie dit artikel voor onze diepe duik in verslaving aan cryptocurrency-handel, met bijdragen van het volledige panel van experts.

Hieronder vind je een interview met Dr. Lia Nower, professor en directeur van het Centre for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) Program. Dit is het volledige transcript van ons interview, waarvan citaten zijn gepubliceerd in ons hoofdartikel over dit onderwerp hier.

CoinJournal (CJ): Denkt u dat er overeenkomsten zijn tussen verslaving aan cryptohandel en gokverslaving? Zo ja, kunt u de meest opvallende noemen?

Het zijn geen verschillende verslavingen. Het verhandelen van cryptocurrency kan een vorm van gokverslaving zijn. Gokken is iets van waarde (geld) riskeren op een onzekere uitkomst met de hoop winst te maken. Mensen die vaak crypto verhandelen (in plaats van crypto als investering te houden) gokken.

CJ: Wat maakt volgens u activiteiten zoals handelen zo verslavend?

Vanwege de vluchtige aard van crypto’s, kan een persoon niet voorspellen of ze veel zullen winnen of verliezen. Er is een enorme stroom van de genotsstof, dopamine, wanneer het stijgt en je plotseling je geld hebt verdrievoudigd. Op andere dagen kun je net zo veel verliezen, maar daar hangt ook een rush van af, zij het op een negatieve manier.

Naast de opwinding is er ook het variabele ratio-versterkingsschema dat is gekoppeld aan risicovolle handel. Wanneer er een grote variatie in terugverdientijd is met onvoorspelbare tussenpozen, is dit de meest verslavende vorm van conditionering.

CJ: Wat vindt u van influencers die, in ruil voor een vergoeding van de oprichters, obscure cryptocurrencies promoten bij hun volgers met weinig kennis van hoe het werkt – denkt u dat dit problematisch is?

Je wilt mijn mening over influencers in het algemeen niet weten… Ze jagen op de FOMO in de gemiddelde persoon.

CJ: Zou volgens u de dagelijkse volatiliteit van cryptoprijzen van invloed zijn op de geestelijke gezondheid, aangezien mensen hun investeringen elke dag zo sterk op en neer zien gaan?

Ja, het bevordert een verslavende cyclus: preoccupatie, gevoelens van terugtrekking, tolerantie (meer moeten kopen om hetzelfde niveau van opwinding te voelen), jagen (meer kopen om verliezen terug te verdienen). Het kan iemand mentaal volledig verteren, zodat ze mensen en verantwoordelijkheden in hun leven verwaarlozen.

CJ: Onderzoek naar verslaving aan cryptohandel is nog steeds beperkt, denkt u dat de behoefte hieraan in de toekomst zal groeien?

De meesten van ons op het gebied van gokstudies nemen cryptohandel al op in onze onderzoeksstudies als gokactiviteit. Ik denk dat meer mensen het zullen gaan bestuderen als het populair en vluchtig blijft. Als het een stabiele grondstof wordt, zal het worden gebruikt voor investeringen. Het is vergelijkbaar met het verschil tussen beleggen in langetermijnaandelen en handelsmarges en opties, een vorm van gokken.

CJ: Vindt u dat de cryptocurrency-industrie meer zou moeten doen om veilig beleggen te bevorderen en het probleem van verslaving aan te pakken?

Ik denk dat de industrie beter verbonden zou moeten zijn met middelen om probleemgokkers te helpen, maar de industrie wil natuurlijk niet dat hun product wordt gezien als gokken. Omdat het inherent riskant is, kunnen ze op dit moment niet veel doen aan de volatiliteit, wat het gevaarlijk zal maken voor opwindingszoekers en degenen die op de gemakkelijke manier rijk willen worden.

CJ: Conventioneel gokken is in veel gebieden beperkt tot consumenten van 18 jaar en ouder. Denkt u dat er een vergelijkbare regel zou moeten zijn binnen cryptocurrency, om jongere, meer beïnvloedbare geesten te beschermen tegen mogelijke verslaving?

Vast en zeker. Maar ik denk dat dat ook het geval moet zijn voor risicovolle aandelen. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn er enkele basisvereisten waaraan u moet voldoen om marges en opties te verhandelen, maar sommige gamified apps hebben dat omzeild door mensen toe te staan hun antwoorden te herzien om te handelen.

Het instellen van een leeftijdsgrens voor deze dingen zou sommige jongere mensen kunnen beschermen die over het algemeen impulsiever zijn. Maar het zou niet veel doen om de naïeve handelaar te helpen die hoopt snel geld te verdienen zonder de expertise.

CJ: Als u alleen met ja of nee zou mogen antwoorden, denkt u dan dat de wereld een gelukkiger plek zou zijn zonder gokken?

Gokken is een vorm van entertainment. Voor de meeste mensen is het geen probleem. Het is maar voor enkelen een probleem. Dus ik denk niet dat het het geluk van de meeste mensen beïnvloedt.

CJ: Net als bij de bovenstaande vraag, zou de wereld een betere plek zijn zonder investeringen in cryptocurrency?

Zelfde antwoord als de vorige vraag.

CJ: Welk advies kunt u mensen geven die geïnteresseerd zijn in het verhandelen van crypto, die vatbaar zijn voor gokgerelateerde verslavingen?

Als u in crypto belegt wanneer het laag staat en van plan bent het op lange termijn of een redelijke tijd vast te houden en het vervolgens te verkopen, lijkt dat een goede beleggingsstrategie als u het risico kunt verdragen. Als u dagelijks op de markt bent met kopen en verkopen, bent u aan het gokken en zou u waarschijnlijk geen crypto’s moeten verhandelen.