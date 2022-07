“Als ze de schuld kunnen doorgeven aan toekomstige kiezers, dan kunnen ze de stemmen van de huidige kiezers winnen. De drijfveer van de overheid is dus inflatie te creëren omdat het de kosten van lenen verlaagt.”

“Wat is de drijfveer voor een politicus? De prikkel voor een politicus is om aan de macht te komen en aan de macht te blijven… hoe proberen ze stemmen te krijgen? Door heel veel geld uit te geven zonder geld van de belastingbetaler te innen … geven ze het boek door.”

Dit was leuk.

Er zijn grotere dingen in de wereld dan cryptocurrency; belangrijker zaken. Michael Kong, CEO van Fantom, weet dat. Het is ook wat cryptocurrency probeert op te lossen, hoewel we er nog niet zijn – iets dat hij ook erkende. We hebben dit uitgebreid besproken, waarbij we beoordeelden of het redelijk is om te vergelijken met de groei van het internet of andere benchmarks die je vaak tegenkomt.

Persoonlijk ben ik pessimistisch over de toestand van de economie op dit moment. De crisis in de kosten van levensonderhoud heeft gewone mensen hard getroffen. Huizen worden steeds onbetaalbaarder – een van de redenen waarom ik mijn geboorteland Ierland verliet en naar Colombia verhuisde. Politici noemden de inflatie “van voorbijgaande aard” en gaven ze de schuld aan de oorlog van Poetin, voordat ze vorige maand van mening veranderden naar “het is een probleem, maar het heeft een hoogtepunt bereikt en zal tegen het einde van 2022 onder controle zijn.”

Michael is CEO van Fantom, een van de grootste cryptocurrencies die er zijn. De episode vond slechts een paar uur plaats nadat uit de CPI-lezing voor juni bleek dat de inflatie weer was gestegen tot 9,1%. Michael is een groot denker en heeft veel fascinerende opvattingen over waar hij de prijzen van financiële activa ziet, waarom de economie in de problemen zit, de politieke omgeving en de ongelijkheidskloof.

We hebben ook Fantom besproken (uiteraard!). We hebben ons verdiept in wat het onderscheidt van rivaliserende cryptocurrencies in termen van het validatiemechanisme, en hij was verfrissend openhartig over de afwegingen die werden gemaakt bij het prioriteren van aantrekkelijke functies zoals lage kosten en hoge transactiesnelheden. In werkelijkheid bestond de podcast uit twee secties: Fantom / Blockchain-techniek en Macro / De huidige samenleving en economie, die ik in de onderstaande beschrijving van een tijdstempel heb voorzien.

Concurrenten

Ik geloof dat cryptocurrency vaak lijdt onder tribalisme, een argumentatief en competitief landschap waar investeerders soms op elkaar springen omdat ze bepaalde munten leuk vinden en andere niet. Ik heb echt genoten van Michael die verklaarde dat Fantom “op de schouders van Ethereum-reuzen stond”, groot genoeg om een rivaliserende munt de eer te geven voor het leggen van een groot deel van de basis in de industrie.

Natuurlijk is hij van mening dat Fantom bepaalde aspecten van hun technologie heeft verbeterd, die we uitgebreid hebben besproken, maar het was leuk om een objectieve en evenwichtige mening van hem te horen.

Macro

Mijn favoriete moment was toen Michael liet zien hoe goed hij in contact stond met de economische realiteit waarmee zovelen worden geconfronteerd. Hij beklaagde zich over het feit dat de gelddrukker geld van de armen nam en het tijdens COVID zo grimmig in de handen van de rijken legde, en het feit dat de loonstrookjesarbeiders de prijs betalen.

“Dit leidt tot een massale overdracht van rijkdom van de armen naar de rijken. Dit is een van de redenen waarom ik crypto begon te gebruiken… Ik kan het politieke systeem niet veranderen; Ik ben een enkele kiezer te midden van de 20 miljoen kiezers in Australië. Maar wat ik wel kan doen, is invloed hebben op mijn eigen leven en bepalen wat ik kan controleren,” aldus Michael Kong.

We spraken over wat men kan doen om zichzelf te beschermen terwijl de waarde van fiat-valuta blijft eroderen, de prijzen van goederen stijgen en het over het algemeen moeilijker wordt om te leven. En waarom, helaas, alles is ingericht in het voordeel van de rijken.

“Je moet jezelf beschermen in deze inflatoire omgeving. Maar als je al superrijk bent en al deze activa bezit, dan win je altijd. Dat is de reden waarom Forbes in 2020 meldde dat de toename van het vermogen voor de Forbes (rijkste) 400 in 2020 hoger was dan in enig jaar sinds het begin van de registratie. De reden hiervoor is dat ze geld gingen drukken.”

Voor mij is de groeiende ongelijkheidskloof het schrijnende deel van dit alles. We zagen dit gebeuren tijdens COVID toen degenen die het geluk hadden om vanuit huis te kunnen werken (inclusief ikzelf, voor de goede orde) relatief geïmmuniseerd waren (excuseer de woordspeling) van het economische bloedbad dat lockdowns veroorzaakten.

Aan de andere kant werden degenen die fysieke banen hadden, zoals barpersoneel, winkels, artiesten en nog veel meer, genadeloos geraakt. Degenen die van loonstrookje tot looncheque leefden, hadden ineens geen loonstrookje, terwijl de thuisblijvers gewoon een joggingbroek moesten aantrekken en ervoor moesten zorgen dat hun bed niet al te slordig was op de achtergrond van hun Zoom-gesprek.

De reactie van de regering bracht in wezen rijkdom over van de armen naar de rijken. Enorme stimuleringspakketten hebben ertoe geleid dat deze volledige inflatiecrisis nu is ontstaan, waardoor de moeilijkheden die diezelfde loon-naar-looncheque-werknemers hadden tijdens de pandemie zelf nog verergerd werden.

Michael Kong begrijpt dit allemaal. Hij is een CEO en duidelijk zeer intelligent, maar hij begrijpt ook hoe de wereld in elkaar zit. Ook hij probeert het verschil te maken. Als je naar een CoinJournal-podcast luistert, denk ik dat het dit zou moeten zijn – belangrijke kwesties behandelen met een intelligente en openhartige gast was echt leuk, leerzaam en tot nadenken stemmend. Tijdstempels staan in de Spotify-beschrijving als je liever naar bepaalde sectoren luistert op Fantom / crypto / inflatie / politiek / de toekomst enz.

Een fijne vrijdag.

