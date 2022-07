Cryptocurrency kan best intimiderend zijn.

Zelfs voor mensen met veel kennis van de financiële markten of technologie kan het een uitdaging zijn om de blockchain goed te begrijpen.

Ik ging op de laatste aflevering van de CoinJournal-podcast zitten met iemand die kan worden omschreven als een “crypto-academicus”, die ook die kloof voor mensen wil overbruggen.

Omid Malekan doceert aan Columbia University en heeft ook verschillende boeken geschreven, waarvan de laatste zojuist is uitgebracht, genaamd “Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms”. We gingen zitten voor een discussie die rond een hele reeks onderwerpen slingerde, maar het thema was wat Omid probeert te doen: mensen informeren over Bitcoin en cryptocurrency, wat uitdagender is dan het klinkt.

Er gebeurt veel binnen deze ruimte, iets wat Omid vrijelijk toegeeft, en crypto is verre van perfect. Maar als je op de juiste plek kijkt en een beetje vertrouwen hebt, is dit een industrie die zoveel goeds kan doen. We praatten over de ups en downs, de reputatieschade van de bearmarkt aan crypto, de impact van regelgeving, het potentieel voor crypto om goed te gaan in de derde wereld.

We hebben ook gekeken naar enkele van de tekortkomingen van de branche: doet deze zijn best om mensen op te leiden en nieuwe medewerkers zo goed te verwelkomen als zou moeten? Is tribalisme een probleem, en hoe zit het met ideologie die soms agressief of extreem kan lijken?

Als je meer wilt weten over crypto, maar altijd de gevonden verklaringen hebt gevonden die je angstaanjagend, met jargon gevuld of off-topic bent tegengekomen, dan spreekt Omid op een duidelijke en beknopte manier, vrij van neerbuigende retoriek en om meteen ter zake te komen. Het is iemand die duidelijk denkt dat crypto goed kan doen in deze samenleving, maar ook mensen wil helpen dit te realiseren. Het was zeker een bijzonder en intrigerend interview.

Kom ook meer te weten over Columbia University en hoe verschillende van Omid’s studenten sindsdien zijn overgestapt naar fulltime blockchain-rollen. We bespreken ontslagen in de hele branche – met name Coinbase – en of dit zal doorgaan en welke impact dit heeft op degenen die de ruimte betreden.

Zoals ik al zei, ik heb genoten van dit interview.

Spotify-link vind je hier.

YouTube volgt binnenkort.

Omid’s nieuwe boek kan hier worden gekocht, getiteld “Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” . Het graaft meer in het “waarom” van crypto dan het “wat” – maar als je het laatste ook wilt weten, dan zit je goed. Bekijk hem hier.