Is Bitcoin één stap verwijderd van een wereld van pijn?

Bitcoin hangt al geruime tijd rond dit niveau van $20.000 – of komt er dichtbij.

Het is grappig hoe dingen werken. Handel een paar weken zijwaarts en alle handelaren worden ongeduldig.

Maar mensen: pas op met wat je wenst. Er is reden om aan te nemen dat de huidige flirt van Bitcoin met $20.000, binnenkort misschien wordt teruggezien als de “goede oude tijd”.

Wat kunnen we afleiden uit eerdere cycli?

Als we terugkijken op eerdere cycli, valt het op dat Bitcoin zelden verder gaat dan de piek van de eerdere bullmarkt. In dit geval piekte de vorige bullmarkt dicht bij Kerstmis in 2017, toen Bitcoin naar boven schoot om te handelen op $19.345.

Het valt dus op dat we nu – zij het slechts in geringe mate – onder dit niveau zijn gedoken. Als je naar de grafiek kijkt, kun je zien dat dit historisch gezien een uitbijter is.

Ik besteed niet veel aandacht aan support en weerstand – ik geloof dat in de huidige omgeving het onheilspellende macroklimaat het enige is dat telt. Bitcoin beweegt, naast de aandelenmarkt, alleen op inflatiemetingen en de woorden van Jerome Powell.

Het zou echter nalatig zijn om psychologische grillen volledig over het hoofd te zien. Ze spelen een factor in alle marktbewegingen, en vaak kunnen ze in crypto meer uitgesproken zijn dan de meeste.

Dit is waarom ik vrees dat Bitcoin één slecht nieuwsgebeurtenis verwijderd is van een catastrofale dag, en een scherpe rode candle. ‘S Werelds grootste cryptocurrency is al bijna vier maanden in beweging op deze niveaus. Hoe langer het dit doet, hoe belangrijker dat niveau wordt.

Bovendien voegt het feit dat dit krabben plaatsvindt rond het psychologisch belangrijke nummer van $20.000, een beetje symboliek en ontroering toe. Ten slotte, gezien het feit dat de piek van de vorige bull is gewist, brengt het echt alle factoren in het spel.

Macro bepaalt nog steeds de koers

Macro is natuurlijk nog steeds de leider. En met de toestand van de wereld die nu zo precair is – stijgende rente stijgt, stijgende kosten van levensonderhoud, een oorlog in Europa, een energiecrisis – is het slechte nieuws overal waar je kijkt. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat er binnenkort een gebeurtenis met slecht nieuws in de pijplijn zit.

Als deze gebeurtenis zich voordoet, vrees ik voor Bitcoin. Het zou me niet verbazen als de oranje munt keldert tot een niveau dat niet veel mensen voor mogelijk hielden – althans niet toen er tijdens de pandemiegolf over ‘supercycles’ werd gesproken.

Het is belangrijk op te merken dat de economie op dit moment een ander beest is dan alles wat Bitcoin ooit heeft meegemaakt. Mensen vergeten dat Bitcoin pas in 2009 werd gelanceerd. Dit betekent dat het nooit eerder heeft bestaan in een omgeving met hoge rentetarieven, noch in een wereld waar de aandelenmarkt geen buitensporige winsten boekte (de S&P 500 6X’d van zijn dieptepunt in de GFC naar zijn hoogste punt ooit minder dan een jaar geleden).

Dus in deze context, wat heb je eraan om blindelings te prediken dat Bitcoin eerder soortgelijke bedragen heeft opgenomen, alleen om terug te brullen?

Vandaag bevinden we ons vierkant in het midden van een bredere bearmarkt, voor het eerst in de cryptogeschiedenis. De S&P 500 is dit jaar met bijna 25% gedaald. Obligaties zitten in de put. Zelfs de koning van de veilige havens, goud, is achtergebleven.

Bitcoin is ook een heel ander bezit dan eerdere cycli. Er is een sterke liquiditeit op de markten en institutionele adoptie. Kortom, het is een mainstream financieel actief. In een aantal landen is het zelfs wettig betaalmiddel. Niemand in financiële kringen heeft op dit moment nog nooit van Bitcoin gehoord.

Dus nogmaals, wat kunnen eerdere cycli ons vertellen?

Wanneer komt de rode candle?

Laat me duidelijk zijn. Ik heb geen idee wanneer dit zal komen, dus het is niet veel goeds. Als ik dat deed, zou ik niet op een laptop aan het typen zijn, ik zou ergens op een strand liggen te nippen aan een kokosnoot die ik met mijn blote handen heb geplukt.

Ik articuleer alleen maar een vermoeden dat ik op dit moment erg bang zou zijn voor Bitcoin. Het is al een tijdje aan het watertrappelen bij dit cijfer – en dat cijfer is aanzienlijk, zowel in termen van het ronde bedrag van $20K als in vergelijking met eerdere cycli.

Volatiliteit is nooit ver weg van Bitcoin. Dus voor de handelaren die zijwaartse actie betreuren – je kunt binnenkort met jaloezie op deze dagen terugkijken. Het zou me niets verbazen om een negatief nieuwsgebeurtenis en een gewelddadige pit ten zuiden van $15.000 te zien.

Maar nogmaals: ik ben maar een jongen op internet, wat weet ik ervan?