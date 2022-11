Is FTX failliet en waarom verkoopt Binance FTT?

Binance CEO CZ kondigde aan dat de beurs hun FTT-aandelen dumpt na onthullingen over de Alameda/FTX-relatie

Alameda’s $14,6 miljard aan activa zijn 40% FTT, het native token van FTX

Er is minimale informatie over hoe Alameda’s $8 miljard aan verplichtingen wordt uitgedrukt

Bankman-Fried foilliquidity Alameda en FTX maar heeft het belangenconflict verdedigd

Volume van FTT is laag – de illiquiditeit zou Alameda beletten hun FTT te verkopen

Alameda heeft aangeboden om de FTT van CZ te kopen voor $22 per token, omdat de bezorgdheid toeneemt dat de verkoopdruk de markt zal verminderen

CZ zegt dat het maanden zal duren om te verkopen

Mijn vraag is; waarom gaat crypto weer door?

We leven in een blockchain wereld, hoe moeilijk is het om dit allemaal op een blockchain te zetten?

Daar gaan we weer.

Met PTSD van de besmetting van de zomer nog steeds prominent voor crypto-investeerders, toen schijnbaar de helft van de industrie poef werd, voelt het nu als een déjà vu. En wie deze keer de schurkenrol zou spelen, maar alleen FTX, de vermeende witte ridder die was tussenbeide gekomen om de dag te redden met last-minute reddingsaanbiedingen van bedrijven Celsius en BlockFi.

Wat er is gebeurd?

Vroeger – en in cryptotermen betekent dat nog maar een paar jaar geleden – hielp Binance FTX te incuberen, die tegenwoordig als hun grootste concurrent presenteert.

Ze verlieten vorig jaar de aandelenpositie en ontvingen $2,1 miljard voor hun nette investering. Maar dit werd niet contant betaald, in plaats daarvan ontvingen ze de betalingssplitsing tussen de stablecoin BUSD en, cruciaal, FTX’s native token, FTT.

Het probleem is gecentreerd op de betaling die in het FTT-token wordt gedaan. CZ, de CEO van Binance, kondigde op Twitter aan dat “als gevolg van recente onthullingen die aan het licht zijn gekomen, we hebben besloten om de resterende FTT in onze boeken te liquideren”.

Hij voegde eraan toe dat “we zullen proberen dit te doen op een manier die de marktimpact minimaliseert. Vanwege de marktomstandigheden en de beperkte liquiditeit verwachten we dat dit enkele maanden in beslag zal nemen.”

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Wat zijn de onthullingen over FTX?

De aankondiging van CZ is een reactie op een verhaal van CoinDesk over de balans van handelsfirma Alameda Research.

Alameda is (een soort) zusterbedrijf van FTX, al zijn de details wat duisterder. Het hedgefonds/handelsbedrijf is opgericht door Sam Bankman-Fried, dezelfde Sam die aan het hoofd staat van FTX, wat vragen oproept over het belangenconflict tussen deze twee bedrijven.

Beurzen leven en sterven door hun liquiditeit, en het is het moeilijkste om te bereiken bij het lanceren van een nieuwe beurs. Handelaren zullen de liquiditeit volgen, maar wanneer u begint met nul liquiditeit, krijgt u geen handelaren. En per definitie komt liquiditeit alleen van handelaren. Het is dus een soort pervers kip-en-ei-probleem.

Bankman-Fried loste dit kip-en-ei-probleem op door een hoop Alameda-transacties via FTX te laten lopen, waardoor de liquiditeit werd vergroot. Al snel ging FTX naar de races, zijn groei fenomenaal (slechts drie jaar geleden gelanceerd, met Bankman-Fried als twintiger in de miljardairclub gekatapulteerd).

De vragen rond belangenverstrengeling draaien om welke informatie Alameda op de markt ziet die reguliere handelaren niet zien. Bankman-Fried heeft hierop teruggedrongen, maar de realiteit is dat Alameda een van de grootste liquiditeitsverschaffers op de beurs is en actief handelt tegen klanten. Ervan uitgaande dat het allemaal eerlijk is, is het belangenconflict nog steeds duidelijk.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Maar er zijn andere verwarde verhaallijnen tussen de twee. Hoewel ze “twee afzonderlijke bedrijven zijn”, meldde CoinDesk dat “de divisie op een belangrijke plaats uiteenvalt: op de balans van Alameda, volgens een privé financieel document dat is beoordeeld door CoinDesk.”

Alameda’s activa bedroegen op 30 juni $14,6 miljard, waarvan $3,66 miljard “unlocked FTT” en $2,16 miljard “FTT-onderpand.” Ik heb de uitsplitsing van de activa hieronder in kaart gebracht, inclusief een zware dosis Solana, de cryptocurrency waarin Sam Bankman-Fried een vroege investeerder was en een vocale supporter van blijft.

Dat is natuurlijk een behoorlijk zorgwekkende balans van sterk gecorreleerde instrumenten. Maar het is echt het FTT-token dat opvalt, met maar liefst 40% (tussen vergrendelde en ontgrendelde toewijzingen). FTT is tenslotte een token gemaakt door FTX.

Hoe zorgwekkend is het FTX-token?

Het zijn niet alleen de incestueuze banden tussen het bedrijf, noch het feit dat FTX uit het niets is gedrukt en nu 40% van de balans inneemt. Want ook hier is er een liquiditeitsprobleem.

Terwijl ik dit schrijf, is de marktkapitalisatie van het FTT-token $3 miljard (volgens CoinMarketCap) en de volledig verwaterde marktkapitalisatie is $7,9 miljard. En nu zie je het probleem – Alameda heeft $3,7 miljard van die marktkapitalisatie, naast nog eens $2,2 miljard aan ‘FTT-onderpand’ – waarvoor jouw theorie net zo goed is als de mijne, want ik heb geen idee wat dat betekent.

Andere activa die in het CoinDesk-rapport worden genoemd, nemen de zorg ook niet weg. SRM is daar een voorbeeld van, het oorspronkelijke token van de gedecentraliseerde Serum-uitwisseling, opgericht door, je raadt het al, Sam Bankman-Fried.

Er worden nog drie andere tokens genoemd: MAPS, OXY en FIDA. Ik zal niet doen alsof ik er veel van af weet, maar dat op zich vat het probleem samen. Nogmaals, deze zijn zeer illiquide – veel meer dan FTT.

En dus wijst de grote vraag in de richting van verplichtingen. FTX heeft verplichtingen op hun balans van in totaal $8 miljard, waarvan $7,4 miljard leningen. Ik kon er geen informatie meer over vinden, maar het lijdt geen twijfel dat dit cijfer verontrustend is in vergelijking met de hierboven geanalyseerde illiquide activakant.

Vermeldenswaard is dat FTT onder de passiva wordt vermeld. Dit zou de angst aanzienlijk verzachten, aangezien dezelfde kwestie van ‘fantoom’-activa dan zou kunnen gelden voor de passiefzijde.

Maar we hebben geen idee waarin het grootste deel van de verplichtingen luidt. Hoewel ik geen moment denk dat Alameda insolvent zou kunnen zijn, is het doemscenario een passivakant vol fiat, aangezien de activakant simpelweg niet kan worden geliquideerd en massa om aan verplichtingen te voldoen. Het is waarschijnlijk ten onrechte overdreven gezien de banden met FTX en het feit dat FTT uit het niets kan worden gedrukt en zo’n lage liquiditeit heeft.

Die grafiek zegt alles. Het dagelijkse volume over de afgelopen 6 maanden is gemiddeld $25 miljoen, vóór de stijging deze week, aangezien dit verhaal zendtijd begint te krijgen. Het is simpelweg onmogelijk dat Alameda een belangrijk deel van zijn FTT-aandelen kan liquideren zonder de marktprijs te verlagen. Daarom overstijgen de activa op papier enorm wat ze in het echte leven waard zijn.

Wat gebeurt er als Binance verkoopt?

Dus CZ is geschrokken van de onthullingen rond het FTT-token. Een gepercipieerd gebrek aan onderliggende waarde is één ding, maar het uit het niets creëren en gebruiken om de balansen te ondersteunen is een ander verhaal. En dan hebben we de verkooporder.

Interessant genoeg gaf CZ de cryptische tweet dat “we mensen die achter hun rug om tegen andere spelers in de industrie lobbyen niet zullen steunen”, wat suggereert dat er meer aan de hand is dan zorgen over de Alameda/FTX-relatie.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

En hoewel we niet weten welk bedrag van Binance’s $2,1 miljard aandelenuitbetaling van FTX wordt uitgedrukt in BUSD en FTT, lijdt het geen twijfel dat het substantieel is in vergelijking met de liquiditeitshandel op de markt – met $500 miljoen het geruchtentotaal.

Dit is de reden waarom Alameda CEO Caroline Ellison binnenkwam met een aanbod om de totale zak FTT van CZ te kopen tegen een prijs van $22 per token. Op het moment van schrijven is de marktprijs $22,20. CZ had de liquiditeitssituatie erkend door https://twitter.com/carolinecapital/status/1589287457975304193 dat het een aantal maanden zou duren om de verkooporder te voltooien.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Ze had eerder ook duidelijk gemaakt dat de balans waarnaar in het rapport van CoinDesk wordt verwezen onvolledig was, hoewel dit CZ er niet van weerhield om te verkopen.

Mijn gedachten

Zoals hier gebruikelijk is, heerst hier een frustrerende onduidelijkheid.

Uit de opmerkingen van Ellison blijkt dat de balans onvolledig is. Maar ik vraag me af: waarom is er in een industrie die is gebouwd op de blockchain zo vaak een probleem met transparantie? Waarom kunnen we deze grote spelers hun bezit en balansen niet on-chain presenteren zodat iedereen ze kan zien?

We zagen hetzelfde tijdens het Terra-fiasco, waarbij niemand zeker wist welk kapitaal de Luna Foundation Guard had, die Bitcoin wanhopig inzet om de instortende pin te verdedigen.

En nogmaals – ook hier déjà vu – het geheel is meer incestueus dan een Lannister-familiebijeenkomst. Alameda met FTT-tokens, gelanceerd door FTX, waarin is geïnvesteerd door Binance, die werd uitbetaald in FTT. Van buiten naar binnen kijkend is dit waanzin.

Het was hetzelfde met Three Arrows Capital dat Luna vasthield. En BlockFi had ook exposure. En dan Celsius en Voyager Digital. En de lijst gaat maar door. Ze hadden allemaal blootstelling aan elkaar, Terra en een tankende Bitcoin – een vervelende neerwaartse spiraal die als een kaartenhuis in elkaar viel.

Ik denk niet dat dit hier het geval is. FTX lijkt OK en ik geloof dat Alameda hun eenden op een rij heeft. Maar de informatie hierboven is zorgwekkend, en het is belachelijk dat ik hier überhaupt over moet speculeren. Om nog maar te zwijgen van de verwarrende link tussen de twee, die ongezond is voor alle betrokkenen.

Dit is slechts een gok. Natuurlijk hebben we geen informatie over de passiefzijde van de balans van Alameda. Als het $8 miljard aan fiat is, kan er een probleem zijn. Maar nogmaals, we weten het niet.

Dit is crypto, dus waarom kunnen we het niet gewoon op de blockchain plakken en stoppen met erover te oordelen op internet? We hebben deze film te vaak gezien en het begint vermoeiend te worden.