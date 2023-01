Is Huobi veilig? Waarom klanten geld zouden moeten weghalen

Belangrijkste punten

Crypto exchange Huobi ontslaat naar verluidt 20% van zijn personeelsbestand en heeft werknemers gevraagd hun salaris in stablecoins te betalen

De interne communicatie is naar verluidt opgeschort om de onvrede de kop in te drukken

Klanten halen hun geld van de beurs, terwijl het volume met 23% is gedaald

Het native token is met 10% gedaald. Rapporten hadden eerder Huobi uitgekozen als de beurs die het meest afhankelijk is van zijn eigen token om zijn reserves aan te duiden

Hoewel er geen concreet bewijs is dat er iets ongewoons gebeurt met de reserves van klanten, zouden investeerders er verstandig aan doen om het geld op te nemen totdat het stof is neergedaald, gezien wat er het afgelopen jaar nog meer is gebeurd in de crypto-industrie.

Het is groundhog-dag voor crypto. Er komt weer een nieuwe gecentraliseerde crypto-uitwisseling aan, dit keer Huobi.

Wat is er aan de hand Huobi?

De Chinese crypto-ondernemer Justin Sun, de oprichter van cryptocurrency Tron en ook in het bestuur van Huobi, kondigde aan dat de beurs ongeveer 20% van het personeelsbestand zou ontslaan.

Verdere rapporten beweerden dat werknemers, naast een dramatische inkrimping van het personeelsbestand, hun salaris in stablecoins moesten ontvangen, terwijl interne communicatiekanalen werden gesloten om de onvrede de kop in te drukken.

Hoewel het verhaal nog steeds in opkomst is, is dit duidelijk … niet goed. Veel onheilspellende screenshots van werknemers die probeerden in systemen te komen en met elkaar te communiceren, werden overal op Twitter gedeeld. Er kwamen begrijpelijkerwijs berichten naar voren dat werknemers woedend waren dat ze zouden worden ontslagen als ze zouden weigeren hun salaris in stablecoins te accepteren.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Fondsen verlaten Huobi snel

De markt wachtte geen moment met reageren. Hoewel er geen bevestigd bewijs is dat er iets mis is met Huobi’s reserves of solvabiliteit, is het een moeilijk jaar geweest voor crypto-investeerders en de ondergang van FTXen Sam Bankman-Fried is voor velen nog erg rauw.

Als gevolg hiervan werden fondsen snel van Huobi gehaald. De onderstaande grafiek van DefiLlama laat zien dat de uitstroom van USD aantrekt. Sinds 15 december, toen het $87,9 miljoen aan instroom van USD ontving, is er meer dan $200 miljoen aan uitstroom geweest. $75,1 miljoen van deze uitstroom is de afgelopen 24 uur geweest.

Gedurende de afgelopen 24 uur is het volume op de beurs ook met 23% gedaald van $510 miljoen naar $295 miljoen.

Huobi’s ruiltoken voelt ook de pijn. Crypto-investeerders zullen bijzonder gevoelig zijn voor deze native tokens, gezien de rol van FTT bij de ineenstorting van FTX en het feit dat het steeds duidelijker wordt dat zoveel tokens eenvoudig een minimaal doel dienen.

Het Huobi-token is sinds eind oktober gehalveerd. Het is meer dan 10% gedaald in de afgelopen 24 uur sinds het verhaal van Huobi-ontslagen naar voren kwam.

Is Huobi veilig om activa aan te houden?

Hoewel drama over ontslagen, ontevredenheid onder werknemers en volumedalingen zorgwekkend zijn, zou dit geen enkel effect moeten hebben op de veiligheid van Huobi. Althans, in theorie zou het niet moeten. Maar dit is crypto, en als dit jaar ons iets heeft geleerd, is het dat dingen vaak niet zijn wat ze lijken.

Zoals ik herhaaldelijk heb geschreven, is het slecht gesteld met de transparantie als het gaat om deze gecentraliseerde cryptospelers. Er is gewoon geen manier om zeker te weten wat er zich achter de schermen bij een van hen afspeelt.

De aanwezigheid van een ruiltoken vertroebelt ook het water. Wordt dit token geaccepteerd als onderpand voor verplichtingen? Nogmaals, er is geen bewijs om te suggereren dat het zo is, maar er is ook geen bewijs om te suggereren dat het niet zo is.

Kijkend naar gegevens van het blockchain-analyseplatform Nansen, maakt Huobi’s native token 32% uit van de totale toewijzing, terwijl Justin Sun’s TRX-token nog eens 17% omvat. Een rapport van CryptoQuant laat ook zien dat Huobi van alle uitwisselingen het meest vertrouwt op zijn eigen token om zijn reserves aan te geven.

Nogmaals, hoewel er geen bewijs is dat hier iets ongewoons gebeurt, vertroebelt de invloed van een inheems token het water zeker.

Klanten nemen de juiste beslissing door geld op te nemen

Met de twijfel op het platform en de recente chaos in de crypto-industrie vorig jaar, is het volkomen logisch dat klanten hun geld ophalen. Vergelijkbaar met hoe zo’n groot deel van het geld van de beurzen werd gehaald in de nasleep van de ineenstorting van de FTX, dit is gewoon degelijk risicobeheer.

Als Huobi volkomen veilig is en alles weer normaal wordt – en nogmaals, er is niets dat erop wijst dat dit niet het geval zal zijn – dan kunnen klanten hun geld gewoon weer op het platform storten. Maar dit is een niet-gereguleerde, ondoorzichtige entiteit waarop geen enkele financiële beoordeling kan worden gemaakt. Dat betekent dat het een risico is, en met alle waanzin van de afgelopen 24 uur zou het vanuit het oogpunt van risicobeheer een twijfelachtige zet zijn om niet op zijn minst tijdelijk geld op te halen en te wachten tot het stof is neergedaald.