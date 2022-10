Het is helaas de realiteit dat elke cryptogeldschieter tegenwoordig kritisch wordt bekeken, aangezien de markt nog steeds wankelt van de chaos die eerder dit jaar door Celsius werd veroorzaakt.

Nexo heeft zich tot op heden afgescheiden van de massa. Vorige week kondigde het zelfs een belang aan in de federaal gecharterde Summit National Bank. Het heeft herhaaldelijk verklaard dat het zich zal onthouden van leningen zonder onderpand. Nexo lanceerde zelfs een overnamebod op Celsius toen de omstreden geldschieter in een spiraal van insolventie terechtkwam (zelfs als de kans bestaat dat het slechts een publiciteitsstunt was).

Maar nu is er extra bezorgdheid na problemen met de regelgeving en een aantal merkwaardige bewegingen in de keten.

Regulatie

Acht staten hebben vorige week een stakingsbevel ingediend tegen Nexo. Het is hetzelfde oude verhaal over de vraag of de aangeboden producten effecten zijn. Ik zal niet ingaan op de ins en outs omdat ik geen advocaat ben, maar de dreiging om bepaalde producten van de Amerikaanse markt te moeten halen, kan Nexo natuurlijk hard onder druk zetten.

Regelgevers in Kentucky beschuldigden Nexo er zelfs van insolvent te zijn en verklaarden dat het bedrijf zonder zijn eigen token – NEXO – “verplichtingen zou hebben (die) zijn activa zouden overschrijden”. Voor iedereen met een kort geheugen, dat is precies wat Celsius leidde voordat ze opnames schorsten en faillissement aanvroegen.

Nu het token Nexo een extreem laag handelsvolume van 1% van zijn marktkapitalisatie heeft, realiseren mensen zich niet dat als alles op zijn kop wordt gezet en dat het vermogen van Nexo om geld te verdienen met zijn bezit aanzienlijk minder is dan men zou geloven op- papier. Vandaar de ongerustheid.

Nexo verplaatst geld van de chain.

Het tweede deel wordt geleverd met een grappige terugtrekking op de chain die mensen nieuwsgierig maakte. Een wallet met het label Nexo heeft gisteren meer dan $150 miljoen opgenomen van MakerDAO.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Uiteraard baart dit veel mensen zorgen, gezien de parallellen met de Celsius-situatie. Voor wat het waard is, het zou me verbazen als er een faillissement voor Nexo zou komen in een periode van relatieve rust op de markt.

Het feit dat de toezichthouders recent een staakt-het-vuren hebben uitgevaardigd, voegt hier echter een extra laag aan toe. Maar nogmaals, de kwestie van beveiliging-of-niet-een-beveiliging is nauwelijks onvoorspelbaar geweest – Nexo had moeten weten, en waarschijnlijk hebben gedaan, dat dit eraan zat te komen.

Nadat de bewegingen enige controverse in de markt hadden veroorzaakt, gaf Nexo een verklaring af waarin werd verduidelijkt dat “deze routinetransactie die gisteren is gedaan een terugbetaling van een lening vertegenwoordigt in overeenstemming met de nieuwste marktdynamiek en volgens het standaard treasurybeheer van het bedrijf.”

Mijn kijk hierop? Ik geloof nog steeds dat Nexo in orde is, maar als ik geld had, zou ik vandaag zeker wat nerveuzer zijn dan vorige week. Zoals ik al zei toen Terra daalde, is de opbrengst die momenteel voor deze producten wordt geboden, het risico gewoon niet waard. De meeste bieden rendementen van rond de 4% op Bitcoin (de basisrente van Nexo is 3% -4%) – ben je dan echt bereid om alles daarvoor op het spel te zetten?

Het is ook vreemd dat Nexo de markt niet van tevoren heeft gewaarschuwd om eventuele zorgen weg te nemen, want ook dit zou duidelijk zijn geweest.

Het slimme risico-rendementspel op dit moment is om de opbrengstgenererende producten voorlopig uit te stellen totdat we een duidelijker beeld hebben. Want ook al denk ik dat Nexo in orde is en dit is waarschijnlijk veel ophef over niets – ik ben van plan om te bespreken hoe goed ik denk dat Nexo ik run in relatie tot veel andere bedrijven in de branche – we kunnen het echt niet zeker weten …en dat zegt genoeg.