Kan de ASI-token presale gelijke tred houden met de rally van Cosmos in 2023? Wat elke belegger moet weten

Een wijdverspreid herstel van de crypto markt heeft investeerders doen twijfelen aan de toekomst van de Cosmos prijs, aangezien de ATOM-prijsactie verbazing wekt. Een trendomslag op de lange termijn zou aan de horizon kunnen liggen, wat met name één nieuw project ten goede zal komen.

De crypto presale van AltSignals bracht in de eerste 24 uur meer dan $112k op, wat een nog meer bullish momentum heeft opgeleverd voor de blockchain beweging op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus, zal AltSignals de komende jaren beter presteren dan Cosmos?

Prijs van Cosmos herstelt terwijl AltSignals furore maakt in Web3

De Cosmos prijs begint zich te herstellen van een langdurige dip nadat deze tijdens de marktcrash van 2022 85% van zijn waarde verloor. De prijs van ATOM is sinds het begin van 2023 meer dan verdubbeld, wat ertoe heeft geleid dat veel investeerders een trendomkering op de lange termijn voor de blockchain voorspellen.

Terwijl de Cosmos prijs aan het stijgen is blijft de AltSignals token presale grote belangstelling trekken. $ASI is een opwindende nieuwe ontwikkeling van het AltSignals project, dat sinds 2017 consequent winstgevende handelssignalen binnen de community heeft gedeeld.

Na het uitbrengen van een toonaangevende algoritmische indicator genaamd AltAlgo™, waagt AltSignals zich nu in het gebied van op blockchain gebaseerde kunstmatige intelligentie (AI) . Het $ASI-token geeft toegang tot een nieuwe en verbeterde set handelstools die wordt aangedreven door AI. Het platform positioneert zich als een toonaangevende innovator in de AI-beweging van Web3.

Wat is Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) is een zeer schaalbaar, veilig en interoperabel blockchain netwerk. Het ecosysteem stelt ontwikkelaars in staat om op maat gemaakte gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen en te implementeren die vrij zijn van schaalbaarheid en interoperabiliteitsbeperkingen die typisch zijn voor andere blockchains.

Met Cosmos kunnen ontwikkelaars hun eigen tokens uitgeven en verbinding maken met andere op Cosmos gebaseerde blockchains via het Inter Blockchain Communication protocol (IBC). Dit heeft geleid tot een ecosysteem van verbonden chains die een gemakkelijke overbrugging van activa tussen verschillende protocollen mogelijk maken en heeft geleid tot een consistente vraag die heeft geholpen de ATOM prijs hoog te houden.

Cosmos prijsvoorspelling: kan ATOM $20 bereiken in 2023?

De ATOM prijs heeft de afgelopen jaren grote volatiliteit gekend, maar beleggers blijven vertrouwen hebben in de toekomst van het platform. De Cosmos prijs zal naar verwachting de komende jaren de unieke en innovatieve blockchain-oplossing van het ecosysteem weerspiegelen, wat heeft geleid tot een veelbelovende ATOM prijsvoorspelling.

De ATOM prijsvoorspelling zou voor het einde van 2023 $20 kunnen bereiken, aangezien enige voortzetting wordt verwacht voordat een grotere terugval voor de bredere crypto markten plaatsvindt. Aangezien de Cosmos prijs rechtstreeks wordt beïnvloed door de utility ervan, zouden langetermijnbeleggers de huidige prijs van $12 kunnen zien als een veelbelovende instap positie.

Wat is AltSignals?

AltSignals is sinds de lancering in 2017 een van de meest succesvolle day trading groepen van Web3. Het platform maakt gebruik van geavanceerde algoritmische tools om signalen met een ongekende nauwkeurigheid te leveren. Sommige handelaren die gebruik maken van AltAlgo™ hebben in 19 van de 32 geregistreerde maanden 10x winst in hun portefeuille gezien.

Het platform lanceert nu een reeks geavanceerde trading tools voor kunstmatige intelligentie genaamd ActualizeAI. ActualizeAI is een baanbrekende ontwikkeling van het project, omdat het speciaal is ontworpen om de nauwkeurigheid van oudere tools te verbeteren om meer winstgevende trading signals te leveren dan ooit tevoren.

Op blockchain gebaseerde AI-project tokens waren enkele van de tokens met de beste prestaties in 2023, en velen in de sector presteerden zelfs beter dan de Cosmos prijs. De toekomst van AI op de blockchain ziet er rooskleurig uit en de nieuwe AI-toolkit van AltSignals maakt het nieuwe ASI-token tot een zeer gewilde investeringsmogelijkheid.

Hoe werkt AltSignals?

Het $ASI-token kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de ActualizeAI-stack. De stack combineert machine learning met natuurlijke taalverwerking (NLP) om een reeks prijsindicatoren en marktsentiment te analyseren. Omdat het wordt aangedreven door AI, kan ActualizeAI enorme hoeveelheden complexe gegevens in overweging nemen voordat het een enkel koop- of verkoopsignaal aan zijn gebruikers geeft.

Het machine learning-element van het protocol stelt ActualizeAI in staat om de hitrate voortdurend te verbeteren. Aangezien AltAlgo™ al een indrukwekkende staat van dienst heeft, lijkt er geen limiet voor de nieuwe en verbeterde ActualizeAI.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot ActualizeAI Club door het ASI-token te kopen. De Club biedt meer toegang tot ActualizeAI, bètatest mogelijkheden voor de nieuwste tools van AltSignals en exclusieve investeringsmogelijkheden in de wereld van Web3. Het $ASI-token kan tevens worden ingezet om een passief inkomen te verdienen, of kan worden verdiend door deel te nemen aan een verscheidenheid aan nieuwe functies die zijn vrijgegeven aan ActualizeAI Club.

Kan ASI in 2023 $0,50 bereiken?

Verwacht wordt dat het $ASI-token in de nabije toekomst grote winsten zal boeken, aangezien de presale van het token momentum heeft gegenereerd voor de nieuwe ontwikkelingen van het platform. $ASI heeft deflatoire tokenomics en de enorme utility ervan binnen de ActualizeAI Club zal naar verwachting een voortdurend toenemende vraag genereren.

Experts verwachten tot 20x winst in 2023. De presale zal de prijs van $ASI verhogen van $0,012 naar $0,02274, voordat het token wordt vrijgegeven op exchanges en de prijsontdekking ingaat. Tegen het einde van het jaar zou $ASI tot $0,50 per token waard kunnen zijn.

ASI vs ATOM prijsvoorspelling: welk token is nu de beste koop?

Hoewel de ATOM prijsvoorspelling er zeker optimistisch uitziet voor de toekomst, vertegenwoordigt $ASI een groeiende beweging in blockchain die de markten op stormachtige wijze zou kunnen veroveren tijdens de volgende bullmarkt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de ATOM prijs beter zal presteren dan AltSignals, wat een veelbelovende investeringsmogelijkheid is tijdens de crypto presale.

Een crypto presale is de eerste investeringsfase voor nieuwe tokens, en daarom leveren ze vaak meer dan 100x rendement op voor beleggers die vroeg instappen. Het $ASI-token stijgt in waarde iedere keer wanneer een presale ronde uitverkocht is. Investeerders moeten dus snel zijn om tegen de best mogelijke prijs bij het nieuwste AI-aangedreven project in te stappen.