Kan Metacade samen met Decentraland een van de populairste metaverse-games van 2023 worden?

Gaming is een van de belangrijkste industrieën die aanzienlijke veranderingen zal zien naarmate de metaverse steeds meer mainstream wordt. Populaire metaverse games zoals Decentraland en The Sandbox hebben al een trouwe fanbase en honderdduizenden dollars aan in-game transacties verzameld. Maar nieuwkomer Metacade hoopt op hetzelfde succes terwijl het zichzelf als een gaming-raket in de stratosfeer schiet.

In dit artikel gaan we kijken wat Decentraland tot een van de meest populaire metaverse-games maakt en waarom Metacade zich daar binnenkort bij kan voegen.

Wat is Decentraland?

Decentraland is een virtuele 3D-wereld op de Ethereum-blockchain. Binnen de wereld worden percelen LAND verkocht als NFT’s op de Decentraland Marktplaats, die spelers gebruiken om te bouwen wat ze willen: games, casino’s, hotels, vergaderzalen en meer. Spelers gebruiken aanpasbare avatars om te communiceren met anderen en te bewegen in de wereld om hen heen.

Wat Decentraland zo uniek maakt, is het decentralisatie-aspect van zijn platform. Geen enkele entiteit bezit of beheert Decentraland, wat betekent dat de community een centrale rol speelt bij het bepalen van alle aspecten van deze virtuele wereld.

Waarom is Decentraland een van de meest populaire games in de metaverse?

Vrijwel onbeperkte creativiteit

Binnen Decentraland is er The Builder. Met The Builder kan iedereen zijn creativiteit uiten en scènes op hun land creëren met behulp van vooraf gedefinieerde objecten. Er kunnen zelfs geluiden en texturen worden geïmporteerd om een visie echt te ontwikkelen. Deze zijn te vinden in activapakketten, die gebruikers sjablonen bieden om vrijwel elke gewenste ervaring te creëren. Spelers kunnen ook items vanaf het begin bouwen en ze met winst op de Marktplaats verkopen.

Gebruikers profiteren van hun eigen creaties

Deels houdt het decentralisatie-aspect van Decentraland in dat spelers hun creaties zelf bezitten en er dus ook zelf van profiteren. Een vergelijkbaar populair metaverse-spel, Meta’s Horizon Worlds , profiteert zelf op grote schaal van de door gebruikers gegenereerde inhoud, maar geeft bijna geen van die voordelen terug aan de makers.

In plaats van de makers alleen te gebruiken en niets terug te geven, stelt Decentraland spelers in staat om hun creaties echt te bezitten en er geld mee te verdienen. Ze worden direct beloond voor de tijd en moeite die ze in de community steken.

Metaverse economieën

De hierboven beschreven aspecten met betrekking tot eigendom hebben geleid tot een volledig functionerende economie binnen Decentraland. Gebruikers kunnen betalen voor virtuele goederen en diensten, LAND kopen om op te bouwen en unieke wearables verwerven met het Decentraland-token, MANA. Dit heeft ertoe geleid dat Decentraland een van de meest populaire metaverse-spellen is geworden, gevuld met honderden, zo niet duizenden ervaringen die zijn gebouwd en eigendom zijn van de spelers.

Wat is Metacade?

Metacade is een virtuele community-hub die is gebouwd voor de toekomst van metaverse gaming. Het is een plek waar Web3 -enthousiastelingen naartoe gaan om ondergedompeld te worden in GameFi en de metaverse-cultuur. Er zijn ruimtes waar ze in realtime kunnen chatten, de populairste metaverse-games ontdekken en leren hoe ze meer kunnen verdienen met Play2Earn.

Net als Decentraland wil Metacade volledig gedecentraliseerd worden. Om dit te bereiken, geeft Metacade de waarde terug in de handen van de spelers met een innovatief beloningssysteem, game-ontwikkeling aan de basis en een door de community gebouwde virtuele arcade.

Hoe kan Metacade een van de meest populaire gaming platforms op de metaverse worden?

De community op de eerste plaats

Metacade wordt gebouwd met de community als hoogste prioriteit. Het gedecentraliseerde karakter van Web3 betekent dat gecentraliseerde communityhubs steeds zeldzamer worden. De lat wordt steeds hoger gelegd en nieuwe spelers hebben steeds meer moeite om de nieuwste revoluties op het gebied van gaming bij te houden. Metacade maakt metaverse gaming voor iedereen toegankelijk door alles wat je zou willen weten in één ruimte te plaatsen. Je vindt er een uitgebreid beoordelingssysteem, scoreborden en contentcreatie.

Je inkomen uit gaming een boost geven

Metacade wil de community stimuleren om hun gedachten en ervaringen te delen via betalingen met zijn native MCADE-token. Iedere keer dat een gebruiker een recensie schrijft of een populaire GameFi-alfa post wordt dat beloond. Daarbij gaat Metacade nog verder, het is namelijk van plan om een testomgeving te bouwen waarin ontwikkelaars betalen voor de feedback van de community. De vergoedingen die ontwikkelaars betalen, verdwijnen rechtstreeks in de zakken van de bètatesters en de schatkist in plaats van in die van een studiomanager.

Financiering van de beste Play2Earn-titels

In 2023 wil Metacade zijn eerste Metagrant uitreiken. Om een Metagrant te winnen, moeten ontwikkelaars hun ideeën pitchen voor de Metacade-community. Gebruikers brengen hun stem uit op hun favoriete idee en vervolgens ontvangt het idee met de meeste stemmen ook daadwerkelijk een financiering. Uiteindelijk is Metacade van plan om zijn virtuele speelhal te vullen met tientallen titels die zijn gekozen en gemaakt door de community.

Moet je Decentraland of Metacade kopen?

Er bestaat geen twijfel over dat Decentraland een van de meest populaire metaverse-games is en ook nog eens een fantastisch potentieel op de lange termijn heeft. Maar als je op de begane grond wilt instappen, dan is het schip naar Decentraland helaas al uitgevaren.

De snelle groei in metaverse gaming vormt echter een belangrijke kans voor Metacade. Naarmate het groeit vanaf de beginfase, is er veel ruimte voor het platform van Metacade en het MCADE-token om uit te breken. Dit kan de komende jaren tot opmerkelijke winsten leiden als je een van de eerste investeerders bent in de visionaire filosofie van Metacade. Als je op zoek bent naar het project met het meeste potentieel, ga dan voor Metacade.

