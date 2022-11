Kunnen sociale tokens het opnemen tegen Meta & TikTok? Interview P00LS

Sociale tokens zijn een van de vele lagen van de metaverse (iets waarover ik onlangs schreef).

Sommigen beweren dat een op blockchain gebaseerde structuur een beter systeem zou kunnen zijn, waarbij zowel makers als consumenten een groter deel van de taart zouden nemen dan het huidige systeem dat wordt gedomineerd door grote spelers zoals Meta, TikTok enzovoort.

P00ls is een platform dat hoopt dat Web3 de ruimte verstoort. Ze hebben een platform waarmee makers en merken hun eigen sociale tokens kunnen lanceren en deze naar hun gemeenschappen kunnen distribueren, waardoor dit valuta’s worden voor elk respectief ecosysteem.

Vandaag interviewen we Hugo Renaudin, CEO van P00LS, waarbij hij enkele vragen stelt die voortkomen uit het ambitieuze project, evenals vragen stellen over hun nieuw gelanceerde Creator World en token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds lijkt een interessant concept. Wat is uw plan om er gebruikers naar toe te trekken, in plaats van de concurrenten die in de ruimte bestaan met vergelijkbare protocollen?

Ik denk dat de sleutel hier is dat we bouwen voor fans en niet voor speculanten, terwijl de vorige generatie fan token-platforms vrijwel gericht was op cryptohandelaren en speculanten. Dit betekent dat we ons richten op het creëren van ervaringen voor mensen om de sociale tokens van hun favoriete makers te verdienen (vs. kopen) en te gebruiken (vs. verkopen) om toegang te krijgen tot betekenisvolle ervaringen en interacties. Als je aan Creator Worlds denkt, is dit waar deze interactie van gemeenschap tot maker plaatsvindt, en waar mensen gemakkelijk hun sociale tokens kunnen gebruiken om nut te krijgen. Dit is het centrum van de relatie tussen fan en maker, waar een sociale token je in staat stelt om niveaus van participatie en betrokkenheid van een gemeenschap te ontgrendelen die je niet ziet in vergelijkbare fantoken-protocollen, of zelfs met web2 sociale mediaplatforms.

CJ: Met een groot deel van de sociale media en het creëren van inhoud van internet dat wordt beheerd door grote bedrijven (TikTok, Meta enz.), denkt u dat hun invloed en netwerkeffecten zich in de toekomst kunnen vertalen naar de web3-ruimte? Wat zou Meta bijvoorbeeld stoppen met het lanceren van een gecentraliseerde versie van zoiets als Creator Worlds?

U hebt gelijk, oudere web2-platforms hebben een concurrentievoordeel omdat ze al een groot publiek en een gebruikersbestand hebben. Sommigen hebben supersuccesvolle push-ups naar web3 gemaakt, net als Reddit – dat miljoenen wallets voor zijn gebruikers heeft gecreëerd.

Dat gezegd hebbende, zou het creëren van sociale tokens met Meta en Tiktok volledig indruisen tegen hun huidige model. Als je nadenkt over wat een sociaal token kan doen, is het een geweldige manier om een community van fans te leren kennen en er rechtstreeks mee te communiceren. Als je een sociale token lanceert en deze onder je fans distribueert, weet je wie je meest betrokken fans zijn (ze hebben veel tokens) en kun je rechtstreeks met hen communiceren (via P00LS-werelden of een token-gated Discord-kanaal bijvoorbeeld ). Aan de andere kant is het bedrijfsmodel van Meta en Tiktok om makers en merken voor deze informatie te laten betalen.

Het interessante is dat we Meta en Tiktok daadwerkelijk kunnen gebruiken om waarde en zinvolle interacties voor sociale tokens te creëren. We kunnen deze platforms gebruiken om inhoud rechtstreeks aan houders van sociale tokens te leveren. We hebben bijvoorbeeld zojuist een privé Instagram-account gelanceerd voor een van onze makers Hugo Comte, die alleen toegankelijk is door enkele van zijn sociale tokens vast te houden.

CJ: Is het moeilijk om de zerozeroDEX te lanceren, met betrekking tot het aantrekken van liquiditeit in het begin?

We zijn eigenlijk best blij om onze DEX met lage liquiditeit te lanceren! De manier waarop we ons een gezonde levenscyclus voor een sociaal token voorstellen, is om eerst te lanceren zonder liquiditeit en het alleen door een gemeenschap te verdienen door middel van betrokkenheid en iteratie, en vervolgens geleidelijk meer en meer liquiditeit te introduceren.

We bevinden ons nu in de beginfase, dus we hebben niet al te veel liquiditeit nodig, omdat fans altijd hun sociale tokens kunnen verdienen. Onze gok is dat naarmate die gemeenschappen groeien, ook de vraag zal toenemen, wat natuurlijk de liquiditeit zal stimuleren.

CJ: Het P00LS-token is onlangs gelanceerd te midden van de bearmarkt. Hoe moeilijk was het om dit te bouwen terwijl de markt dit jaar instortte?

Ik denk dat dit een veel beter moment is om te lanceren dan om te lanceren op het hoogtepunt van de bullmarkt en nu een token te hebben tegen een veel lagere prijs dan de lanceringsprijs.

Dat gezegd hebbende, ik hou ervan om bearmarkten in te bouwen. Mensen zijn veel meer gericht op bouwen versus speculeren, en de mensen in de gemeenschap zijn hier voor de lange termijn, niet alleen voor speculatie op korte termijn.

CJ: De meeste sociale tokens zijn met 90%+ gedaald. In eerdere bearmarkten zijn veel munten met een lage liquiditeit zo sterk gedaald dat ze die hoogtepunten nooit meer hebben bereikt – denkt u dat we hier hetzelfde weer zullen zien?

Nogmaals, de vorige generatie sociale tokens is gebouwd voor speculanten en cryptohandelaren en we richten ons op fans. Dit maakt een enorm verschil: ongeacht de tokenprijzen, zullen er altijd fans zijn die tokens verdienen door middel van betrokkenheid en deze gebruiken om toegang te krijgen tot hulpprogramma’s en ervaringen waarmee ze dichter bij hun favoriete makers kunnen zijn.

Dat zal nooit veranderen, ongeacht de tokenprijs, en daarom leggen we zoveel nadruk op de acceptatie van sociale tokens door echte fans in tegenstelling tot speculanten.

CJ: Hebt u ooit overwogen om te werken zonder een native token? Hebt u bijvoorbeeld overwogen om $ETH te gebruiken om te handelen tegen creator-tokens, in plaats van de native P00Ls-token?

Nee. Vanaf het allereerste begin wilden we een community bouwen, een collectieve toekomst waarin we gebruikers en makers van ons protocol op hetzelfde niveau als ons team of onze investeerders kunnen maken. Hiervoor is een token nodig, anders zijn we gewoon een web2 bedrijf!