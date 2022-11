Londen en Belfast beste cryptosteden in VK, Newcastle als laatste

In navolging van een stuk dat we schreven over de acceptatie van crypto in het VK, zal dit artikel wat dieper ingaan op welke Britse steden de meeste crypto bezitten en wat de variantie is in het hele land.

De gemiddelde Britse crypto-investeerder heeft £473 uitgegeven

Over het algemeen bezit een op de drie Britten in het hele land crypto, volgens de enquête van VoucherCodes.

Het gemiddelde bedrag dat aan crypto wordt uitgegeven, is £473. Dit zijn nauwelijks levensveranderende bedragen, maar voor sommigen zijn de uitgaven aanzienlijk hoger.

5% van de Britten heeft meer dan £2.000 aan crypto uitgegeven. Het is duidelijk dat de markten dit jaar lelijk zijn geweest. De recente ineenstorting van FTX is de meest recente klap voor een sector die het hele jaar door worstelt.

Dit betekent dat een groot deel van deze Britse investeerders waarschijnlijk in het rood staat, met cryptoprijzen in vrije val sinds Bitcoin’s hoogste punt ooit van bijna $69.000 in november 2021.

Londen de leidende cryptostad, Belfast op tweede plek

Londen loopt voorop met een gemiddelde besteding van £777.

Het is geen verrassing dat Londen, als het financiële centrum van het VK – zo niet het centrum voor Europa als geheel – bovenaan de ranglijst staat.

Een uitgave van £777 is ruimschoots ver boven het gemiddelde van £473. Misschien opmerkelijker is Belfast op de tweede plaats, met de Noord-Ierse stad met een gemiddelde besteding van £699 – dat scheelt niet veel van Londen.

De top drie wordt gecompleteerd door de Welshe stad Cardiff, die gemiddeld £572 aan crypto besteedt.

Newcastle geeft het minste uit aan crypto

Aan de andere kant van de schaal staat Newcastle, met een investering van gemiddeld £230, de laagste in het onderzoek.

De noordelijke stad (die het beste voetbalteam ter wereld heeft, zegt deze volkomen onpartijdige journalist) geeft meer dan 50% minder uit dan het gemiddelde in het VK en bijna 70% minder dan Londenaren.

Met de manier waarop de prijzen zijn gegaan, lijkt het erop dat de Geordies de juiste beslissing hebben genomen. Andere steden die onder het gemiddelde uitgeven zijn Liverpool, Brighton, Leicester en Sheffield.

Bronnen