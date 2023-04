Marktanalyse 2023: welke invloed heeft Silicon Valley Bank News op de lancering van de ASI-token presale van AltSignals?

De recente ineenstorting van de Silicon Valley Bank heeft bij de traditionele financiële wereld de vrees aangewakkerd dat er een langdurige recessie op handen is. Enerzijds vragen stijgende verkoopprijzen om kwantitatieve verkrappingsmaatregelen, anderzijds kunnen stijgende rentes financiële instellingen en banken beschadigen.

Wat zou deze onzekerheid na de situatie bij de banken kunnen betekenen voor de cryptomarkt, inclusief Bitcoin (BTC), altcoins en gloednieuwe projecten zoals AltSignals (ASI)?

Wat zou de ineenstorting van Silicon Valley Bank kunnen betekenen voor de cryptomarkt?

Silicon Valley Bank, voorheen de 16e grootste commerciële bank in de VS, stortte snel in nadat een klassieke bankrun ervoor zorgde dat de instelling haar schuldeisers niet meer kon terugbetalen . Dit leidde tot de vrees voor een ineenstorting van het Amerikaanse banken systeem in de stijl van 2008, die verstrekkende gevolgen zou hebben voor de rest van de wereldwijde financiële markt.

Het is onwaarschijnlijk dat de cryptomarkt veilig is voor een wijdverbreid verlies van vertrouwen in het financiële systeem en banken; Bitcoin zag echter de grootste dagelijkse prijsstijging in de nasleep van de ineenstorting van Silicon Valley Bank.

De prijsstijging van BTC met 45% weerspiegelt bijna een snelle stijging van de goudprijs, wat erop wijst dat grote instellingen de belangrijkste crypto hebben behandeld als een afdekking tegen financiële ineenstorting. Altcoins op de cryptomarkt hebben echter niet met dezelfde relatieve kracht gereageerd, wat kan duiden op verdere problemen in de komende weken.

Of de cryptomarkt het patroon van Bitcoin blijft volgen, valt nog te bezien. Ondanks het recente nieuws van de Silicon Valley Bank, blijft de cryptomarkt naar lokale hoogtepunten streven, en nieuwe platforms zoals AltSignals lijken klaar om van die beweging te profiteren.

ASI-presale blijft investeringen aantrekken tijdens onzekere crypto marktomstandigheden

De crypto presale van AltSignals is een langverwacht evenement, aangezien het project sinds de lancering in 2017 meer dan 50.000 gebruikers heeft ondersteund met winstgevende trading signals. AltSignals breidt nu het blockchain aanbod uit met een AI-aangedreven trading toolkit genaamd ActualizeAI.

De ASI-presale trok $112k aan in dezelfde periode dat Silicon Valley Bank instortte. Dit kan een onkarakteristiek teken van kracht zijn in vergelijking met andere altcoins in de cryptomarkt, wat waarschijnlijk een aanzienlijk voordeel voor het token zal aangeven wanneer het later in het jaar op digitale activa exchanges wordt gelanceerd.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een online trading community die algoritmische tools gebruikt om signalen met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid af te leveren. De eigen indicator die door het platform is vrijgegeven, AltAlgo™, heeft consistent winstgevende transacties op de cryptomarkt gesignaleerd met een nauwkeurigheid van meer dan 70%. Het heeft handelaren in 19 afzonderlijke maanden tot 10x winst op hun portefeuille gebracht.

De nieuwe door AI aangedreven trading stack, die momenteel wordt ontwikkeld door AltSignals, is ontworpen om de frequentie en nauwkeurigheid van trading signals die binnen de groep worden gedeeld te optimaliseren. ActualizeAI maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) en voorspellende modellering om machine learning mogelijkheden toe te voegen aan de algoritmische indicatoren van het project.

Het nieuwe token van AltSignals, ASI, zal de nieuwe blockchain services die beschikbaar zijn op het platform een boost geven en directe toegang bieden tot ActualizeAI. Een kerndoel van het AltSignals project is om handelaren van alle vaardigheidsniveaus te helpen bij het navigeren door de volatiliteit in de cryptomarkt en tegelijkertijd aanzienlijke winsten te maken op de lange termijn.

Hoe werkt ASI?

De primaire utility van het ASI-token is om de ontwikkeling te financieren en toegang te bieden tot ActualizeAI. Tokenhouders kunnen ASI ook zonder enige gespecificeerde lock-upperiode staken op het AltSignals platform en stemrechten krijgen in toekomstige bestuursvoorstellen van het project.

Het bezit van ASI-tokens geeft tevens toegang tot de AI Members Club, die een reeks aanvullende diensten voor de AltSignals community bevat. Leden kunnen ook deelnemen aan trading toernooien op het nieuwe platform, waar er voor de winnaars aanzienlijke prijzenpotten beschikbaar zijn.

AI Members Club biedt ook lucratieve investeringsmogelijkheden in crypto projecten in een vroeg stadium. Presales en privé verkopen zijn vaak enkele van de meest lonende investeringen in Web3, en AI Members Club-gebruikers kunnen direct toegang krijgen tot enkele van de meest gewilde kansen in de ruimte.

Kan ASI een waarde van $0,50 bereiken in 2023?

Het ASI-token is gemarkeerd als een van de meest opwindende nieuwe releases op de cryptomarkt. Het token vertegenwoordigt een project met een bewezen staat van dienst voor succes dat klaar is om te groeien, met 50.000 eerdere gebruikers die de nieuwe ontwikkelingen al ondersteunen.

De presale zal de kosten van ASI geleidelijk verhogen van $0,012 naar $0,02274. Wanneer de presale is voltooid, wordt ASI gelanceerd op exchanges voor digitale activa en is het onderhevig aan vrije marktbewegingen. Met uitgebreide utility voor het native token en deflatoire tokenomics, voorspellen experts aanzienlijke winsten voor de komende maanden en jaren.

De prijsvoorspelling voor 2023 voor ASI benadrukt $0,50 als een kritiek weerstandsniveau. Dit zou meer dan 20x zijn vanaf het einde van de presale, wat een bewijs is van de unieke utility en de fit van het project.

Is ASI, in het licht van de ineenstorting van de Silicon Valley Bank, nog steeds de moeite waard om te kopen?

ASI lijkt een waardige toevoeging aan elke beleggingsportefeuille tegen de huidige prijs van $0.015. De presale kan de perfecte gelegenheid zijn om mee te doen, aangezien de kosten waarschijnlijk erg laag zullen blijven totdat de IDO-waarde van $0,02274 is bereikt.

AltSignals is een zich snel ontwikkelend blockchain protocol dat binnenkort zal worden aangedreven door kunstmatige intelligentie. Het nieuwe ASI-token biedt tal van voordelen binnen het ecosysteem en de ingebouwde utility zal waarschijnlijk in de loop van de tijd een aanzienlijk aantal blockchain gebruikers aanspreken. Of Silicon Valley Bank nu wel of niet een korte termijn reactie veroorzaakt op de wereldmarkten, AltSignals blijft een sterke investeringsoptie voor de lange termijn.