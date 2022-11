Cryptocurrency-exchange OKX zal MRST vermelden, het native token van het metaverse-project van Mars.

OKX, een van de toonaangevende crypto-exchanges ter wereld, gaat MRST vermelden, het oorspronkelijke token van The Mars metaverse.

Mars is een metaverse platform ontwikkeld door Mars Lab. In het metaverse platform met Mars-thema heeft Mars Labs een klein gebied dat ‘Colony’ wordt genoemd.

De gebruikers kunnen Kolonie van het NFT-type bezitten, waardoor ze huizen of commerciële gebouwen kunnen bouwen. Ze kunnen ook een lease krijgen met behulp van een op blockchain gebaseerd Smart Contract.

Mars Labs legde uit dat door bij te dragen aan de Mars: metaverse, gebruikers beloningen kunnen verdienen met Mars Token (MRST). Het ecosysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van het platform MRST kunnen verdienen via het Play-and-Earn (PAE) -systeem.

Als het oorspronkelijke token van de Mars Metaverse, wordt verwacht dat MRST veel nut zal hebben binnen het ecosysteem. De meeste gebouwen in de Kolonie kunnen worden gekocht met MRST en zijn verhandelbaar tussen gebruikers.

Bovendien kunnen gebruikers ook de ruimte aanpassen, zoals een winkelcentrum, galerij, feestzaal, klaslokaal, enzovoort. Met activiteiten zoals het hosten van evenementen in de metaverse kunnen gebruikers extra inkomsten verdienen, die worden betaald via het MRST-token.

Naarmate het platform zich uitbreidt, zouden externe of indie-game-ontwikkelaars games mogen ontwikkelen en uitbrengen met behulp van de “The Mars Game Creator” -software. De metaverse gebruikers van Mars kunnen ook zelf sportcompetities organiseren. Afhankelijk van het aantal actieve gebruikers wordt MRST gebruikt als beloning voor gamers.

Naast het vermelden van het MRST-token op zijn platform, onthulde OKX dat het een handelsloterij had geopend die tot $20.000 aan MRST voor winnaars bood.

De crypto-exchange onthulde dat MRST ter waarde van $18.000 in de komende 10 dagen zou worden verdeeld onder de top 20 dagelijkse DEX-handelaren ($1.800 per dag). OKX zal de resterende $2.000 aan MRST-tokens naar 20 gelukkige gebruikers sturen die transacties ter waarde van 10 MRST-tokens of meer uitvoeren met behulp van de OKX Web3-wallet.

OKX is een van de toonaangevende cryptocurrency-exchanges ter wereld. Het vermelden van het MRST-token op zijn platform zou ervoor zorgen dat er voldoende liquiditeit is voor gebruikers van de Mars-metaverse en houders van het token.

OKX-lijst MRST komt ongeveer twee maanden nadat de beurs de lancering van OKX Lite aankondigde. OKX Lite maakt het kopen, verkopen en uitwisselen van crypto eenvoudiger.

Volgens het team heeft de vereenvoudigde versie van de OKX-handelsapp een meer rechtlijnig gevoel en uiterlijk dan de andere versie, wat ideaal is voor meer ervaren handelaren.