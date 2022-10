Meerderheid Bitcoin adressen nu onder water

Bitcoin is een van de snelst groeiende activaklassen in de geschiedenis.

14 jaar geleden handelend tegen een fractie van een cent, liep het vorig jaar helemaal op tot bijna $69.000.

Het is tegen deze context van buitensporige winsten die aantoont hoe opmerkelijk het is dat het grootste deel van het Bitcoin-aanbod nu verliesgevend is. Als we de huidige prijs van Bitcoin vergelijken met de prijs waartegen munten binnen elk adres het laatst zijn verplaatst, maakt slechts 49,4% van de adressen winst.

Afgezien van een paar korte bezoeken onder de 50% in september, is dit de eerste keer sinds de COVID-paniek van maart 2020 dat de meeste Bitcoin-adressen in het rood staan.

Menselijke emotie

Misschien is er hier ergens een les in FOMO.

Het is verbazingwekkend hoeveel geld er tijdens de pandemie in de cryptomarkten is gestort, met cryptocurrency die constant in media-aandacht, Zoom-chatrooms en het reguliere bewustzijn verblijft, dat het grootste deel van het netwerk nu onder water staat.

Als we verder uitzoomen naar het begin van Bitcoin in 2010, zien we hoe de prijs de laatste jaren echt is gestegen – evenals het aantal adressen met winst dat daarna kelderde toen de muziek stopte met spelen.

Dit laat ons niet echt iets iets nieuws zien, maar ik dacht niettemin dat het behoorlijk onderstreepte hoe brutaal deze bearmarkt is geweest. Terugkijkend op de bearmarkt van 2018, werd de bodem bereikt toen de adressen in winst onder de 40% doken.

In maart 2020, hoewel het een extreme uitschieter was, gezien het feit dat COVID echt arriveerde, doken we onder de 45%.

In die context hebben we hier nog wat te gaan. Maar wat is die context precies? Ik denk eigenlijk dat statistieken van eerdere crypto-winters hier grotendeels irrelevant zijn. Crypto is te veel geëvolueerd om te worden vergeleken met die tijd, toen liquiditeit zo schaars was en Bitcoin beperkt was tot verre uithoeken van het internet. Het was geen algemeen financieel bezit, en daarom aarzel ik om te veel te halen uit het bestuderen van deze tijdsperioden.

Ten tweede vonden de vorige cycli niet plaats in combinatie met een bearmarkt voor alle financiële activa. De aandelenmarkt heeft onstuitbare winsten geboekt sinds 2009, het jaar waarin Satoshi Nakamoto in wezen crypto uitvond toen hij de Bitcoin-whitepaper publiceerde.

Laat me daarom heel duidelijk zijn: crypto heeft nooit bestaan zolang er een bredere marktbeer is geweest, of – ik durf het te zeggen – een recessie. Met dat in gedachten moeten vergelijkingen met eerdere cycli voorzichtig worden gemaakt. Dit is niet een kwestie van gewoon wachten om onvermijdelijk terug te stuiteren.

Misschien is dat precies wat er gaat gebeuren. Wie weet – maar mijn punt is dat zo’n blind optimisme misplaatst is. Dit is een ongekende omgeving voor crypto.

En meer adressen die niet verliesgevend laten zien hoe ver we zijn gezakt.