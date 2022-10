Metacade aangekondigd: waarom wij denken dat dit de volgende crypto is die je moet kopen

Iedereen is op zoek naar de beste nieuwe crypto om in te investeren, maar de markt blijft bearish. Daardoor zijn metaverse tokens in beeld gekomen als de optie met de meeste potentie tot groei. Het net aangekondigde Metacade is binnen de metaverse de slimme nieuwkomer. Kenners binnen de industrie denken dat dit de nieuwste grote klapper kan zijn.

Vandaag gaan we in dit opkomende project duiken en kijken we naar enkele van de belangrijkste redenen waarom Metacade de volgende beste nieuwe crypto zou kunnen worden om in 2023 te kopen.

Waarom zou je investeren in de metaverse?

Natuurlijk vraag je je af waarom je überhaupt in de metaverse zou investeren. Laten we dus eerst de potentiële voordelen bekijken. Volgens iCrowdNewswire zal de marktwaarde van de metaverse in 2030 ongeveer 40 miljard dollar zijn. Dit wordt met name veroorzaakt door de ontwikkeling van smartphones, consoles en andere gaming-apparaten die ervoor zorgen dat er steeds meer mogelijkheden zijn. Gamen wordt steeds tastbaarder en boeiender.

Volgens Agconnect zijn blockchain games nu erg populair onder game-ontwikkelaars. Bij een derde van alle pitches bij risico-investeerders in gaming-startersbedrijven speelde blockchain een belangrijke rol. Nog niet eens een jaar geleden had nog nooit iemand van dit concept gehoord. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar werd er 1,2 miljard dollar verstrekt aan startersbedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van blockchain games.

Daarbij wist Crypto Insiders te vermelden dat er ook veel Japanse gaming giganten zijn die hun oog hebben laten vallen op blockchain gaming. Grote spelers uit deze markt zijn bereid om hierin de volgende stap te zetten.

Wat is Metacade?

In de kern in Metacade een online ontmoetingsplaats in de metaverse waar de Web3-community bij elkaar kan komen, spelen en de beste games kan ontdekken in het gezelschap van gelijkgestemden. Metacade is van plan om zijn platform uit te breiden van een enthousiaste hub naar een GameFi-ontwikkelingsbron – waardoor nieuwe kansen worden gecreëerd voor zowel ontwikkelaars als gamers.

Door zich te concentreren op de belangen van de community, wil Metacade gamers betrekken bij de industrie waar ze van houden, waardoor game-ontwikkeling weer in handen van deze community komt. Het team achter Metacade creëert een ruimte waar spelers kunnen worden beloond voor het verbeteren van het platform, hetzij door interactie met game-ontwikkelaars, of door simpelweg hun exclusieve MCADE-tokens te staken om de toekomst te ondersteunen.

Waarom kan Metacade de beste nieuwe crypto zijn om te kopen?

Alles-in-één platform

Een belangrijk aspect van de Web3-cultuur legt de nadruk op decentralisatie. Hoewel dat geweldig is in termen van eerlijkheid, brengt decentralisatie ook uitdagingen vanuit een organisatorisch perspectief. Het betekent vaak dat middelen worden verspreid, wat mogelijk kan leiden tot ongelijke toegang tot platforms die Play2Earn aanbieden.

Metacade wil het beste van beide aspecten samenbrengen: een platform met alles wat je nodig hebt op één plek, met behoud van decentralisatie. Ze doen dit door verschillende aspecten te overbruggen, zoals Chat, Play, Learn, Work en Grants, terwijl ze de toekomst van Metacade laten bepalen door de community via een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Uiteindelijk betekent dit dat meer spelers toegang hebben tot ongelooflijke kansen, allemaal binnen één platform.

Geef jouw GameFi-carrière een kickstart

In 2024 is Metacade van plan om hun werkgebied formeel te lanceren. Hierdoor zullen gameontwikkelaars vacatures plaatsen voor de Metacade-community die variëren van het testen van games voor een paar uur tot een fulltime betaalde baan bij enkele van de toonaangevende bedrijven in de voorhoede van Web3.

Op dit moment is het vinden van deze kansen sterk afhankelijk van het kennen van de juiste mensen of de beste plaatsen om te zoeken. Metacade streeft ernaar iedereen gelijke toegang te geven, met de nadruk op talent, niet op netwerk.

Financiering voor basisontwikkeling

Een van Metacade’s meest doordachte plannen voor de toekomst is de lancering van Metagrants. Metagrants zijn een unieke kansen voor de gaming community om hun favoriete projecten te financieren via stemsystemen. Ontwikkelaars plaatsen potentiële ideeën en spelers kunnen stemmen op hun favorieten. De winnende ontwikkelaars ontvangen subsidies om hen te helpen een project te ontwikkelen dat inherent wordt ondersteund. Spelers kunnen ook later deelnemen aan tests en feedback geven via vroege toegang.

Uiteindelijk is Metacade van plan om een virtuele arcade vol met titels te hebben die zijn gemaakt en goedgekeurd door de Metacade community. Dit kenmerk suggereert dat dit de beste nieuwe crypto zou kunnen zijn om in de gaten te houden.

Verdien meer met Play2Earn

Een van de primaire doelen van Metacade is om de toegang van de gemiddelde Play2Earn-speler tot de beste informatie over de nieuwste titels uit te breiden. Metacade is van plan deze gegevens toegankelijk te maken door een beoordelingssysteem, scoreborden en inhoudsbases te bieden waar gebruikers de nieuwste tips kunnen delen om het meeste uit hun games te halen – en ervoor betaald worden.

Wanneer je bijvoorbeeld een recensie plaatst, word je beloond met het token van Metacade, MCADE. En wat dan als je een post plaatst over het maximaliseren van jouw winsten in een bepaald spel? Ook dan word je betaald.

Is Metacade een van de beste nieuwe crypto’s om te kopen?

Bij het zoeken naar de volgende kans valt op dat de unieke aspecten van Metacade het een sterke kanshebber maken voor de toekomst. Gezien de sterke focus op de community en gedetailleerde, realistische visie voor de toekomst, zal Metacade waarschijnlijk furore maken in de toekomst van de metaverse.