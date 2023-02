Metacade – grootste GameFi arcade nu in de presale

Het komt zelden voor dat er een project langskomt met het potentieel om een industrie van $200 miljard massaal te ontwrichten. Het is nog zeldzamer om zo’n project te vinden als een crypto presale, waarbij beleggers die investeren in crypto de kans hebben om tokens tegen lage prijzen te verwerven voordat de waarde explodeert.

Metacade ziet eruit alsof het een van die kansen zou kunnen zijn. Met steeds meer slimme beleggers die investeren in crypto die stilletjes naar de presale toestromen, zoals blijkt uit het project dat een ongelooflijke $4,5 miljoen opleverde in slechts 10 weken.

Wat is Metacade?

Metacade heeft plannen opgesteld om een ongelooflijke play-to-earn (P2E) arcade te bouwen in de metaverse. Ze willen een revolutie teweegbrengen in gaming door de winsten van de game-industrie te verdelen over de gamers zelf, waardoor ze contact kunnen maken met vrienden en hun favoriete gametitels kunnen spelen, allemaal in een enkele, uitgebreide hub voor de gaming community.

Deze play-to-earn arcade lijkt de grootste in de hele crypto wereld te worden. Dat zou Metacade in een pole position plaatsen om te profiteren van een enorm netwerkeffect en een enorm deel van de groeiende crypto-gaming-ruimte te veroveren.

Hoe werkt Metacade?

Metacade , momenteel in de crypto presale, is gecentreerd rond de fantastische play-to-earn-arcade, maar biedt naast play-to-earn ook een breed scala aan aanvullende functies. Een doorlopend thema op het platform zijn beloningen, met mogelijkheden voor gebruikers om tokens te verdienen voor een reeks verschillende acties.

Gebruikers worden niet alleen beloond voor het spelen van games in de play-to-earn arcade, maar ook via competitieve en gametoernooien, waardoor degenen die van een uitdaging houden, de community van spelers kunnen aangaan en kans maken op prijzen en symbolische beloningen. Gebruikers die bijdragen aan het platform, bijvoorbeeld door alfa te geven of game beoordelingen te schrijven, kunnen ook beloningen verdienen die een stimulerende structuur bieden voor gebruikers om het platform in de loop van de tijd te helpen verbeteren en laten groeien.

Het gebruik van beloningen op deze manier betekent dat de acceptatie van het project waarschijnlijk zal toenemen naarmate de roadmap live gaat, waardoor het project een grote impuls krijgt en het in staat wordt gesteld zeer snel een kritische massa te bereiken. Als dat gebruikersbestand eenmaal aanwezig is, zal het project profiteren van het netwerkeffect, waardoor het gebruikersbehoud wordt bevorderd en de voortdurende groei van het project wordt gegarandeerd.

Het project wordt gevoed door het utility-token MCADE, dat een sleutelrol speelt in de werking van het platform. MCADE is niet alleen een cruciaal onderdeel van het arcadesysteem en toegang tot het platform voor gebruikers, maar het is in feite de valuta van het project. Tokens worden voor alles gebruikt, van het kopen van merchandise tot deelname aan toernooien, en zorgen ervoor dat naarmate de acceptatie groeit, er steeds meer vraag naar parallel gegenereerde MCADE ontstaat.

MCADE kan ook worden ingezet, wat betekent dat houders die geduldig genoeg zijn om te wachten op de onvermijdelijke prijsstijging in de loop van de tijd, ook een passief inkomen kunnen verdienen. Het tijdelijk vastleggen van hun MCADE-tokens ondersteunt de beveiliging en ontwikkeling van het platform.

Een andere belangrijke innovatie is het Metagrants initiatief, dat MCADE-houders de mogelijkheid biedt om te stemmen op projecten die door getalenteerde game ontwikkelaars voor de community worden gepitcht. De stemmen van MCADE-houders bepalen welke projecten worden gefinancierd – en vervolgens op het platform worden vrijgegeven – wat betekent dat ze een directe stem hebben in de toekomstige richting van het platform.

Kan MCADE $1 bereiken?

Met het extreem hoge potentieel dat Metacade biedt, is het logisch dat er al wordt gesproken over hoe hoog de tokenprijs voor MCADE zou kunnen worden, ondanks dat het zich in de vroege fase van de crypto-presale bevindt.

Hoewel $1 misschien klinkt als een enorme stijging ten opzichte van de presale prijzen, als Metacade zelfs maar 2% van de $200 miljard gaming-markt als marktkapitalisatie kan veiligstellen, zou de prijs van MCADE $2 zijn – maar liefst 250x meer dan de tokenprijs tijdens de bèta fase van de presale!

Is Metacade een goede keuze voor het investeren in crypto?

Metacade wordt al een sterke kandidaat voor de beste optie als je in 2023 wil investeren in crypto, met een ongelooflijke hoeveelheid interesse in het project vanwege het potentieel ervan. Beleggers die mee willen doen, moeten snel handelen, aangezien de crypto presale van Metacade niet lang lijkt te duren.