Metacade (MCADE) presale gelanceerd: beleggers stappen vroeg in

GameFi zal naar verwachting groeien van een markt van $1,5 miljard in 2021 naar een waarde van $50 miljard in 2025

De presale van Metacade is een van de populairste op de markt. Metacade is van plan een sleutelrol te spelen in de toekomst van GameFi

Metacade wil de gedecentraliseerde communityhub zijn die verantwoordelijk is voor enkele van de beste play-to-earn-titels

Vroeg instappen met een presale kan ongelooflijke winsten opleveren bij het investeren in crypto, op voorwaarde dat je de juiste projecten kiest. Met de vele projecten die ieder moment verschijnen, kan het kiezen van de beste presale een beetje voelen als het vinden van een speld in een hooiberg. Een presale waar al veel investeerders over praten, is die van Metacade (MCADE).

Vandaag gaan we bespreken wat Metacade is, waarom investeerders zich al beginnen op te stapelen en waarom je moet overwegen om je bij hen aan te sluiten en te investeren in crypto, voordat het te laat is.

De toekomst van GameFi

Om te begrijpen waarom investeerders zo enthousiast zijn over de Metacade crypto-presale, moeten we eerst bespreken waarom het project zoveel potentie heeft om de opkomende GameFi-industrie te domineren. GameFi is een samentrekking van gaming en financiën en verwijst naar play-to-earn-games die worden aangedreven door blockchain-technologie.

Er wordt verwacht dat GameFi tegen 2025 10x zo snel zal groeien als traditioneel gamen. In oktober 2022 waren er bijna 1 miljoen mensen die dagelijks play-t-earn-games speelden, en dit aantal zal naar verwachting alleen maar toenemen . Investeren in crypto binnen deze markt lijkt dus heel logisch.

Misschien wel de belangrijkste statistiek is dat de blockchain-gaming markt naar verwachting zal groeien van een markt van $1,5 miljard in 2021 tot $50 miljard in 2025. Op dit moment positioneert Metacade zichzelf om een leider te worden in blockchain-gaming. Dit biedt slimme beleggers een uitstekende kans met het MCADE-token, dat zich momenteel in de presale fase bevindt.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een community-hub die is gebouwd voor gamers, ontwikkelaars en crypto-investeerders. Ze kunnen elkaar ontmoeten in een ruimte die is gewijd aan alles wat Web3 is. Het wil een hoeksteen zijn van blockchain-gaming als een plek waar gebruikers de nieuwste play-to-earn-games kunnen ontdekken, hun game-inkomsten kunnen vergroten en de toekomst van GameFi rechtstreeks kunnen beïnvloeden.

De primaire filosofie van Metacade is om gamers, niet winst, op de eerste plaats te zetten. Traditionele gaming bedrijven profiteren vaak van de waarde die door de gamers wordt toegevoegd. Dit kan de waarde zijn die spelers toevoegen aan de community of de aankopen die ze doen, terwijl de bedrijven buggy-games produceren die gevuld zijn met microtransacties voor in-game-items die je nooit echt bezit. Dit is een van de redenen dat play-to-earn-gaming de afgelopen jaren aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen.

Metacade daarentegen beloont spelers voor de waarde die ze genereren met MCADE-tokens, door de community ondersteunde games en meerdere manieren om te verdienen. In plaats van winsten voor de aandeelhouders, gaat de opbrengst van de community naar de schatkist van Metacade en vervolgens wordt deze gebruikt in het belang van de community. En met de presale die momenteel plaatsvindt, kan een scherpzinnige investeerder deel uitmaken van het genereren van die inkomsten en er aan verdienen. Op deze manier investeren in crypto zorgt er dus voor dat je echt iets kunt bijdragen aan de wereld van gaming op de metaverse.

Waarom stappen beleggers vroeg in bij de Metacade (MCADE) crypto presale?

Verdien beloningen voor het bijdragen aan de community

In ruil voor het ervoor zorgen dat Metcade de ultieme Web3 GamFi bestemming wordt, worden spelers die bijdragen aan de community beloond met MCADE-tokens. Elke keer dat een gamer beoordelingen, play-to-earn alpha of andere content plaatst die anderen helpt, verdient die gamer eraan. Dit helpt niet alleen nieuwere spelers om hun weg te vinden in deze snelgroeiende ruimte, het stimuleert ook meer ervaren spelers om de tips en trucs die ze kennen te delen.

Verdien meer met play-to-earn

Metacade biedt trouwens meerdere manieren om je inkomsten uit play-to-earn een boost te geven. Regelmatige toernooien bieden een manier om je vaardigheden op de proef te stellen en te strijden om een grote prijzenpot tegen andere Metacade-leden. Door gebruik te maken van de eigen testomgeving van Metacade, kun je ook informele testklussen doen om wat extra geld te verdienen.

De functie met het meeste verdienpotentieel is echter de vacaturesite van Metacade, die naar verwachting in 2024 wordt gelanceerd. Hier kun je parttime testfuncties, stages en zelfs senior posities vinden bij bedrijven die voorop lopen op het gebied van GameFi-ontwikkeling.

Metagrants financieren de allerbeste play-to-earn games

Een van de meest ambitieuze plannen van Metacade is om hun eigen play-to-earn-titels te lanceren via Metagrants. Metagrants zijn een manier voor de community om geld te geven aan de titels die ze zelf graag zouden spelen. De winnaar wordt gekozen via een wedstrijd met tientallen deelnemers. De winnende ontwikkelaar ontvangt levensveranderende financiering om samen met zijn meest enthousiaste voorstanders zijn visie op te bouwen. Uiteindelijk zal de virtuele arcade van Metacade vol staan met titels zoals gekozen en ondersteund door de community.

Een gedecentraliseerde autonome community

Nadat Metacade als een goed geoliede machine draait, wordt het tijd om volledig gedecentraliseerd te worden. Op dit punt zal het Metacade-team een stap terug doen en de community in staat stellen een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) te worden, wat betekent dat MCADE-houders kunnen stemmen over cruciale beslissingen, zoals nieuwe functies, leiderschapsposities, partnerschappen en meer. Door een DAO te worden, wordt Metacade ’s werelds eerste virtuele arcade die eigendom is van de community. Zodra dat gebeurt, zal Metacade een hoeksteen zijn van Web3-gaming, en het verkrijgen van wat MCADE uit de presale kan enorme winsten opleveren.

Metacade (MCADE) moet een van de beste presale tokens zijn

Met de verwachte groei van GameFi in het achterhoofd, kunnen de plannen van Metacade om een leider in het veld te worden een ongelooflijke mogelijkheid voor het investeren in crypto bieden. Als je vroeg begint met investeren in crypto bij dit project, kan dat betekenen dat je fantastische winsten boekt, aangezien het platform snel de gelederen beklimt.

Aangezien de crypto-presale van Metacade al aan de gang is, betekent het dat je een van de early adopters in de eerste fase bent, dat je 125 tokens kunt krijgen voor slechts $1. Tegen de tijd dat Metacade de laatste presale fase bereikt, kun je slechts 50 tokens kopen voor $1. Met andere woorden, eerder vroeger dan later instappen met investeren in crypto kan je winst in de loop van de tijd meer dan verdubbelen.

Al met al is Metacade een uitzonderlijk project dat het potentieel heeft om een belangrijke disruptieve kracht te worden in de game-industrie. Beveilig nu je plek in wat een van de beste token-voorverkopen van 2022 zou kunnen zijn. Als je wil investeren in crypto, is dit zeker een token die je zou moeten overwegen.