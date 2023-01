Metacade-prijsvoorspelling omdat beleggers bang zijn dat Binance Exchange op instorten staat

BNB-investeerders vrezen dat Binance exchange mogelijk niet stand houdt tijdens de bearmarkt. Beleggers zijn echter nog steeds optimistisch over de toekomst van Web3 op de lange termijn, en Metacade is een belangrijk project geweest dat een positief sentiment terugbracht op de crypto markten.

De MCADE-presale trok zeven cijfers aan financiering en was in slechts drie weken uitverkocht in de bètafase. Nu kijken beleggers weer vooruit.

Binance Exchange ligt onder vuur en beleggers beginnen zich zorgen te maken

Nadat FTX in november instortte, voerde Binance Exchange een proof-of-reserves-audit uit om aan te tonen dat digitale activa de fondsen van gebruikers volledig ondersteunden; sommigen hebben echter gewezen op een belangrijke inconsistentie in het rapport.

De BTC-verplichtingen van Binance waren $245 miljoen groter dan hun BTC-reserves, wat betekent dat een FTX-achtige bankrun grote problemen zou kunnen veroorzaken. In een dergelijk geval kan Binance gedwongen worden opnames te onderbreken en andere activa te verkopen, wat een negatieve invloed kan hebben op de prijsactie voor de gehele cryptomarkt.

Nadat Changpeng Zhao op CNBC verscheen om de financiële situatie van Binance Exchange te bespreken, bleek dat de CEO van Binance Exchange terughoudend was om een van de big four accountantskantoren in te huren om verplichtingen aan het licht te brengen. Deze aarzeling heeft geleid tot meer angst, onzekerheid en twijfel (FUD) tijdens de crypto-bearmarkt van 2022.

Wat is BNB?

Binance (BNB) is een platform voor het uitwisselen van digitale activa voor het verhandelen van verschillende cryptocurrencies. BNB-tokens zijn de native tokens op Binance Exchange en Binance Smart Chain – een layer 1-blockchain die is gesplitst van Ethereum terwijl deze werd ontwikkeld door Binance Exchange.

BNB wordt gebruikt om transacties op Binance mogelijk te maken en vergoedingen te betalen voor handelsactiviteiten, zoals noterings- of opnamekosten. Het BNB-token dient ook als een essentieel onderdeel van het Binance-exchange-ecosysteem, waardoor gebruikers beloningen kunnen ontvangen via een cashback-programma en kunnen deelnemen aan community-stemming evenementen.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade bouwt de grootste arcade die op de blockchain te vinden is. Het is het eerste community-gedreven project in zijn soort en heeft tot doel een centrale hub te worden voor Web3-gebruikers om te spelen, verdienen, socialiseren en leren over alles wat met GameFi te maken heeft.

De Metacade zal verschillende arcade spellen aanbieden en zijn klassieke titels samenvoegen met play-to-earn-mechanica. Daarnaast kunnen gamers deelnemen aan toernooien en toegang krijgen tot verschillende methoden om crypto-inkomsten te verdienen via Metacade.

Na de aankondiging van de lancering van de MCADE-token presale, trok Metacade in korte tijd een aanzienlijk investeringsniveau aan. De bètafase van de presale was in slechts drie weken uitverkocht, aangezien Metacade snel 140.000.000 MCADE-tokens verkocht voor de prijs van $0,008.

Hoe werkt Metacade?

Metacade is gebouwd op de Ethereum-blockchain en is een uitgebreid spelplatform dat crypto-beloningen biedt aan gamers in verschillende grote arcade games. Daarnaast kunnen gebruikers de nieuwste GameFi-trends ontdekken, beoordelingen van games delen en MCADE-tokens verdienen voor het bijdragen van nuttige informatie aan de community.

Via Metacade kunnen gebruikers ook een kickstart geven aan een carrière in Web3. Het platform verbindt gamers met betaalde vacatures en biedt bètatestrollen aan de community, waardoor gamers crypto kunnen verdienen terwijl ze gloednieuwe, op blockchain gebaseerde games spelen.

Metacade kan de groei in de GameFi-sector stimuleren via het Metagrants-programma. Met dit schema kunnen gebruikers stemmen op de beste opkomende blockchain-games en in een vroeg stadium financiering bieden om de ontwikkeling van games te ondersteunen. Metacade is een alles-in-één GameFi-project dat aanzienlijke waarde biedt aan de crypto-gaming community.

Metacade is zonder twijfel de beste investeringsmogelijkheid

BNB-investeerders maken zich zorgen over de recente opmerkingen van Changpeng Zhao en wat deze kunnen betekenen voor de toekomst van de Binance exchange. Daarentegen zijn early adopters van MCADE steeds enthousiaster geworden over de toekomst.

MCADE is een gloednieuw token met een enorm potentieel op de lange termijn. Vroege deelnemers aan de presale hebben een zeldzame kans om de komende jaren meer dan 10x winst te maken, aangezien de huidige prijs van $0,01 ondergewaardeerd lijkt.

Nu Metacade zijn presale afrondt en zijn alles-in-één gaming platform lanceert, zou het een van de grootste game platforms in Web3 kunnen worden. Na verloop van tijd kan het MCADE-token meer dan $1 waard zijn – een grote prijsstijging van 50x vanaf het einde van de presale.

Is MCADE het waard om te kopen?

Hoewel BNB-investeerders bang zijn, ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit voor Metacade. Metacade zou de beste investeringsmogelijkheid kunnen zijn tijdens de bearmarkt, die naar verwachting een van de grootste beschikbare gaming platforms zal worden.

Het MCADE-token kost momenteel slechts $0,01 en de prijs zal tegen het einde van de presale stijgen tot $0,02. Beleggers hebben slechts een beperkte tijd om toegang te krijgen tot MCADE op dit prijsniveau voordat Metacade uitverkocht is. Zoals je ziet lijkt Metacade zeker een sterke investering, aangezien vroege investeerders in 2023 tot wel 50x winst kunnen behalen.

Je kunt hier Binance-tokens bij eToro kopen.