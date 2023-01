Metacade’s (MCADE) presale is uitverkocht tijdens de crypto winter – dit is waarom

Met een aanhoudende crypto winter waardoor veel beleggers die investeren in crypto ontevreden zijn over ondermaatse winsten (als ze überhaupt al winst hebben gemaakt) in 2022, wordt verwacht dat 2023 positiever zal uitpakken. Hoewel wordt voorspeld dat veel tokens een comeback zullen maken, is er één in het bijzonder waarop velen onlangs grote weddenschappen hebben geplaatst: Metacade. De hype rond het project heeft geleid tot een voortdurende uitverkoop tijdens de token presale. Lees verder om erachter te komen waarom.

Door de aanhoudende crypto winter voelen veel beleggers die investeren in crypto zich ijzig

Na stijgende inflatie, renteverhogingen en de ondergang van enkele van de meest prominente spelers van crypto in 2022, zijn veel projecten aanzienlijk gedaald ten opzichte van hun hoogtepunten in 2021 tijdens de huidige crypto winter. Bitcoin – vaak beschouwd als de maatstaf voor crypto prestaties – daalde met 77,5% van het hoogste punt van $69.000 in november 2021 tot een dieptepunt van $15.476 ongeveer een jaar later.

Altcoins zoals DOT kelderden in dezelfde periode met meer dan 92%, terwijl andere iets meer veerkracht toonden. TRX heeft bijvoorbeeld ongeveer de prestaties van BTC geëvenaard en is met 74,9% gedaald van het hoogste punt in 2021 tot het laagste punt in 2022. Hoewel de prijzen begin 2023 weer licht zijn gestegen, zijn sommigen nog steeds van mening dat de crypto winterellende nog lang niet voorbij is. Ondanks deze aanhoudende bearish gevoelens heeft één token miljoenen aan investeringen aangetrokken: Metacade.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een play-to-earn (P2E) communityhub die ernaar streeft om een vroege leider te zijn in de GameFi revolutie. Het doel is om de nummer één plek in Web3 te zijn om P2E-gaming te ontdekken, er over te leren en er het meeste uit te halen. Metacade geeft spelers alle tools die ze nodig hebben om vooruit te komen in deze snelgroeiende ruimte, zoals speciale forums, beoordelingen, spelklassementen en toonaangevende GameFi-alfa gedeeld door P2E veteranen.

Bovendien bevordert het een loyale community door spelers zoveel mogelijk waarde te geven. Naast reguliere toernooien, prijstrekkingen en competities, gebruikt Metacade de kracht van decentralisatie en crypto voor het goede door spelers te belonen voor hun bijdragen en ze inspraak te geven in de games die ze gaan spelen. Er zijn zelfs plannen voor een vacaturebank en voor de overgang van het project naar een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) .

Een diepe duik in de belangrijkste functies van Metacade (MCADE)

Traditioneel worden gamers uitgenodigd om beoordelingen en tips met anderen te delen zonder daarvoor iets te ontvangen. Wie hiervan profiteert? In de eerste plaats het platform waarop deze beoordelingen en tips worden gehost.

Metacade realiseert zich dit, en in plaats van te profiteren en niets terug te geven, betaalt het gebruikers rechtstreeks met het MCADE-token voor het investeren in de groei van de community. Dat betekent dat zelfs als je net begint met P2E, je geld kunt verdienen door simpelweg je mening te geven over een nieuwe game die je hebt gespeeld of door tips te posten die andere spelers kunnen gebruiken om vooruit te komen.

Eind 2023 reikt Metacade ook haar eerste Metagrant uit. Metagrants stellen de community in staat om de financiële middelen van het project te investeren in geselecteerde game-ontwikkelaars, met de bedoeling de volgende generatie door de community gesteunde P2E-games te financieren. Ontwikkelaars schrijven hun spelvoorstellen in voor een van de Metagrant-competities, en het idee dat de meeste stemmen krijgt van MCADE-houders, krijgt financiering uit de schatkist.

De voltooide titel wordt gehost in de virtuele arcade van Metacade, zodat iedereen kan inloggen en ervan kan genieten. Het enige dat nodig is, is één baanbrekend spel dat door de community wordt geproduceerd, en Metacade kan in de schijnwerpers van de reguliere media worden geduwd, waardoor het MCADE-token omhoog schiet.

Zoals gezegd gaat Metacade ook een jobboard lanceren. Dit board wordt verwacht in 2024 en zal informele klussen, parttime rollen en fulltime functies bevatten die werken met Web3- en GameFi-titanen. Of je nu geïnteresseerd bent in het testen van games met behulp van de testomgeving van Metacade voor wat extra inkomen of als game-ontwikkelaar een voet tussen de deur wilt krijgen, je zult zeker iets vinden dat bij je vaardigheden past.

Ten slotte zal Metacade eind 2024 volledig overgaan naar een DAO. Hoewel de basis naar verwachting al in het tweede kwartaal van 2023 zal worden gelegd, zal door deze overgang het kernteam van Metacade aftreden en de teugels overdragen aan gekozen Metacade-leden. Vanaf dit moment bepalen MCADE-houders de toekomst van ’s werelds eerste democratisch beheerde virtuele arcade.

Metacade (MCADE) is misschien wel een van de best presterende tokens van 2023

Dus hoe goed heeft Metacade gepresteerd in de presale, ondanks de aanhoudende crypto winter? In de eerste zeven weken van de MCADE-presale is ongeveer $3,4 miljoen opgehaald door duizenden beleggers die investeren in crypto van over de hele wereld.

De prijs van MCADE-tokens is al gestegen van de startprijs van $0,008 naar $0,012, en de prijzen zullen naar verwachting $0,02 bereiken aan het einde van de presale. Veel analisten zijn echter van mening dat MCADE veel meer ruimte heeft om te groeien, waarbij sommigen doelen stellen van ten minste $0,20 tegen het einde van 2023, mits de cryptowinter afneemt zoals voorspeld.

Dit wordt ondersteund door het feit dat GameFi dit jaar van start gaat. Absolute Reports schat het jaarlijkse groeipercentage van de industrie op 20,4% tussen 2022 en 2028, terwijl Crypto.com voorspelt dat het veel sneller zal groeien, met een snelheid van 100% per jaar. Gezien hoe cruciaal sociale hubs zijn voor gamers en Metacade’s first-mover-voordeel, zou het binnenkort de belangrijkste bestemming kunnen worden voor alles wat met play-to-earn te maken heeft.

Als je denkt dat Metacade iets op het spoor is, bekijk dan zo snel mogelijk de MCADE presale. De tijd dringt om in MCADE-tokens te investeren voor de prijs van $0,012, voordat het doorgaat naar de volgende fase van de presale!