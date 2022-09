MicroStrategy bezit bijna 1% van alle BTC, meer dan alle openbare bedrijven samen

Naarmate de acceptatie van Bitcoin gestaag is toegenomen, is de aandacht gericht op welke bedrijven het op hun balans hebben staan. In de mainstream gegooid door Tesla’s spraakmakende aankoop vorig jaar, heeft een langzame maar gestage stroom van bedrijven Bitcoin gekocht in de hoop dat het op de lange termijn zal waarderen en diversificatievoordelen zal bieden.

We wilden beoordelen welke openbare bedrijven de meeste Bitcoin hebben, dus namen we een duik in de gegevens.

Zoek MicroStrategy op bij Wikipedia en je zult de beschrijving van het bedrijf zien als “business intelligence, mobiele software en cloudgebaseerde services”.

In werkelijkheid zijn ze een Bitcoin-holding.

Als ze hun balans opmaken, bedroeg hun omzet vorig jaar $510 miljoen. Ondertussen hebben ze momenteel vijf keer die waarde – $2,5 miljard – op hun balans in de vorm van Bitcoin, na weer een nieuwe aankoop deze week van 301 bitcoins.

Mede-oprichter Michael Saylor is de man die de visie aanstuurt, en zijn gedachten over Bitcoin grenzen soms aan religieuze aanbidding.

“Bitcoin is een zwerm cyberhorzels die de godin van de wijsheid dienen, zich voeden met het vuur van de waarheid en exponentieel steeds slimmer, sneller en sterker groeien achter een muur van gecodeerde energie”.

Galaxy Digital Holdings is de volgende in het klassement, hoewel hun belang met een waarde van slechts $750 miljoen drie keer kleiner is dan dat van MicroStrategy.

Het is logisch dat het financiële dienstverlener veel Bitcoin heeft – het is gespecialiseerd in digitale activa, wat betekent dat, in tegenstelling tot MicroStrategy, zijn bedrijf verbonden is met ’s werelds grootste cryptocurrency.

Op de derde plaats staat Voyager Digital met $232 miljoen aan Bitcoin.

Misschien symboliseert Voyager, meer dan enig ander, hoe slecht de markten dit jaar zijn geweest voor Bitcoin. De cryptogeldschieter vroeg in juli faillissementsbescherming aan nadat de besmettingscrisis leidde tot een golf van opnames waarvoor hij niet genoeg liquide middelen had om te honoreren.

Tesla schokte de markt toen het vorig jaar een grote zak Bitcoin kocht, ter waarde van $1,5 miljard. Ze kondigden echter eerder dit jaar in kwartaalaangiften aan dat ze 75% van dit bedrag hebben verkocht en momenteel is hun stapel slechts $200 miljoen waard.

Dit vertegenwoordigt slechts ongeveer 0,05% van het totale aanbod, waarbij de verkoopbeweging oorspronkelijk werd gedreven door milieuproblemen rond Bitcoin-mijnbouw, wat duidelijk dicht bij het bot ligt voor de autofabrikant van elektrische voertuigen.

Voor wat het waard is, zei Elon Musk in maart dat hij zijn Bitcoin (noch Ethereum of Doge) niet persoonlijk zou verkopen. Maar nogmaals, de rijkste man ter wereld zegt wel meer op Twitter, laten we eerlijk zijn.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022