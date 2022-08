Moeilijkheidsgraad Bitcoin mining bereikt laagste niveau in 5 maanden

Belangrijkste punten

De kosten van het minen van één bitcoin zijn gedaald van $24.000 (begin juni) tot $13.000

Anderzijds stijgen de energiekosten over de hele wereld, wat de European Power Benchmark benadrukt – een stijging van 281% in het eerste kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar

Dit betekent dat de kosten van miners (elektriciteit) stijgen en hun inkomsten (Bitcoin) dalen

Miners ontvluchten daarom het netwerk

Naarmate miners hun winkel sluiten, neemt de moeilijkheid van mijnbouw af – het staat nu op een dieptepunt van 5 maanden – wat verklaart waarom de kosten om één bitcoin te minen dalen

Lagere moeilijkheidsgraad voor mining vermindert de beveiliging van het netwerk, omdat het betekent dat aanvallers minder middelen nodig hebben om het systeem te manipuleren en over te nemen

Lagere middelen die nodig zijn om transacties te valideren, zijn ook gunstig voor kleinschalige miners, waardoor ze beter kunnen concurreren met grotere miners

Vorige maand publiceerde JP Morgan een rapport waarin de kosten van het minen van één bitcoin waren gedaald tot $13.000 – een steile daling van 46% vanaf begin juni, toen het $24.000 kostte om één bitcoin te minen.

Maar hoe is dit, wanneer het geopolitieke klimaat de energiekosten doet stijgen, in lijn met de inflatie over de hele linie?

Energiekosten stijgen

De European Power Benchmark bedroeg gemiddeld 201 €/MWh in het eerste kwartaal van 2022 – een stijging van 281% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021.

Spanje en Portugal stegen met 411%, terwijl de prijzen in Frankrijk met 336% stegen. Italië bleef niet ver achter, een stijging van 318% en nu de hoogste prijs in de EU met €249 per MWh.

Dit betekent dat de operationele kosten om Bitcoin te minen stijgen, dit is schadelijk voor de miners en brengt velen ertoe hun werkzaamheden te stoppen.

Mining

En nu wordt het interessant. Kort uitgelegd proberen Bitcoin miners een complexe wiskundige puzzel op te lossen. Welke miner de puzzel als eerste oplost, wint het recht om dat blok van de blockchain te “valideren” en ontvangt vervolgens een beloning in bitcoin. Het blok wordt toegevoegd aan de blockchain en vervolgens herhaalt het proces zich, waarbij miners strijden om de volgende wiskundige puzzel voor het volgende blok.

Het verbazingwekkende is dat de mysterieuze maker van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, een aanpassingsmechanisme in Bitcoin heeft gecodeerd. Dit betekent dat naarmate meer miners zich bij het netwerk aansluiten en strijden om de wiskundige puzzels op te lossen, de puzzels steeds moeilijker worden. Op deze manier tikt de blockchain mee zoals het bedoeld is, gericht op dezelfde gemiddelde blokken per uur.

In feite benadrukt Satoshi’s citaat hieronder uit de Bitcoin-whitepaper dat hij verwachtte dat computers in de loop van de tijd krachtiger zouden worden en interesse in mining:

“Om te compenseren voor de toenemende hardwaresnelheid en variërende interesse in het draaien van nodes in de loop van de tijd, wordt de proof-of-work-moeilijkheid bepaald door een voortschrijdend gemiddelde gericht op een gemiddeld aantal blokken per uur. Als ze te snel worden gegenereerd, neemt de moeilijkheid toe.”

Wat betekent dit momenteel

Deze stijging van de prijs van elektriciteit in combinatie met een daling van de prijs van Bitcoin is het ergste dat miners kan overkomen. Hun kosten (elektriciteit) stijgen, terwijl hun inkomsten (Bitcoin) tegelijkertijd dalen.

En ze stoppen met hun werkzaamheden.

De onderstaande grafiek toont de mining moeilijkheid van het netwerk.

Het is duidelijk dat miners de druk voelen, samen met de rest van de markt. De gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft het laagste niveau bereikt sinds maart. Dit wordt over het algemeen als negatief beschouwd voor het Bitcoin-netwerk als geheel, omdat het de veiligheid van de blockchain vermindert. Hoe hoger de moeilijkheidsgraad van cryptocurrency, hoe meer verwerkingskracht er nodig is om de transacties te verifiëren en hoe hoger de complexiteit. In dit geval hebben aanvallers meer middelen nodig om het systeem te manipuleren en over te nemen.

Een tweede mogelijke consequentie is dat een lagere mining moeilijkheidsgraad goed nieuws kan zijn voor kleinschalige Bitcoin-miners. Dit komt omdat transacties kunnen worden bevestigd met minder middelen, waardoor de kleine man kan concurreren met grotere miners.

Als de energiekosten blijven stijgen en Bitcoin achterblijft bij het huidige niveau (of verder daalt), zal dit niet snel veranderen. Anderzijds, als Bitcoin stijgt, kunnen we zien dat meer miners hun apparatuur weer afstoffen om weer aan de slag te gaan, met als resultaat dat de moeilijkheid weer omhoog gaat.

Bronnen

JP Morgan / ontcijferen

Europa.eu

IntoTheBlock