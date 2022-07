Belangrijkste punten

In minder dan een jaar tijd staan NFT games op het punt om de populariteit van pc games in te halen

In vergelijking met conventionele pc games zijn slechts 10 games populairder dan de beste NFT edities

Er is $ 2,5 miljard opgehaald door blockchain games in het eerste kwartaal van 2022 en ze liggen op koers om $ 10 miljard te halen dit jaar. In vergelijking met $ 4 miljard voor 2021

Hoewel de prijzen van gaming tokens naast de bredere markt een vrije val hebben gemaakt, zijn de gebruikersgroei en investeringen fors geweest

Nu NFT’s afbrokkelen terwijl de markt in volledige risico-uit modus doorgaat, besloot ik om in de statistieken te duiken van een sector die volgens mij een van de meest intrigerende use-cases is voor deze nieuwe technologie.

Natuurlijk, veel NFT ’s zijn te duur en kunnen worden toegeschreven aan de hysterie van de bearmarkt, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat het huwelijk tussen gaming en NFT’s een natuurlijke ontwikkeling is. Spelers steken zoveel tijd in het spelen van bepaalde games, evenals geld in in-game toevoegingen, dat het definiëren van eigendom en het onderhouden van een historisch record on-chain logisch lijkt.

Dus wat zeggen de cijfers over de acceptatie van NFT gaming in vergelijking met conventioneel gamen, en geven ze een positiever beeld dan de dalende tokenprijzen in een vrije val?

Jaarlijkse groei

In termen van actieve gebruikers is de groei in het afgelopen jaar enorm geweest voor NFT games. Een rapport van DappRadar berekende de groei in blockchain gaming als 2000% sinds Q1 van vorig jaar.

Ook in het eerste kwartaal van dit jaar werd $ 2,5 miljard opgehaald voor blockchain games en andere metaverse-projecten. Hoewel dit vóór de lelijke neergang van de afgelopen maanden kwam, is het nog steeds veelbelovend, aangezien er in heel 2021 $ 4 miljard werd opgehaald, een periode waarin de bullmarkt in volle gang was. Dat zet gaming en metaverse projecten op koers om tot 2022 $ 10 miljard op te halen. Dus zelfs een enorm conservatieve bezuiniging van 60% op de financiering, zou dit boven het niveau van 2021 brengen.

NFT gaming gebruikers

De financiering is stevig, maar dat geldt ook voor de gebruikers. Een blik op de onderstaande grafiek met de top 10 NFT games, bevestigt dat de sector steeds populairder begint te worden en steeds meer unieke gebruikers per maand aantrekt.

Om de bovenstaande cijfers in context te plaatsen, een nette huidige benchmark voor NFT games is die van pc games. De onderstaande grafiek toont de top 10 van meest gespeelde pc-games op het Steam platform. Hoewel de gegevens voor het totale aantal gebruikers in een maand moeilijker te verkrijgen zijn, geeft de onderstaande grafiek het gemiddelde aantal gelijktijdige spelers over de afgelopen 30 dagen weer (in plaats van het totale aantal unieke gebruikers per maand, zoals in de bovenstaande grafiek).

Ervan uitgaande dat 5% van de actieve spelers op een bepaald moment online is, vergelijkt de onderstaande grafiek hoe NFT games zich verhouden tot de meest populaire pc games. Met NFT games in blauw en conventionele pc games in oranje.

Dit laat zien (hoewel NFT games pc games nog moet inhalen) dat de inhaalslag zeer dichtbij is. Alleen de top 10 pc games vangen meer gebruikers dan de beste NFT game, Alien Worlds, en de marge is erg smal, met ongeveer 1.000 gebruikers.

Maar ondanks de bullish groei in aantal, worden deze games als rages bestempeld vanwege de algehele terugval in cryptomarkten. Bovendien laat de onderstaande grafiek voor twee van de grootste tokens – Alien Worlds en Axie Infinity – zien, dat de vrije val sterk was na de explosieve aanloop vorig jaar.

Maar als we voorbij de prijzen van dergelijke tokens kijken (waarvan een groot deel te wijten zou zijn aan speculatie) en in plaats daarvan ingaan op de gebruikersgroei en de investeringen die in deze platforms worden gedaan, ziet de toekomst er nog steeds rooskleurig uit.

Het herinnert ons eraan dat ondanks het bearish sentiment op de markten, er hier zeer reële technologie is die een verschil maakt en industrieën ontwricht. Om al op de rand van de top 10 pc-games te staan is een hele prestatie, gezien de ontluikende aard van de ruimte.

Of deze tokens goede investeringen zijn tegen de huidige prijzen? Nou, dat is een kwestie voor een andere dag.

