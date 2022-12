Normaliteit keert terug op cryptomarkten, blijkt uit on-chain data

De afgelopen maanden is de cryptomarkt over het algemeen vrij rustig geweest. Bitcoin bewoog al een tijdje zijwaarts rond de $20.000, terwijl het voortploeterde in afwachting van de bredere macro-omstandigheden om een zet te doen.

Ik schreef eind oktober om voorzichtig te zijn met deze prijsactie en dat Bitcoin één bearish gebeurtenis verwijderd zou kunnen zijn van een agressieve neerwaartse lont. Wat ik niet wist, was dat die gebeurtenis crypto tot op het bot zou schudden, aangezien een van de blue-chipbedrijven in de ruimte, FTX, op onverklaarbare wijze failliet ging.

Dit schokte duidelijk de markten. Vorige week heb ik beoordeeld hoe hevig de stroom van bitcoins uit beurzen is geweest, aangezien het vertrouwen van mensen in deze centrale entiteiten om hun munten op te slaan begrijpelijkerwijs op een dieptepunt was.

Ik zag gisteren zelfs dat 200.000 bitcoins de beurzen hebben verlaten sinds de FTX-implosie. Maar nu suggereren de gegevens dat de markt wat kalmeert. En nogmaals, het lijkt erop dat we in de krabmodus terechtkomen totdat macro op de een of andere manier een impuls geeft – of een onverwachte crypto-specifieke ontwikkeling uit het houtwerk komt.

De eerste manier om aan te tonen dat het stof begint te settelen, is door te kijken naar de volatiliteit van Bitcoin. Dit kreeg duidelijk een hoogtepunt toen de “games” van Sam Bankman-Fried aan het publiek werden onthuld. Maar na de afgelopen weken hoog te zijn gebleven, is het de afgelopen dagen teruggevallen naar meer standaardniveaus.

Een andere manier om dit te bekijken is de terugval in grote transacties. Deze transacties (gedefinieerd als meer dan $100.000) stegen in de paar dagen rond het faillissement, maar zijn sindsdien geleidelijk gedaald, terug naar dezelfde niveaus die we gedurende een groot deel van 2022 hebben gezien.

Een andere handige statistiek om bij te houden is de netto gerealiseerde winst of verlies van verplaatste munten. Dit piekt in tijden van crisis als de prijs abrupt daalt, voordat het doorgaans terugkeert naar de $0-markering als de markten kalmeren.

De onderstaande grafiek laat dit goed zien, met transacties op 9 november die een lelijk verlies van $2 miljard opleverden, voordat 18 november dit vervolgens weer overtrof met een verlies van $4,3 miljard. Dat is lager dan het slechtste cijfer na de Celsius-crash ($4,2 miljard verlies) en Luna ($2,5 miljard verlies).

Dit weerspiegelt de aanhoudende neerwaartse druk op de prijs van Bitcoin, maar de trend is weer teruggekeerd naar bijna nul.

FTX was een centraal onderdeel van het ecosysteem en het faillissement zorgde begrijpelijkerwijs voor een schok op de markt. Zoals ik onlangs schreef, is deze besmetting nog niet voorbij.

Toch suggereren gegevens van ongeveer de afgelopen week dat de normaliteit terugkeert op de cryptomarkten. In de toekomst kan het een tijdje weer watertrappelen. Nu China na de lockdown opengaat, de nieuwste inflatiecijfers op handen zijn en het EU-verbod op de invoer van Russische ruwe olie, is er zeker veel te doen op macro-niveau.

Crypto-investeerders moeten gewoon hopen dat de crypto-native schandalen voorlopig uit de weg zijn.