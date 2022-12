Onthuld: 5 altcoins voor de lange termijn in 2023

Altcoins leveren consequent de grootste procentuele stijgingen op van alle digitale activaklassen. Blockchain projecten in een vroeg stadium hebben het potentieel om in de loop van de tijd miljoenen gebruikers aan te trekken, en het innovatieniveau van altcoins in de ruimte is vaak verbluffend en een unieke kans voor het investeren in crypto.

Dat gezegd hebbende, lijken de recente prijzen een uitgelezen kans om wat altcoins te kopen voor iedereen die op lange termijn winst wil maken door te investeren in crypto. Hier is een lijst met 5 voorspellingen voor altcoins met enorme winsten in 2025.

#1 Metacade (MCADE) – De grootste arcade-on-chain

Overzicht

Metacade is een gloednieuw GameFi-platform dat klaar lijkt om op te stijgen. Het team bouwt aan een geavanceerd play-to-earn-platform dat de grootste digitale arcade in de wereld van web3 zal worden. Metacade heeft tot doel GameFi-spelers te verbinden met eindeloze verdienmogelijkheden, en hen ook nieuwe methoden te bieden om crypto-beloningen te genereren, door gebruik te maken van enkele unieke functies.

Het platform wil een hub worden voor blockchain-gaming, aangezien gebruikers worden beloond met MCADE-tokens voor het delen van alles wat ze weten over de GameFi-ruimte. Door de nieuwste inzichten, methoden en top play-to-earn-titels te delen, kan de Metacade-community een inkomen verdienen dat wordt betaald in MCADE. Bovendien zal Metacade de meest waardevolle GameFi-alfa rechtstreeks op het platform weergeven, wat een handige methode biedt om toegang te krijgen tot de nieuwste informatie voor alle blockchain-gamers.

Houders van MCADE-tokens kunnen ook stemmen voor welke nieuwe GameFi-projecten ze in de toekomst het liefst zouden willen spelen, wat helpt bij het rechtstreeks financieren van creatieve ontwikkelaars via het Metagrants programma. Op deze manier krijgt de community zelf de kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van enkele van de beste opkomende gaming-applicaties, vers gebouwd voor het platform.

Gebruikers kunnen ook MCADE-tokens staken om een passieve opbrengst te verdienen met het investeren in crypto en kunnen stemmen in bestuursvoorstellen naarmate het project zijn latere stadia bereikt en een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) wordt.

Tokenomics

Er zijn in totaal 2.000.000.000 MCADE-tokens. 70% van deze voorraad, wat neerkomt op 1.400.000.000 MCADE-tokens, wordt vrijgegeven voor de tokenpresale. De presale bevindt zich in de vroegste fase van investeringen in crypto en heeft veel aandacht getrokken van investeerders in GameFi en de rest van de wereld van web3 .

Waarom MCADE kopen?

Metacade heeft een zeer bekwaam team dat een geavanceerd GameFi-platform bouwt met een aantal unieke functionaliteiten. Spelers hebben niet alleen toegang tot een breed scala aan verschillende play-to-earn-titels, maar ze kunnen ook rechtstreeks invloed uitoefenen op de toekomst van de GameFi-industrie door te stemmen bij bestuursvoorstellen en door financiering te verstrekken aan startende GameFi-startups.

Het project lijkt nu al populair te zijn onder enthousiastelingen voor investeren in crypto, omdat het zeker veel belooft voor de toekomst. MCADE wordt gelanceerd voor slechts $0,008 per token en het lijkt erop dat het tijdens de presale vanaf dat niveau zal exploderen naarmate meer investeerders betrokken raken. Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat de presale plaatsvindt vóór de openbare IDO, wat kan leiden tot enkele grote prijsschommelingen vanaf dit huidige niveau, vanwege het aanzienlijke potentieel op de lange termijn van het project.

MCADE-prijsvoorspelling 2025: $0,11.

#2 XRP (XRP) – Een wereldwijde reserve voor financiële instellingen

Overzicht

XRP is een cryptovaluta die in 2012 is gemaakt door Ripple Labs. Het is de native asset van XRPL (XRP Ledger), het gedecentraliseerde blockchain-netwerk gemaakt door Ripple Labs. Het XRP-protocol is bedoeld om een snellere en goedkopere manier te bieden om wereldwijd geld te verzenden. Naast het faciliteren van grensoverschrijdende betalingen, kan XRP door financiële instellingen worden gebruikt als reservevaluta.

XRP is qua marktkapitalisatie een van de grootste cryptovaluta en wordt vaak in één adem genoemd met Bitcoin en Ethereum. Het is een van de originele cryptovaluta, die 3 jaar na Bitcoin en 3 jaar vóór Ethereum werd gelanceerd. XRP verschilt echter behoorlijk van deze andere activa, zowel qua technologie als qua gebruik, omdat het is ontworpen om het centrale banksysteem te bedienen met een goedkoop alternatief voor fiat-valuta.

Tokenomics

Het maximale totale aanbod van XRP-tokens is 100.000.000.000. Er zijn momenteel iets meer dan 50.000.000.000 tokens in omloop, of ongeveer 50% van het totale aanbod. Er is een schema ingebouwd in het protocol om 1.000.000.000 XRP-tokens per maand vrij te geven, dat begon in december 2017.

Waarom XRP kopen?

Terwijl cryptovaluta en blockchain-technologie over de hele wereld aan populariteit winnen, hebben centrale banken gekeken naar het gebruik van digitale valuta als middel om grensoverschrijdende betalingen te vergemakkelijken. Deze digitale valuta’s staan bekend als CBDC’s en er wordt steeds meer gesproken over de introductie van deze tokens in de wereldeconomie.

Er wordt algemeen aangenomen dat XRP een belangrijke rol zal spelen bij het faciliteren van deze transitie. Een bewijs dat deze mening ondersteunt, is dat Ripple Labs al partnerschappen heeft gevormd met enkele grote banken en financiële instellingen, zoals Santander, The Bank of England en JP Morgan.

Het XRP-token is het onderwerp geweest van een langdradige proef met de SEC om te bepalen of het een cryptovaluta of een security token is. De verwachting is echter dat dit positief zal eindigen voor XRP. Prijsactie voor XRP werd enigszins tegengehouden tijdens de bullmarkt van 2021 vanwege de lopende SEC zaak , maar zoals hieruit blijkt, zou het kunnen voorkomen dat er geen grenzen meer zijn voor het investeren in crypto XRP.

XRP-prijsvoorspelling 2025: $4,42

#3 The Graph (GRT) – API’s voor ontwikkelaars

Overzicht

The Graph is een gedecentraliseerd protocol voor het bouwen van applicaties (dApps) op de Ethereum-blockchain. Met de Graph kunnen ontwikkelaars gegevens van Ethereum opvragen met behulp van GraphQL, een querytaal voor API’s. GRT is het native token voor The Graph, dat wordt gebruikt om het netwerk te beveiligen en toegang te bieden tot API’s in de database.

The Graph is een handig hulpmiddel voor blockchain-ontwikkelaars, omdat het een brede set API’s verzamelt die kunnen worden gebruikt als basis voor gedecentraliseerde applicaties op het Ethereum-netwerk. The Graph is een puur gedecentraliseerde service die wordt beveiligd door de Ethereum-blockchain, wat betekent dat geen kwaadwillende actor de gegevens op The Graph kan wijzigen. Het is ook open source, wat zorgt voor transparantie.

Tokenomics

GRT heeft een totale voorraad van 10.000.000.000 tokens, waarvan 69% momenteel in omloop is. Het releaseschema is ingesteld om de resterende tokens de komende 10 jaar met regelmatige tussenpozen te ontgrendelen.

Waarom GRT kopen?

The Graph heeft een belangrijke functie in het Ethereum-ecosysteem. Omdat Ethereum open source is en toegang zonder toestemming biedt aan bouwers, biedt het ook open-source tools waarmee iedereen vrijelijk kan bouwen met behulp van de officiële bronnen.

The Graph kan deze functionaliteit uitbreiden en ontwikkelaars voorzien van een uitgebreide toolkit die direct kan helpen om het Ethereum-ecosysteem uit te breiden. Naarmate er in de loop van de tijd meer gedecentraliseerde applicaties worden gebouwd en meer ontwikkelaars The Graph gebruiken, kan de prijs van GRT aanzienlijk stijgen.

GRT-prijsvoorspelling 2025: $1,14

#4 BNB (BNB) – De grootste CEX

Overzicht

BNB is het officiële token van Binance , de grootste gecentraliseerde exchange (CEX) ter wereld. BNB was aanvankelijk een ERC-20-token gebouwd op de Ethereum-blockchain, maar is sindsdien gemigreerd naar Binance Smart Chain, de native blockchain van Binance. Binance Smart Chain is een fork van Ethereum en heeft dezelfde functionaliteit als het originele proof of work-protocol dat Ethereum had vóór The Merge in september 2022.

BNB heeft een aantal use-cases op Binance, onder meer als middel om vergoedingen te betalen, als inzetvehikel en als rekeneenheid voor het Binance-ecosysteem. BNB wordt ook gebruikt om Pancake Swap aan te drijven, een gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) gebouwd op Binance Smart Chain.

Tokenomics

Er zijn in totaal 200.000.000 BNB, waarvan er nu iets minder dan 160.000.000 in omloop zijn. Dit bedrag zal blijven afnemen naarmate tokens op kwartaalbasis worden verbrand totdat het totale aanbod 100.000.000 BNB bereikt.

Waarom BNB kopen?

De prijs van BNB is nauw verbonden met het succes van Binance, en naarmate de beurs in populariteit is gegroeid, neemt ook de prijs van BNB toe. Aangezien cryptovaluta zich over de hele wereld blijft uitbreiden, wordt verwacht dat gecentraliseerde uitwisselingen zoals Binance een belangrijke rol zullen spelen. Ze bieden een handige en gemakkelijk toegankelijke methode voor het kopen en verhandelen van cryptovaluta, echt een punt om goed naar te kijken als je interesse hebt in het investeren in crypto.

BNB heeft ook een verbrandingsmechanisme als onderdeel van het protocol, waarbij een percentage van de totale vergoedingen die op het netwerk worden betaald, wordt genomen en het equivalente aantal BNB-tokens elk kwartaal uit de circulatie wordt gehaald. Dit betekent dat het totale aanbod van BNB elke 3 maanden afneemt, wat ook betekent dat iedere BNB in omloop in de loop van de tijd waardevoller wordt.

BNB-prijsvoorspelling 2025: $2800

#5 Splinterlands (SPS) – Populaire TCG

Overzicht

Splinterlands is een digitaal ruilkaartspel dat gebruik maakt van blockchain-technologie. Op het Splinterlands-platform kunnen spelers digitale kaarten kopen, ruilen en vechten met de kaarten die als NFT’s zijn uitgebracht. De game is erg populair, met meer dan 1 miljard verschillende gevechten tussen spelers in PvP-wedstrijden.

Splinterlands gebruikt Splintershards (SPS) als governance-token voor het platform. Spelers kunnen SPS gebruiken om te stemmen op verschillende voorstellen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de toekomst van het platform, inclusief nieuwe functies en het beheer van de treasury. Splinterlands heeft een tweede native token genaamd Dark Energy Crystals (DEC) dat wordt gebruikt voor beloningen.

Tokenomics

Er zijn in totaal 967.721.814 SPS-tokens, waarvan op dit moment ongeveer 87% in omloop is.

Waarom SPS kopen?

Naarmate het Splinterlands platform steeds populairder wordt, wordt verwacht dat de vraag naar SPS meegroeit. Splinterlands biedt een geavanceerd ruilkaartspel dat een groot aantal gebruikers over de hele wereld kan bedienen met play-to-earn functionaliteit.

Door digitale activa te verhandelen op de geïntegreerde beurs van het platform, geeft Splinterlands meer controle terug aan gamers en genereert het liquiditeit voor symbolische beloningen. De game is goed ontworpen en heeft al een grote groei in gebruikers doorgemaakt, ook al is hij pas in juli 2021 gelanceerd.

SPS-prijsvoorspelling 2025: $1,63

Conclusie: Metacade is een unieke kans ondanks de blues van de bearmarkt

Prijscrashes van altcoins kunnen wreed zijn, zoveel is zeker. We hebben de afgelopen maanden verschillende belangrijke projecten zien capituleren, waaronder zowel de FTX- als de Terra-ecosystemen. De domino-effecten van het instorten van deze projecten zijn catastrofaal geweest voor altcoins en de prijzen zijn over de hele linie gedaald. Dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden als je interesse hebt in het investeren in crypto.

Oplettende beleggers zien echter een enorme kans voor zich. De 5 altcoins in deze lijst hebben hoge prijsvoorspellingen voor 2025.

Projecten die fundamenteel sterk blijven, vormen een uitstekende koopmogelijkheid tegen deze lage prijzen, en deze altcoins zullen zeer waarschijnlijk serieuze winsten boeken, zelfs voordat de volgende bullmarkt aanbreekt.

Metacade lijkt te exploderen tijdens de presale, waarbij native MCADE wordt gelanceerd voor slechts $0,008 per token. Hoewel het in de loop van de tijd met een aantal grote percentages zou kunnen verhogen, lijken alle tokens die hier worden vermeld een grote toekomst tegemoet te gaan. Deze recente dip lijkt meer op een flitsverkoop dan op iets anders, wat betekent dat langetermijnbeleggers genoeg hebben om naar uit te kijken.

