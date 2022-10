Ontvluchten crypto-investeerders Portugal na invoering belasting?

De afgelopen jaren is Portugal een veilige haven geworden voor crypto-investeerders.

Nadat veel mensen naar Portugal zijn verhuisd tijdens de pandemie, toen crypto maar bleef stijgen, wordt het kleed nu onder hen vandaan getrokken.

De Portugese regering heeft een nieuw belastingbeleid voor cryptocurrency voorgesteld als onderdeel van haar nationale begroting voor 2023. Vervat in het 450 pagina’s tellende document dat alle fiscale zaken behandelt, is een vermogenswinstbelasting van 28% op winst uit cryptocurrencies.

Deze vermogenswinstbelasting van 28% is de norm binnen Portugal, wat betekent dat het niet langer een paradijs is voor cryptobro’s en -brodettes. Ook is er een belasting van 4% op gratis crypto-overdrachten en in bepaalde gevallen verdere zegelrechten.

Belangrijk is echter dat winsten via de verkoop van crypto die langer dan een jaar worden aangehouden, nog steeds vrijgesteld zijn van dergelijke belasting. Dit betekent dat de voorgestelde vermogenswinstbelasting in werkelijkheid meer een handelsbelasting is.

Portugal had hier eerder op gezinspeeld

Deze stap komt niet als een verrassing. Minister van Financiën Fernando Medina had in mei aangekondigd dat de stap om cryptocurrency binnen het vermogenswinstnet te brengen eerder vroeg dan laat zou komen.

De beslissing komt voort uit de beweging om cryptocurrency te herclassificeren als een investering in plaats van als geld, wat betekent dat het nu valt onder de vermogenswinstbelasting.

Lissabon en Madeira

Lissabon, de hoofdstad van Portugal, wordt gezien als een van de Europese cryptohubs, mede door de (voorheen?) lakse cryptowetten. Portugal biedt ook een gemakkelijkere route dan veel landen naar een verblijfplaats, wat crypto-investeerders verder aantrekt.

Het zal interessant zijn om te zien hoe dit de toekomst zal beïnvloeden. De race tussen rechtsgebieden om zichzelf te vestigen als Europese crypto-hotspots was competitief. Maderia, het Portugese eiland waar superstervoetballer Cristiano Ronaldo vandaan komt, heeft op de meest recente Bitcoin-conferentie in Miami een intentiesignaal afgegeven door Bitcoin aan te kondigen als wettig betaalmiddel.

Lugano, een kleine stad in Zwitserland, is de enige andere plek in Europa waar Bitcoin de facto wettig betaalmiddel is. Naast Bitcoin is de stablecoin Tether ook de facto wettig betaalmiddel, terwijl er ook een Lugano-specifieke stablecoin in de maak is.

Conclusie

Terwijl de bearmarkt brult en investeerders overal pijn hebben, herinnert dit ons eraan dat men winsten moet veiligstellen om te worden opgevangen door vermogenswinstbelasting.

De stap om vermogenswinstbelasting te heffen zal daarom op korte termijn waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Onthoud dat alle winsten van langer dan een jaar geleden immuun zijn. En aangezien Bitcoin elf maanden geleden voor $69.000 werd verhandeld, is het waarschijnlijk onwaarschijnlijk dat veel handelaren zich binnenkort zorgen maken over deze 28% belasting. De positieve kant?

Desalniettemin zal het interessant zijn om na te gaan of crypto-enthousiastelingen zich ergens anders gaan vestigen, aangezien Lugano en andere plaatsen blijven pushen om hun digitale geld aan te trekken.