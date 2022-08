Podcast: Charmyn Ho over NFT’s, GameFi, staat van crypto en meer

Het was een behoorlijk turbulent jaar in de cryptomarkten tot nu toe in 2022, met woorden als “besmetting”, “doodsspiraal” en “recessie” die nieuw waren in de woordenschat van de cryptowereld – heel anders dan up-only-omgeving van het voorgaande jaar.

Juli zorgde echter voor een soort opluchting. De inflatie is niet helemaal gedaald, maar in ieder geval ook niet gestegen – kwam uit op hetzelfde niveau als juni. In deze tijd voelt dat als een grote overwinning, waar al het slechte nieuws meedogenloos lijkt.

Terwijl beleggers bang blijven te midden van een crisis in de kosten van levensonderhoud en massale onzekerheid, waren de markten niet zoals het bloedbad van de voorgaande maanden.

Daar hoort natuurlijk ook crypto bij. Bitcoin is gestegen van zijn dieptepunt van bijna $17.000 naar ongeveer $24.000, terwijl de liquiditeit, althans een beetje, ook begint terug te keren naar andere delen van de markt.

Dat is wat Charmyn Ho, het hoofd van Crypto Insights bij Bybit, en haar maandelijkse rapport deze maand behoorlijk intrigerend maakt. Ze werkt aan een maandelijks onderzoek dat ByBit publiceert in samenwerking met blockchain-analysebedrijf Nansen. Deze week bezocht ze de CoinJournal-podcast om enkele bevindingen van het rapport te bespreken.

Wat betreft veel verschillende sectoren van de markt, is het rapport interessant om te lezen. Het kijkt naar on-chain Ethereum-stromen, wat suggereert dat kapitaal nog steeds van de markt vlucht – wat erop wijst dat deze welkome uitstel slechts een bear-rally is in plaats van een trendomkering.

Het beoordeelt ook NFT’s – waar de zaken er eigenlijk een beetje beter voor staan dan ik had verwacht. Charmyn voelt zich ook bijzonder aangetrokken tot de GameFi-sector en vertelt een geweldig verhaal over hoe ze begon als pre-leraar voordat ze haar weg naar crypto vond door haar liefde voor gamen, toen ze op een dag een spel tegenkwam met de naam Axie Infinity.

Dit, en nog veel meer, werd deze week in de aflevering besproken.

Geniet ervan!

Spotify-link hier.