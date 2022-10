PODCAST: DeFi & Polygon / Ethereum, met Hamzah Khan van Polygon

Polygon is de elfde grootste cryptocurrency ter wereld – het heeft eigenlijk geen introductie nodig. Door velen beschouwd als het vlaggenschip Layer 2, helpt het een behoorlijk groot probleem op te lossen – dat Ethereum een moeilijke cryptocurrency is om te gebruiken.

Zelfs Vitalik heeft gezegd dat de toekomst een oproleconomie is, met Ethereum als laag 1, met projecten zoals Polygon daar, zodat gewone mensen het, je weet wel, daadwerkelijk kunnen gebruiken – zonder een hypotheek af te sluiten om voor gas te betalen vergoedingen.

Ik heb Hamzah Khan, hoofd van Defi en Labs bij Polygon, gehost om te chatten over alles wat met DeFi en Polygon te maken heeft. We praten over van alles, maar behandelden geweldige onderwerpen.

We zijn technisch begonnen, voor alle nerds die er zijn. Hamzah praat over zkEVM, of zero-knowledge roll-up-technologie, waarvan Polygon vorige week aankondigde dat het in testnet-vorm live was gegaan, wat velen in de industrie opwindde.

Het was ook moeilijk om de Reddit Polygon-rage te vermijden die al sinds het weekend aan de gang is, met de enorme NFT-collectie die de hoogte inging om meer dan drie miljoen gebruikers op de sociale-mediasite te bereiken. Hamzah heeft het natuurlijk over de chat achter de schermen met Reddit, toen het bedrijf de NFT’s op Polygon lanceerde.

We hebben echt heel DeFi besproken. We bespraken hoe de TVL zo sterk is gedaald, hoe Hamzah naar TVL verwijst als “tijdelijke waarde vergrendeld” gezien de vergankelijkheid ervan, en hoe de reputatie van de industrie het afgelopen jaar een deuk kreeg toen CeFi ten onder ging – ondanks dat DeFi zo soepel doorging .

Ik heb daar mijn favoriete regel zoals altijd – dat Ethereum “een blockchain van de elite” is – Hamzah vragend over wat hij dacht over gaskosten en of het ooit zal worden opgelost. En zo ja, hoe ziet een toekomst eruit voor Polygon?

Ik heb Hamzah ook de vraag gesteld over de centralisatie van DeFi. Met zoveel ruimte op gecentraliseerde stablecoins (zelfs Vitalik zei onlangs dat Tether, Circle en andere providers de richting van toekomstige Ethereum-forks zouden kunnen beïnvloeden), wordt een van de pijlers van DeFi in gevaar gebracht? En interessanter, moet het zo zijn, of is er een alternatief?

We praten over deze en nog veel meer onderwerpen, maar dit is in wezen een 30 minuten durende discussie over DeFi en Polygon, en welke rol Polygon in de toekomst zou kunnen spelen.

Zoals altijd sta ik open voor opmerkingen hier of op Twitter – en links om te luisteren staan hieronder.