PODCAST met Christian Saur: over alles wat met IOTA te maken heeft

Deze bearmarkt is niet de eerste rodeo van IOTA.

De “blockchainless blockchain” is geen lentekip in de cryptowereld, oud en wijs genoeg om te putten uit zijn laatste crypto-winterervaring na de euforie van 2017.

Deze week op de CoinJournal-podcast heb ik met IOTA’s Christian Saur gepraat over alles wat IOTA betreft, evenals de cryptocurrency-markt in het algemeen.

Er viel veel te bespreken. Beleggers herinneren zich misschien de enorme stijging van IOTA in 2017, en het was een van de weinige tokens die de daaropvolgende bearmarkt overleefde, maar die hoogtepunten in de meest recente bullmarkt tijdens COVID niet overschaduwde.

Bovenal benadrukt dit alleen maar hoe wijdverbreid de speculatie destijds was, waarbij Christian enkele interessante punten maakte over het gebrek aan nut en de significante ontwikkeling van IOTA sindsdien – vergelijkbaar met wat we hebben gezien met veel van de grotere cryptocurrencies.

En DeFi – IOTA maakt nu echte stappen om zijn aanwezigheid in de ruimte op te voeren. Een van de dingen die ik mensen in mijn analyse altijd benadruk, is het feit dat tijdens de recente besmetting die door de cryptomarkten golfde, DeFi precies functioneerde zoals gepland. De slechte acteurs zoals Celsius, Three Arrows Capital en anderen waren allemaal CeFi-bedrijven.

DeFi deed precies wat het beloofde te doen – liquidaties gebeurden precies op schema, precies zoals ze waren gecodeerd, en de blockchain loog niet. Niets is mislukt; niets kapot. Natuurlijk kan Terra misschien als DeFi worden geteld, maar dat was via een gebrekkig model in plaats van problemen met DeFi zelf. We praten over deze gebeurtenissen en hoe DeFi ook reageerde.

Het was leuk om te kletsen met een munt die al zo lang bestaat, en dit allemaal al eens eerder gezien te hebben. Geeft dat beleggers extra zekerheid?

Vorige maand werd het Shimmer-netwerk uitgebracht, door Christian vergeleken als een soort IOTA-versie van “wat Kusama is voor Polkadot”. Het was ook leuk om te horen over een eerlijke lancering, zonder grote hoeveelheden tokens die naar insiders gaan, in tegenstelling tot veel van de projecten van de afgelopen tijd.

We hebben ons gericht op hoe het is om zo’n grote upgrade te lanceren te midden van een bearmarkt zonder bijna enig bullish sentiment. We gaan ook in op de ins en outs van wat het precies is en wat het betekent voor IOTA in de toekomst.

Ten slotte is het altijd leuk om te horen over persoonlijke reizen naar crypto. Christian vertelt me hoe hij IOTA voor het eerst tegenkwam, en hij besloot all-in te gaan en diep in het cryptokonijnenhol te springen.

Dit is echter slechts een voorproefje – de volledige podcast is te vinden via de onderstaande links.

