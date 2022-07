Memes. Ik denk dat het raadselachtige concept van de meme-investering meer dan wat dan ook symboliseert dat we in feite in een simulatie leven.

Wie kan januari 2021 vergeten, toen een stel Redditors het opnam tegen Wall Street en de aandelenkoers van Gamestop tot nauwelijks geloofwaardige niveaus opvoerden? Hoe zit het met Dogecoin, de cryptocurrency die is gecreëerd als een grap, die vervolgens werd geadopteerd door ’s werelds rijkste man en een marktkapitalisatie van bijna $90 miljard bereikte?

https://twitter.com/billym2kstatus/1392952014854778883?lang=en

Hokkaido Inu

Hokkaido Inu was een van de vele memes die aan de basis stonden van het succes van Dogecoin. Met een piek van $800 miljoen aan marktkapitalisatie, werd het sindsdien in de steek gelaten door de oprichters en stortte het in met 99%. Bullmarket hysterie, toch?

Tegenwoordig vindt het zichzelf echter opnieuw uit als een DeFi-speler “aangedreven door memes”. Wat je ook van memes vindt, ze zijn zeker interessant. Er is natuurlijk een duistere kant, met onschuldige particuliere beleggers die soms worden gebruikt als exit-liquiditeit in wat neerkomt op een pomp-en-dump-schema door de makers. Er is de hele kwestie van regelgeving – wat moet worden toegestaan?

Maar er zijn ook intrigerende netwerkeffecten, aangezien een gemeenschap van duizenden – nee, miljoenen – veel waard is, hoe je het ook wendt of keert. Dus, hoe zet je deze community en deze branding om in een legitiem bedrijf? Dat is wat HOKK Finance, in de hoop te herrijzen uit de as van de Hokkaido Inu meme-munt, probeert te beantwoorden.

Podcast met Mark Basa

Mark Basa zit sinds 2011 in de wereld van crypto en werkt aan een hele reeks verschillende projecten en gebieden. Hij dwaalde door de ruimte en tegenwoordig is een van zijn focuspunten HOKK, waar hij als directeur werkt nadat hij bij het project was gekomen nadat hij oorspronkelijk gewoon een koper was.

Ik ging met Mark zitten in de laatste aflevering van de CoinJournal-podcast om alles over memes te bespreken – de duistere kant, de oplichting, de euforie, de netwerkeffecten, regelgeving, waarom ze iets waard zijn, en nog veel meer.

Het was eens iets anders, en het was leuk. Hé, het is toch allemaal een simulatie.

Spotify-link -> hier