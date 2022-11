PODCAST: Mirai Labs-oprichter Corey Wilton vertelt zijn verhaal

Ik had deze week een behoorlijk interessante gast in de CoinJournal-podcast.

Corey Wilton, een serie-ondernemer, vertelt me zijn verhaal. Een jongen van de Gold Coast in Australië, hij slaagde er niet in om naar de universiteit te gaan. Tegenwoordig runt hij een metaverse bedrijf, Mirai Labs, vanuit Vietnam met 75 werknemers. Hij heeft een aantal geweldige verhalen over de hysterie van de afgelopen jaren.

Eerlijkheid kan moeilijk te vinden zijn in crypto, maar Corey heeft het. Bedreven in het bespreken van de donkere kant van crypto – de pump and dumps, de oplichting en talloze andere problemen – verdiepte hij zich ook in zijn fouten en de hindernissen die hij tegenkwam, waaronder een mislukt bedrijf geïnspireerd door Dollar Shave Club.

Voor ondernemers in de ruimte – of eigenlijk ook voor ondernemers buiten de ruimte – is dit het beluisteren waard (neem dat maar van mij aan). Er zijn veel lessen die Corey ondanks zijn jonge leeftijd heeft opgepikt, en het is interessant om hem te horen praten.

Natuurlijk hebben we het ook over blockchain gaming en crypto in het algemeen. De sector heeft zich duidelijk massaal teruggetrokken en we bespreken dit nieuwe klimaat en hoe de gemakkelijke winsten van de bullmarkt al lang voorbij zijn.

Ik heb vooral genoten van de botte beoordeling van veel projecten die gewoon alles proberen te tokeniseren, ongeacht gebruiksscenario’s. De bullmarkt is krankzinnig om nu op terug te kijken, maar Corey zat er middenin en heeft een aantal meeslepende verhalen te vertellen.

Ondanks de lancering van Pegaxy, het metaverse racespel, slechts een jaar geleden, schoot het snel tot 500.000 gebruikers voordat de berenmarkt toesloeg.

Corey is nu van plan om te bouwen, hun nog steeds ontwikkelende spel te verbeteren en voort te bouwen op alles wat hij tot nu toe heeft geleerd. Dit was een leuke aflevering.

