Portugal daalt op lijst crypto-vriendelijke landen, El Salvador behoudt eerste plaats

Belangrijkste punten

Portugal introduceert een vermogenswinstbelasting van 28% op cryptocurrency

El Salvador blijft de belangrijkste belastingbestemming voor crypto-investeerders

De lakse belastingwetten van de Kaaimaneilanden strekken zich uit tot crypto, waardoor het achter El Salvador wordt geplaatst als de volgende beste bestemming

Zeven van de twaalf beste landen zijn Europees, terwijl landen zich inzetten om zichzelf te vestigen als crypto-hubs – waaronder Slovenië, Malta, Georgië, Wit-Rusland en Duitsland

Bitcoin is de facto wettig betaalmiddel in Madeira, Portugal en Lugano, Zwitserland

Aziatische landen Maleisië en Singapore hebben ook vriendelijke belastingwetten voor digitale activa

Invoering

Ik schreef over de introductie van een vermogenswinstbelasting van 28% op cryptocurrency, gepland voor 2023, en hoe dat het doel van Portugal om de Europese cryptohub te worden in gevaar zou kunnen brengen.

Nadat ik met Paolo Ardoino had gesproken , die inbelde vanuit de Zwitserse stad Lugano, waar Tether en Bitcoin de facto wettig betaalmiddel zijn, begon ik me af te vragen welke landen bovenaan stonden met betrekking tot cryptocurrency-vriendelijke rechtsgebieden.

In het eerste deel van wat misschien een serie wordt, kijk ik naar belasting. Welke landen zijn ’s werelds meest lakse als het gaat om crypto-belastingwetten?

Door de beoordeling op te splitsen in drie brede gebieden – vermogenswinstbelasting op korte termijn, vermogenswinstbelasting op lange termijn en inkomstenbelasting – hebben we een tabel samengesteld met de meest belastingvriendelijke landen.

Dit komt natuurlijk met het enorme voorbehoud dat belasting ingewikkeld is en dat er veel mazen in de wet, extra vangsten en andere eigenaardigheden bestaan met deze wetten. Maar op een holistische basis zijn de onderstaande rangen indicatief voor waar je in de toekomst belastinghatende crypto-piepgeluiden naar toe kunt zien gaan.

El Salvador is het grootste crypto-belastingparadijs

Verrassing, verrassing. El Salvador is echt boven en buiten als het gaat om alles wat crypto betreft, en dit strekt zich uit tot belasting.

Er is nul vermogenswinstbelasting, zowel op korte als op lange termijn, en vrijwel elke wet is gebouwd rond het aanmoedigen van crypto-adoptie. Nadat ik er deze zomer zelf was geweest, zag ik persoonlijk de massale push naar cryptocurrency. Met name gelden alle wetten voor buitenlandse investeerders.

Juridisch adviseur van president Bukele, Javier Argueta, maakte het duidelijk toen hij zei: “Als een persoon activa in Bitcoin heeft en hoge winsten maakt, zal er geen belasting zijn … er zullen geen belastingen worden betaald over de kapitaalverhoging of de inkomsten” .

Toevoegend dat “dit duidelijk wordt gedaan om buitenlandse investeringen aan te moedigen”, is het allemaal aan boord van het Bitcoin-experiment in de kleine en mooie (vulkanen!) Latijns-Amerikaanse natie.

Kaaimaneilanden komen op de tweede plaats

Noem de Kaaimaneilanden, en de eerste reactie die je krijgt, is waarschijnlijk “belasting”.

Het Britse overzeese gebied, genesteld in het Caribische paradijs, heeft geen vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting of inkomstenbelasting – op alle gebieden. Daarom is het niets specifieks voor crypto, maar het is bevestigd dat deze wetten digitale activa omvatten.

Voornamelijk afhankelijk van toerisme om zijn kleine economie te financieren, zou het eiland met 65.000 mensen wel eens kunnen zien dat sommige crypto-investeerders binnenkort hun zwemkleding aantrekken voor een bad in de Caribische Zee.

Europa voert druk op crypto verder op

Lugano, een stad in Zwitserland, en Madeira, een Portugees eiland, hebben Bitcoin de facto wettig betaalmiddel verklaard (Tender heeft dezelfde status in Lugano – ik heb Paolo Ardoino hierover in maart geïnterviewd ).

Beide landen hebben ook vriendelijke belastingwetten. Portugal werd hierboven besproken, en hoewel de wet op de vermogenswinstbelasting van 28% het naar de zesde plaats brengt, vormt het nog steeds een toevluchtsoord voor crypto-enthousiastelingen.

Zwitserland staat achtste, maar het zijn landgenoten Slovenië die misschien op de derde plaats verrassen. Het land streeft ernaar een vlaktaks van 10% in te voeren voor het inwisselen van crypto voor fiat. Dit is vrij laag in het grote geheel van dingen.

Maar er zijn nog veel meer initiatieven en de plannen voor de toekomst zien er uitnodigend uit. Op een niet-traxgerelateerde opmerking, er zijn ook meer fysieke locaties die Bitcoin accepteren dan in de hele VS, terwijl het grootste winkelcentrum van het land “BTC” wordt genoemd.

De andere Europese natie die het vermelden waard is, is Wit-Rusland, waar geen belasting wordt geheven op mijnbouw, daghandel of vrijwel alles wat met crypto te maken heeft. Het voorbehoud is dat het allemaal ter beoordeling komt in 2023. Het is duidelijk dat er hier ook andere zorgen zijn, met zijn banden met Rusland te midden van de oorlog in Oekraïne, wat betekent dat crypto-investeerders zich daar niet snel zullen willen vestigen.

Dit kan allemaal veranderen

Dit kan natuurlijk allemaal veranderen – zoals we zien bij Portugal.

Regelgeving haalt crypto nog steeds in, en dit hangt ook samen met belasting. Niet alleen dat, maar er zijn veel voorbehouden en uitzonderingen op de bovenstaande wetten, en de regelgeving verandert ook rond buitenlandse investeerders.

Tot nu toe hebben de bovengenoemde landen zich echter gescheiden van de massa als het gaat om crypto-belastingwetten.