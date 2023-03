Prijs Monero (XMR) wankelt terwijl regeringen wereldwijd crypto reguleren. Metacade presale blijft onaangetast.

Terwijl regelgeving voor cryptocurrency de toekomst van Web3 blijft bedreigen, zoeken veel investeerders naar de veiligste crypto’s om in te investeren. Terwijl Monero (XMR) al een tijdje een toonaangevend project is in de blockchain-beweging, ziet Metacade (MCADE) er nu uit als een betere optie voor de lange termijn.

Monero zou rampzalige prijsacties kunnen meemaken als gevolg van cryptocurrency regulering. Ondertussen blijft Metacade in de beginfase enorm veel succes boeken. Dus, welk project is de beste investering voor de lange termijn?

Welke invloed heeft regelgeving op de cryptocurrency sector?

Als toonaangevende op privacy gerichte blockchain is de toekomst van Monero in gevaar. De regelgeving op het gebied van cryptocurrency heeft hardhandig opgetreden tegen privé protocollen in de nasleep van het Tornado Cash-incident in 2022. Tornado Cash was een protocol dat transacties op de blockchain onvindbaar maakte, wat leidde tot de arrestatie van de ontwikkelaar.

Dit nieuws heeft twijfel doen rijzen over de toekomst van Monero en in het verlengde daarvan de prijs van XMR. Deze bereikte eerder een hoogtepunt van meer dan $500, maar nu zoeken investeerders veiligere investeringen vanwege de ingrijpende regelgeving voor cryptocurrency.

Een van de meest populaire opties voor crypto investeerders van dit moment is Metacade. De MCADE-token presale heeft $12.6m aangetrokken in 17 weken sinds de lancering van het evenement, dankzij een sterke waardepropositie en het vermogen om in de loop van de tijd een groot aantal gebruikers te bedienen.

Wat is Monero?

Monero is een van de oudste cryptocurrencies in de top 50, gecreëerd in 2014. Het gebruikt een proof-of-work consensus mechanisme en geavanceerde cryptografische technologieën om de identiteit van zijn gebruikers te maskeren. Als een van de meest populaire private blockchains is Monero sinds de lancering een toonaangevend project binnen Web3 .

Hoewel de meeste blockchains een openbaar grootboek hebben waarin privé adressen, transactiebedragen en meer informatie die tot de afzender kan worden herleid, worden geregistreerd, verdoezelt Monero veel van deze gegevens. Als gevolg hiervan is het verzenden van geld via de Monero blockchain volledig privé en veilig.

Kan de prijs van XMR $200 bereiken in 2023?

De XMR-prijs is met 70% gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit in 2021. Na het incident met Tornado Cash en de aangescherpte regelgeving voor cryptocurrency, suggereren veel experts dat XMR moeite zou kunnen hebben om het eerdere prijsniveau te herwinnen.

Een belangrijk doel voor XMR is een waarde van $200. Monero ondervindt op dit prijsniveau stevige weerstand en kan de komende jaren moeite hebben om hierdoor te breken. De XMR-prijsactie is onzeker zolang Monero een toonaangevende private blockchain blijft, vanwege de voortdurende regelgeving voor cryptocurrency.

Wat is Metacade?

Metacade is de eerste door de community gestuurde arcade. Het platform combineert geavanceerde verdienmogelijkheden met de grootste verzameling blockchain-arcade games en biedt daarmee een uitgebreide GameFi-ervaring.

De metaverse arcade zal de thuisbasis zijn van een enorm scala aan verschillende titels, en het zal ook een centrale hub worden waar Web3-gebruikers van kunnen genieten. Dit komt omdat het aanbod van Metacade verder gaat dan de arcade, aangezien gebruikers rechtstreeks via het platform enkele van de beste alfa in de blockchain-gaming ruimte kunnen ontdekken.

Hoe werkt MCADE?

Het MCADE-token wordt gebruikt om beloningen in de arcade te betalen. Metacade biedt zowel informele als competitieve gameplay, waardoor spelers indiviueel kunnen spelen of kunnen deelnemen aan betaalde toernooien om kans te maken op grote crypto prijzen .

De communityhub zal tevens makers van content belonen via de create-to-earn functie. Gebruikers kunnen bijdragen door game beoordelingen te plaatsen, alfa te delen, rechtstreeks met andere leden van de community te communiceren en daarbij MCADE-tokens te verdienen.

Metacade adverteert daarnaast banen voor Web3-gebruikers via de work-to-earn functie. Of je nu op zoek bent naar freelance werk, parttime klussen of fulltime functies bij grote Web3-bedrijven, Metacade kan professionals in contact brengen met spannende nieuwe functies.

Kan MCADE $1 bereiken in 2023?

De MCADE-token presale heeft massale aandacht getrokken vanwege de enorme belofte van het nieuwe project. Zodra de presale is voltooid, wordt MCADE gelanceerd op exchanges, wat de koopdruk nog verder zou kunnen verhogen.

Experts voorspellen grote winsten voor Metacade in 2023 en daarna, waarbij $1 dit jaar een belangrijk koersdoel is. Niet alleen zal het token live gaan op exchanges in 2023, maar de metaverse arcade zal ook de deuren openen en een opwindende GameFi-ervaring gaan bieden aan spelers van over de hele wereld.

MCADE of XMR – wat is de beste investering?

Terwijl de regelgeving op het gebied van cryptocurrency hard blijft optreden tegen op privacy gerichte protocollen, lijkt Monero een risicovolle investering voor de lange termijn. Aan de andere kant begint Metacade net naam te maken als een toonaangevend project in de blockchain-gaming beweging, wat het een enorm potentieel voor de toekomst biedt.

Zonder twijfel lijkt Metacade op dit moment de beste investering. Beleggers moeten echter snel zijn om MCADE tegen de best mogelijke prijs te kopen, aangezien de waarde van MCADE tijdens de presale stijgt van $0,008 naar $0,02. Web3-projecten zoals Metacade worden sterk begunstigd door cryptocurrency-regulering in vergelijking met projecten die de anonimiteit van gebruikers beschermen, dus het zal fascinerend zijn om te zien wat de toekomst in petto heeft voor deze twee projecten.