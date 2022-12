Prijs van Bitcoin (BTC) daalt terwijl inflatie stijgt – waarom nieuwe crypto projecten zoals Metacade (MCADE) kunnen stijgen

De economische prestaties in de echte wereld hebben onmiskenbaar invloed op de wereldwijde cryptocurrency markten, waarbij Bitcoin (BTC), het grootste crypto activum op basis van marktkapitalisatie, een uitstekende gids blijkt te zijn voor de gezondheid van de crypto industrie. Door recente stijgingen van de inflatie wereldwijd, maar vooral in de VS, is de waarde van Bitcoin (BTC) in de tweede helft van 2022 gedaald naarmate de wereldwijde economische crisis uitbreekt.

Hoewel dit geen geweldig nieuws is voor bestaande investeerders in ’s werelds toonaangevende cryptocurrencies, zoals BTC, blijven er uitstekende investeringsmogelijkheden in opwindende nieuwe crypto projecten bestaan. Een van de meest opwindende nieuwe crypto projecten is Metacade , dat tijdens de bèta presale fase enthousiast werd ontvangen en in slechts drie weken tijd bijna $1 miljoen opbracht.

Wat is Metacade?

Metacade is ’s werelds eerste virtuele gaming arcade die Web3- en blockchain technologie gebruikt om een revolutie teweeg te brengen in de GameFi metaverse industrie. Het platform zal het breedste scala aan play-to-earn (P2E)-games in de metaverse hosten en gamers hetzelfde niveau van plezier en sociale interactie bieden als wanneer ze een echte arcade bezoeken vanuit het comfort van hun stoel of bank.

Het play-to-earn element van de community is een van de vele manieren waarop gebruikers in de community profiteren van het platform. De andere initiatieven voor inkomsten zijn:

Compete-to-earn – verdienen door tokens te staken en beloningen voor toernooien te verdienen

Create-to-earn – verdienen door interactie met de community en haar leden

Work-to-earn – verdienen door een nieuwe Web3-rol te vinden op het vacaturebord, dat in het eerste kwartaal van 2024 wordt gelanceerd.

Naast de mogelijkheden om te verdienen, is Metacade een platform waarmee beginnende ontwikkelaars hun strepen kunnen verdienen door hen te ondersteunen bij het leren van game-ontwikkeling en heeft het plannen om tegen Q4 2024 een zelfvoorzienende en volwaardige DAO te worden.

Hoe Metacade werkt

In tegenstelling tot veel GameFi platforms, heeft Metacade een divers aanbod dat verder reikt dan het play-to-earn element. Het native token voor het platform is de MCADE token en er zijn verschillende manieren waarop Metacade inkomsten genereert.

De inkomsten genererende functies van Metacade omvatten een reeks pay-to-play arcade games, net zoals gamers kunnen verwachten in een echte video arcade. Er is ook reclame op het platform, toegangsprijzen voor prijstrekkingen en om deel te nemen aan toernooien, en het launchpad initiatief, waarmee externe bedrijven games tegen betaling in Metacade kunnen uitbrengen. Deze inkomstenstromen leveren het geld dat in de portemonnee van gamers stroomt terwijl ze beloningen verdienen.

Het aantal beschikbare gaming titels op Metacade zal blijven groeien. Deze groei wordt vanaf Q3 2023 ondersteund door de introductie van het Metagrants initiatief. Metagrants zijn een financieringsbron voor ontwikkelaars om games op het platform te bouwen. Ontwikkelaars dienen spelvoorstellen in waarop kan worden gestemd door MCADE tokenhouders, die de favoriete ideeën van de community bepalen. De winnende ontwikkelaars ontvangen financiering om hun voorstellen te realiseren. De eerste door Metagrant ondersteunde games komen in het eerste kwartaal van 2024 in de Metacade bibliotheek.

Andere functies die in de pijplijn zitten, zijn onder meer de introductie van een vacaturesite in het eerste kwartaal van 2024 om het work-to-earn initiatief een boost te geven. Het bestuur biedt een scala aan mogelijkheden, van stages, kortdurende klussen en fulltime functies binnen de GameFi industrie met door Metacade goedgekeurde partners, waardoor iedereen met een oprechte interesse in het werken in Web3-ontwikkeling een helpende hand krijgt om aan de slag te gaan de industrie.

Ondertussen begint de overgang van Metacade naar het worden van een DAO in het tweede kwartaal van 2023, waarbij het proces naar schatting 18 maanden zal duren voordat leden van de community alle kritieke rollen op zich nemen. Deze autonomie is een van de speerpunten van Metacade; het geeft de controle over de toekomstige richting van het platform aan de belangrijkste leden van de community.

Waarom zou MCADE kunnen stijgen?

De breedte van de plannen van Metacade, die in meer detail te vinden zijn in hun whitepaper, maakt het een opwindend vooruitzicht voor investeerders die op zoek zijn naar nieuwe crypto projecten. Met veel andere GameFi ontwikkelingen die zich richten op een minimale reeks opties, is het gemakkelijk voor hen om niet meer dan een bevlieging te worden.

Het aanbod van Metacade zal niet in die val trappen. Het aanbod voor gaming zal blijven toenemen, wat extra mogelijkheden biedt om geld te verdienen, hetzij door middel van competities, spelen of het creëren van sociale content om met de community in contact te komen. Bovendien betekent de voortdurende toevoeging van nieuwe games dat er geen risico bestaat dat het platform saai of suf wordt, aangezien het zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt met de regelmatige release van nieuwe en opwindende titels. Als gevolg hiervan heeft het Metacade gaming project een solide levensduur.

Bovendien zal de community uiteindelijk volledige autonomie hebben over hoe Metacade zich ontwikkelt. De belangen van gamers zullen voor altijd centraal staan in de ontwikkeling van het platform, in tegenstelling tot meer traditionele gaming, waar ontwikkelaars dat in evenwicht moeten brengen met het bieden van rendement voor aandeelhouders.

Deze plannen plaatsen Metacade in de voorhoede van de blockchain gaming-revolutie.

Hoe MCADE-tokens te kopen

De bèta sale van Metacade was in minder dan vier weken uitverkocht, waardoor het een van de meest aantrekkelijke nieuwe crypto projecten is die zich momenteel in de presale fase bevinden. De prijs zal meer dan verdubbelen naarmate de negende en laatste presale ronde eindigt, waardoor de totale marktkapitalisatie $28 miljoen zal bedragen.

Instappen bij Metacade kan niet eenvoudiger. Tokens kunnen op de website van Metacade worden gekocht door iedereen met een door Wallet Connect ondersteunde cryptowallet.

Je kunt MCADE kopen met ETH (Ethereum) of USDT (Tether). Verbind eerst je wallet met de website van Metacade om toegang te krijgen tot DEX en accepteer vervolgens de optie om MCADE te kopen met ETH of USDT.

