Prijsvoorspelling Decentraland: hoe Metacade (MCADE) in 2023 de grootste ster voor de metaverse lijkt te zijn

De race om te zien welk metaverse project als beste uit de bus komt en welke coin investeerders het grootste rendement zal opleveren in 2023 is begonnen. Decentraland heeft een voorsprong gehad in vergelijking met anderen in de industrie, maar kan zijn MANA coin de beste blijven om ook volgend jaar in te investeren? Een blik op grote aanstaande bewegingen in deze markt laat zien dat Metacade en zijn MCADE-coin naar verwachting beter zullen presteren dan de voorspelling voor Decentraland.

Wat doet de MANA coin?

Om de Decentraland-voorspelling voor 2023 te begrijpen en waarom Metacade sterker lijkt te presteren, is het belangrijk om te begrijpen wat de MANA coin is. Dit is de native valuta van het Decentraland-platform en is een op Ethereum gebaseerd token.

MANA coin wordt gebruikt om te betalen voor goederen en diensten in het spel, maar het teleurstellend lage aantal actieve gebruikers heeft ervoor gezorgd dat de voortgang van het spel vastloopt. Dit heeft een rol gespeeld in de slechte prestaties van de MANA coin in 2022, aangezien het daalde van zijn piek in december 2021 van $5 tot ongeveer $0,60.

Wat is Metacade?

Het Metacade-platform brengt een volledige arcade met een retro-game naar de metaverse, in plaats van zich te concentreren op een enkele game. In feite is het einddoel van het project om de one-stop-hub te zijn voor alles wat met Web3-gaming te maken heeft. In het bijzonder zal Metacade een centraal knooppunt zijn voor play-to-earn-gaming.

Metacade zal zich richten op het bouwen van een gaming-community. Metacade wil een plek zijn waar games en ontwerpers samenkomen om te genieten van hun gedeelde passie, het spelen, testen en beoordelen van games op een manier waar iedereen van profiteert. Bovendien helpt Metacade ontwikkelaars om games te maken met Metagrants, community-ondersteuning en een hele pool van testspelers. Dit betekent dat gebruikers echt inspraak hebben in wat er op Metacade gebeurt en hoe de toekomst eruit ziet. Om dit te ondersteunen, zal het project een DAO -aanpak hebben met gedistribueerde besluitvormingsprocessen en zal het zelfregulerend zijn.

Net als bij Decentraland heeft het Metacade-project een native token, wat in dit geval MCADE heet. Wat echter meteen duidelijk wordt als we naar hun whitepaper kijken, is dat dit project een uitstekend tokenomics-model heeft waardoor het zich onderscheidt van de andere metaverse projecten zoals Decentraland.

Dit komt omdat het MCADE-token wordt gebruikt als onderdeel van een zichzelf in stand houdend ecosysteem waar inkomsten op verschillende manieren worden gegenereerd en vervolgens worden teruggesluisd naar token-houders als een reeks beloningen. Op deze manier vindt het een indrukwekkend evenwicht tussen optreden als een gaming-hub en een slimme kans om te investeren.

Een blik op de manier waarop Metacade werkt

Het eerste deel van het Metacade-project dat moet worden begrepen, is hoe het het inkomen genereert dat het economische model aandrijft en beloningen oplevert. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door middel van advertentie-inkomsten, vacatures en het testen van games. De pay-to-play arcade-sectie is een ander cruciaal onderdeel van het model dat ervoor zorgt dat de inkomsten binnen blijven stromen.

Het andere element is het winstpotentieel voor die degenen die investeren in MCADE-tokens en hun geld willen zien groeien. Er kunnen meer tokens worden verdiend via methoden zoals prijstrekkingen, exclusieve toernooien en staking. Dit alles betekent dat het de moeite waard is om de Metacade whitepaper en de presale van tokens te bekijken, of je nu een fervent arcade-gamer bent of als je juist op zoek bent naar een nieuwe kans om te investeren in crypto.

Metacade is goed geplaatst voor een sterk 2023

Met de metaverse als een van de grootste vooruitgangen in de wereld van technologie op dit moment, is het geen verrassing om te zien dat mensen verwachten dat het Metacade-project anderen omver zal blazen. Dit komt omdat het een op metaverse gebaseerde arcade is waar spelers kunnen genieten van een meeslepende verzameling games en geld kunnen verdienen.

De presale van tokens heeft laten zien hoe lang erop wordt gewacht, aangezien er enorm veel vraag is naar de 1,4 miljard tokens die in dit stadium worden verkocht. Met een kleine startprijs van $0,008 die oploopt tot $0,02 naarmate de presale zijn einde bereikte, is het een populaire beslissing gebleken om vroeg in te stappen en om een deel van dit nieuwe project te pakken te krijgen.

Is investeren in cryptocurrency momenteel de moeite waard?

In 2022 hebben veel cryptocurrencies waarde verloren, niet alleen de MANA-coin. De voorspelling van Decentraland suggereert dat het enige tijd kan duren voordat dit platform gebruikers begint te winnen en de waarde ervan vergroot. De tijd zal leren of dat genoeg is om het te redden, of dat het in de vergetelheid raakt zodra andere projecten het inhalen met frisse ideeën.

Dit betekent echter niet dat de markt moet worden vermeden, in crypto investeren kan nog steeds een goede optie zijn. Er valt nog winst te behalen door te kiezen voor een project als Metacade, met een logisch tokenomics-model en een presale waar veel mensen enthousiast van worden. Bekijk de whitepaper om te zien waar je precies in kunt investeren.