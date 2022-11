Belangrijkste punten

Cathie Wood zegt dat instellingen mogelijk een stap terug doen van crypto

Ze gelooft dat ze meer zullen toewijzen aan Bitcoin en Ether zodra ze de tijd nemen om de crypto-ruimte te bestuderen

Ik denk dat ze misschien te optimistisch is, dat de crypto-industrie een pak slaag heeft gekregen en dat het langer kan duren om hiervan te herstellen

De situatie van crypto is momenteel niet goed.

De meest zorgwekkende ontwikkeling van de afgelopen weken – en ik denk dat je het ermee eens zult zijn, het zijn er meerdere geweest – is misschien wel wat het allemaal betekent voor de reputatie van de industrie in de toekomst.

Welke instellingen gaan Bitcoin nu op hun balans zetten? Welke pensioenfondsen gaan overstappen op digitale activa? De implosie van FTX (waarover ik hier in detail schreef) is zo spraakmakend en schokkend dat het een waanvoorstelling lijkt te verwachten dat iemand die verbonden is met traditionele financiën de ruimte binnenkomt. Is de schade onherstelbaar?

Cathie Wood zinspeelt op institutionele stap terug

Wat dit betreft, dacht ik dat het interview van Ark Invest-oprichter Cathie Wood vorige week met Bloomberg veelzeggend was. Al lang bekend om haar ultra-bullish kijk op alles wat met Bitcoin te maken heeft, herhaalde ze in het interview zelfs haar vertrouwen in haar prijsvoorspelling van Bitcoin, die volgens haar in 2030 $1 miljoen per munt waard zal zijn.

Dit was geen verrassing en ook niet geheel onvoorspelbaar. Wood is ervan overtuigd dat Bitcoin het macrolandschap op de lange termijn zal veranderen. Ze heeft zich zeer agressief gepositioneerd in de markt en gokt op risicovolle technologieaandelen, Bitcoin en andere activa die het moeilijk hebben gehad tijdens de overgang naar een nieuw renteparadigma – zoals de prestaties van haar vlaggenschip-ETF hieronder laten zien:

Ik voelde echter dat er nog iets anders opviel in haar interview. “Ik denk echter dat het enige dat zal worden uitgesteld, is dat instellingen misschien een stap terug doen en gewoon zeggen: ‘Oké, begrijpen we dit echt?'”

Dit wijst op het grote gevaar hier. Gedurende de hele pandemie was een van de meest optimistische dingen voor Bitcoin de trend van instellingen die de ruimte binnenstroomden. Er was Tesla. Er was ETF-chat. Er was Grayscale. Er waren openbare mining bedrijven. Er was Coinbase op de beurs. Verdorie, er was zelfs El Salvador dat Bitcoin als wettig betaalmiddel verklaarde.

Maar nu de omgeving met lage rente ten einde is en liquiditeit uit de economie wordt gezogen, worden Bitcoin en crypto geconfronteerd met iets waar ze nog nooit eerder mee te maken hebben gehad: een terugval in de bredere economie.

Laten we niet vergeten dat Bitcoin in 2009 werd gelanceerd, in de grootste bullmarkt in de geschiedenis. Het is nog niet getest in een bearish macroklimaat, en daarom is dit allemaal ongekend. En bij deze test heeft crypto het moeilijk.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital en alle andere failliete bedrijven, waaraan nu FTX is toegevoegd, hebben crypto ook in zo’n slecht daglicht gesteld dat het niet verwonderlijk is om analisten te horen waarschuwen voor terugval in institutionele acceptatie. Zou het niet meer een verrassing zijn als dat niet het geval was?

Optimisme

Ik moet er rekening mee houden dat Wood eraan toevoegde dat ze dacht dat Bitcoin door dit alles “als een held” naar buiten komt. Hoewel ik zeker niet zo ver zou willen gaan – de hele industrie krijgt zijn reputatie onderuit gehaald als je het mij vraagt – begrijp ik wel wat ze bedoelt.

Hoewel Bitcoin mogelijk geen tegenpartijrisico heeft en daarom in theorie immuun is voor het soort implosies dat we hebben gezien bij gecentraliseerde bedrijven zoals FTX, is dit de echte wereld. En in de echte wereld zijn gecentraliseerde bedrijven nodig om de gemiddelde burger toegang te geven – om nog maar te zwijgen van instellingen.

En totdat de hebzucht, roekeloze hefboomwerking, naïef risicobeheer en regelrechte fraude (geen namen noemen) in de branche ophoudt te bestaan, zal Bitcoin geen noemenswaardige grip krijgen in de reguliere financiële ruimte. Instellingen zullen nu veel terughoudender zijn om in de ruimte te investeren na zoveel spraakmakende uitbarstingen. Regelgeving komt sterk op gang. Retouren gaan niet meer door het dak.

Daarom ben ik het niet eens met de optimistische toon die Wood later in het interview zette:

“En als (instellingen) eenmaal het huiswerk hebben gemaakt en zien wat hier is gebeurd”, zei Wood, “denk ik dat ze zich meer op hun gemak zullen voelen bij het overstappen naar Bitcoin en misschien Ether als eerste stop, omdat ze het dan beter zullen begrijpen.”

Voor mij komt meer begrip van Bitcoin ook met het begrip dat het blijft handelen als een extreem risicovol activum, in wat nu niet langer een nultariefomgeving is. Hoewel de langetermijnvisie misschien is dat Bitcoin een gerenommeerde inflatiehedge is, is dat niet waar het nu is – iets wat vermogensbeheerders zullen beseffen.

Crypto heeft ook een zure smaak in de mond gebracht van iedereen die het dit jaar heeft aangeraakt. FTX is slechts de laatste schande voor de industrie, terwijl de wereld toekijkt met een mengeling van zelfvoldaanheid, medelijden en walging. Tegen deze achtergrond heeft de reputatie van de hele ruimte een deuk opgelopen.

En naarmate de rente stijgt, de kosten van levensonderhoud stijgen en de gegevens blijven wijzen op een worstelende economie, zal het iets langer duren voordat de crypto-partij weer op gang komt dan Cathie denkt.