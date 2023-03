Ripple prijsvoorspellingen voor 2023: zal het ASI-token van AltSignals zelfs XRP overtreffen?

De prijsvoorspellingen voor Ripple staan sinds het begin van de problemen van het project met de SEC op losse schroeven, wat ertoe heeft geleid dat veel investeerders op zoek zijn gegaan naar alternatieve investeringsmogelijkheden. Nu de prijs van XRP stagneert is een van de meest opwindende kansen van dit moment de AltSignals (ASI) crypto presale.

In dit artikel maken we een directe vergelijking tussen XRP en AltSignals en kijken we naar het potentieel van beide projecten voor de langere termijn.

Het Ripple-effect van de SEC en de AI-ontwikkelingen van AltSignals

De XRP-prijs is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven sinds het moederbedrijf van het token, Ripple, op het matje werd geroepen door de Securities and Exchange Commission (SEC) . De lopende rechtszaak heeft twijfel doen rijzen over de voorspelling van de XRP-prijs op de lange termijn, omdat het vertrouwen van beleggers is aangetast door een onzekere uitkomst.

XRP blijft een top 10 cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie. De SEC onderzoekt Ripple Labs om te bepalen of het XRP-token een cryptocurrency is of dat het een traditionele asset is. Het onderscheid tussen deze activaklassen is momenteel lastig te bepalen aangezien investeringsregelgeving doorgaans tientallen jaren oud is en moeite heeft gehad om gelijke tred te houden met de snelle ontwikkeling van Web3.

AltSignals is een ander voorbeeld van een snel evoluerend crypto project. Het platform ondersteunt sinds 2017 een zeer succesvolle online trading community en breidt nu het blockchain aanbod uit via de lancering van het nieuwe token ASI.

De presale van ASI-crypto tokens begint bij $0,012 per token en stijgt in fasen tot $0,02274 in de laatste fase. Het token heeft een enorme utility binnen het AltSignals ecosysteem en biedt toegang tot ActualizeAI, een reeks nieuwe tools voor kunstmatige intelligentie . Dankzij de innovatieve handelsoplossingen van het platform zou het op dit moment een van de beste investeringsmogelijkheden voor de lange termijn kunnen zijn.

Wat is XRP?

XRP is een cryptocurrency gemaakt door Ripple Labs. Het token is ontworpen om transacties sneller en veiliger te maken dan traditionele betalingssystemen zoals banken en creditcards. Het doel van het project is om mensen in staat te stellen in realtime geld over de landsgrenzen heen te sturen.

XRP belooft ook veel lagere transactiekosten dan traditionele methoden zoals Swift, omdat er geen externe tussenpersonen zoals banken nodig zijn om het proces te vergemakkelijken. De XRP-prijs schoot omhoog in 2018 en staat sindsdien in de top 10 tokens op basis van marktkapitalisatie.

Ripple prijsvoorspelling: zou XRP een waarde van $4,20 kunnen bereiken in 2025?

De lopende rechtszaak met de SEC heeft een negatief effect gehad op de Ripple prijsvoorspelling voor de lange termijn. Hoewel velen in de ruimte opwindende prijsbewegingen voor XRP verwachtten tijdens de bullrun van 2021, kon het token zijn vorige record aller tijden niet overtreffen.

Daarom zijn veel beleggers op zoek gegaan naar alternatieve investeringsmogelijkheden. Dit zou de prijs van XRP op den duur nog verder kunnen schaden, aangezien de Ripple prijsvoorspelling wordt beperkt door onzekerheid over de uitkomst van de rechtszaak. De Ripple prijsvoorspelling tegen 2025 is slechts $1,50, hoewel dit nog kan veranderen als de uitkomst van de SEC-proef positief is.

Wat is AltSignals?

AltSignals heeft sinds de lancering 5 jaar geleden winstgevende trading signals gedeeld met zijn community van crypto handelaren. De AltAlgo™-indicator heeft degenen die zijn transacties hebben geïmplementeerd in staat gesteld om hun portefeuille in 19 afzonderlijke maanden 10x te verdubbelen, wat het AltSignals-platform tot een leider in zijn vakgebied maakt.

Het platform ontwikkelt nu een nieuwe AI-aangedreven trading stack genaamd ActualizeAI. ActualizeAI combineert machine learning met natuurlijke taalverwerking (NLP) om de nauwkeurigheid van trading signals te vergroten. De toolkit analyseert een enorme hoeveelheid gegevens, waaronder een reeks prijsindicatoren en marktsentiment, voordat een enkel koop- of verkoopsignaal aan de gebruikers wordt gegeven.

ActualizeAI zou het landschap voor online handel kunnen veranderen. Door gebruik te maken van de kracht van kunstmatige intelligentie, kan iedereen een deskundige cryptohandelaar worden en profiteren van enkele van de meest lucratieve investeringsmogelijkheden in Web3.

Hoe werkt ASI?

Het ASI-token biedt toegang tot de ActualizeAI-stack. De nieuwe en verbeterde handelstoolkit kan gebruikers een echt voordeel geven tijdens het handelen op de crypto markten, die notoir moeilijk te voorspellen zijn vanwege de speculatieve aard van de activaklasse en extreme volatiliteit in tokenwaarden.

AltSignals-gebruikers krijgen niet alleen een toonaangevende toolkit die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, maar ASI-houders kunnen ook toegang krijgen tot de AI Members Club. De AI Members Club zal tevens officiële trading toernooien aanbieden waar deelnemers crypto-beloningen kunnen verdienen.

Zou ASI een waarde van $2 kunnen bereiken in 2025?

De ASI crypto presale zou om verschillende redenen een van de meest winstgevende investeringsmogelijkheden van 2023 kunnen zijn. Tokenhouders krijgen exclusieve privileges, waaronder een reeks diensten die speciaal zijn ontworpen om cryptohandelaren te helpen bij het navigeren door de volatiliteit van de markt. Daarnaast is het ASI-token deflatoir, dus bij een toename van de vraag zal zeker de prijs stijgen.

Tegen 2025 voorspellen sommige experts een prijsniveau van $1,80 voor ASI. Dit zal een prijsstijging van 80x zijn vanaf het einde van de crypto presale – een enorm rendement voor vroege deelnemers. Dergelijke hoge rendementen zijn niet ongebruikelijk voor crypto projecten in een vroeg stadium, ASI zou gemakkelijk de nieuwste verborgen parel in de sector kunnen zijn met het potentieel om 100x in waarde te stijgen.

AltSignals versus Ripple prijsvoorspelling: wat is de betere investeringsmogelijkheid?

De XRP-prijs kan de komende jaren aanzienlijk stijgen, vooral als de SEC-rechtszaak Ripple Labs vrijgeeft en meer duidelijkheid over de regelgeving biedt voor de rest van de crypto industrie. De aanhoudende onzekerheid heeft echter een negatief effect op de XRP-prijs en het is onwaarschijnlijk dat de prijs van Ripple beter zal presteren dan die van AltSignals in de komende maanden en jaren.

De ASI-token presale is zeker een opwindende ontwikkeling van een al succesvol platform in Web3. De presale is een tijdelijk evenement dat vroege deelnemers een unieke kans geeft om betrokken te raken bij een veelbelovend project in de vroegste fasen van de ontwikkeling van het project. Hoewel zowel de ASI- als de XRP-prijs een aanzienlijk rendement kan opleveren, lijkt het er momenteel op dat het nieuwe ASI-token van AltSignals de betere investeringsmogelijkheid is.