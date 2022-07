Robinhood & Coinbase grote politieke lobbyisten voor ontslag 9%/18% personeel

Belangrijkste punten

Robinhood besteedde dit jaar het grootste deel van alle cryptobedrijven aan lobby-uitgaven in het eerste kwartaal en doneerde $610.000 voordat het 9% van zijn fulltime werknemers ontsloeg

Coinbase doneerde in het eerste kwartaal 62% minder dan het voorgaande kwartaal, omdat SuperBowl-advertenties de uitgaven deden toenemen voordat 18% van het personeel werd ontslagen

De politieke uitgaven voor cryptocurrency als geheel stegen licht in het eerste kwartaal van 2022, ondanks de neergang van de markt ten opzichte van het vorige kwartaal

Er waren $1,8 miljoen aan donaties bij de vijf grootste bedrijven

De allerbelangrijkste tussentijdse verkiezingen in de VS komen steeds dichterbij, wanneer Democraten en Republikeinen het tegen elkaar opnemen om de controle over het House van de Senaat.

Bij het doornemen van de politieke financiering dit jaar viel er iets op – cryptocurrency-bedrijven begeven zich steeds meer in de politieke ruimte, met een hele reeks bedrijven die dit jaar steeds meer geld uitgeven aan politieke lobby, ondanks de wijdverbreide daling van de marktprijzen, massaontslagen en de algemene volumedaling in de sector dit jaar.

Politieke donaties onder leiding van Robinhood

Robinhood kondigde aan dat ze in april 9% van hun fulltime werknemers zouden ontslaan, omdat de neergang in de markten de crypto en effectenmakelaar hard trof. Dit kwam echter na een kwartaal waarin ze meer geld doneerden aan lobbyen dan enig ander cryptobedrijf, namelijk $610.000, een stijging van 42% ten opzichte van de $430.000 die ze in het vierde kwartaal van 2021 hebben uitgegeven.

Blockchain Association, Coinbase, Ripple Labs en Dapper Labs ronden de top 5 in uitgaven af, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

[inv-bloeien id="10703855"]

Kijkend naar de algemene cijfers, was het totale bedrag aan donaties relatief gelijk in het vierde kwartaal van 2021 in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Terwijl de markten in november 2021 een recordhoogte bereikten toen Bitcoin op $68.000 handelde, verslechterde het sentiment in het eerste kwartaal van 2022. Opvallend is dat de uitgaven op peil bleven.

Nu de bearmarkt in het tweede kwartaal van 2022 echt een versnelling hoger zet, zou je verwachten dat er een daling in de sector zal zijn zodra de cijfers over het tweede kwartaal bekend zijn.

[inv-bloeien id="10703505"]

Op een meer gedetailleerde basis waren er echter bepaalde bewegingen die opvielen in vergelijking met het voorgaande kwartaal, zoals hierboven weergegeven. De stijging van Robinhood hebben we al genoemd, maar dit was precies het tegenovergestelde van een ander bedrijf dat onlangs ook zijn personeelsbestand heeft teruggebracht, Coinbase.

De prominente beursgenoteerde beurs schonk het hoogste bedrag in het vierde kwartaal van 2021 met $740.000, maar dit cijfer daalde met 62% in het eerste kwartaal van 2022. Dit kwam te midden van een veel gepubliceerde uitgave van $14 miljoen voor een SuperBowl-advertentie van een minuut in februari. Vier maanden later ontsloeg Coinbase 18% van zijn personeelsbestand, waaronder 1.100 banen.

[inv-bloeien id="10703871"]

Met de tussentijdse verkiezingen voor de deur komt lobbyen steeds meer in de schijnwerpers te staan. Terwijl traditioneel de uitgaven zouden stijgen naarmate we de verkiezingstijd naderen, is de keerzijde dat de cryptomarkt dit jaar in vrije val is geweest, wat blijkt uit de bovengenoemde ontslagen.

Het is daarom onduidelijk of dit niveau van lobbyuitgaven kan worden gehandhaafd. Laten we hopen dat de ontslagen niet verergeren.

Bronnen

OpenSecrets.org