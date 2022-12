Ruim $933.000 tokens verkocht in Metacade’s Beta Presale, nog maar 12% over

Crypto-investeerders haasten zich naar de voorverkoop van de bètafase van Metacade om tokens tegen de laagste prijs te kopen. ‘S Werelds eerste play-to-earn arcade Metacade opende zijn voorverkoop met 1 MCADE-token voor $0,008. De nieuwkomer op het gebied van blockchain-gaming is enthousiast ontvangen door de cryptogemeenschap met meer dan $933.000 aan MCADE-tokens die in de bètafase zijn verkocht in minder dan 18 dagen.

Zodra de bètafase is afgesloten, zal de MCADE-prijs stijgen tot $0,01 per token – een stijging van 25 procent. Tegen het einde van de voorverkoop zal de tokenprijs met meer dan 2,5x zijn gestegen tot $0,02 per MCADE.

Op het moment van schrijven is er al een fenomenale $933.000 in het project gestort sinds de Metacade-voorverkoop is geopend. Er is nog maar 12 procent van de tokens over voordat de eerste fase begint, dus het is van cruciaal belang om MCADE-tokens nu te kopen voordat de prijs stijgt.

Wat is Metacade?

Metacade is de volgende grote hit in de metaverse en P2E-gaming. Het platform zal de thuisbasis zijn van een enorm scala aan arcade-achtige games waar spelers kunnen verdienen, concurreren en contact kunnen maken met andere gamers.

Metacade zal ook de thuisbasis zijn van de populairste gaming-alfa en -recensies, leaderboards van wat trending is op het platform en in de GameFi-ruimte, en een hub waar gebruikers in realtime kunnen chatten met gelijkgestemde gamers.

Metacade is niet alleen voor hardcore gamers: het platform biedt voor elk wat wils. Beleggers kunnen MCADE-tokens inzetten om beloningen te verdienen. Ondernemers en ontwikkelaars kunnen games bouwen op het platform, ondersteund door een financieringsinitiatief dat bekend staat als Metagrants. Werkzoekenden kunnen hun nieuwe rollen vinden in Web3.

Het door de gemeenschap aangestuurde blockchain-gamingplatform zal het GameFi-platform stormenderhand veroveren met zijn enorme reeks Web3-forward-functies waarmee spelers echt de controle over hun game-ervaring kunnen nemen, waarbij traditionele gaming ver achter zich wordt gelaten.

Het uiteindelijke doel van het platform is om een platform te bouwen dat gamers willen en de community in staat te stellen de toekomst van gaming vorm te geven en daarbij te verdienen. Uiteindelijk zal Metacade overgaan in een DAO, waardoor de toegewijde community het platform waar ze van houden volledig kan controleren en verder kan bouwen.

Hoe $MCADE-tokens te kopen

MCADE-tokens kunnen worden gekocht op Metacade.co . Hier zijn enkele eenvoudige stappen om uw Metacade-tokens te bemachtigen voordat het token de grote beurzen bereikt en de prijs omhoog schiet.

STAP 1

Stel een crypto-wallet in. Metacade is gebouwd op de Ethereum-blockchain, dus zorg ervoor dat je een wallet hebt die compatibel is met ETH. De door Wallet Connect ondersteunde wallets zijn hiervoor geschikt. Het Metacade-team beveelt Metamask aan voor een soepele koopervaring.

STAP 2

Krijg wat cryptovaluta. Metacade kan worden gekocht met ETH en USDT, dus zorg ervoor dat je genoeg van een van deze valuta’s in je wallet hebt voordat je MCADE koopt.

STAP 3

Verbind je wallet met de Metacade-website en krijg toegang tot DEX . Je krijgt de mogelijkheid om jouw ETH in te ruilen voor $ MCADE. Voer het bedrag in dat je wilt kopen en klik op “kopen.”

Hier zijn wat meer details over het kopen van $MCADE .

De voorverkoop van Metacade maakt een vliegende start

Met bètavoorverkooptokens die snel verkopen, is er nooit een beter moment geweest om deel te nemen aan een fenomenaal GameFi-project vanaf het begin.