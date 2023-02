Samenvatting januari: bulls zijn terug, alle ogen gericht op de Federal Reserve

Belangrijkste punten

Crypto: beste januari in bijna tien jaar

68% van de Bitcoin-voorraad winst, vergeleken met 50% begin januari

Correlatie tussen Bitcoin en risicovolle activa ligt dicht bij de hoogste ooit, waarbij het rentebeleid van de Federal Reserve de sleutel blijft houden

Het is belangrijk om de overwinningen te vieren, hè? En wauw, hadden crypto-investeerders een overwinning nodig. Na een jaar vol faillissementen, arrestaties, ontslagen en rode cijfers, is het nieuwe jaar goed begonnen.

Januari is in feite de beste maand van cryptovaluta sinds 2013. Laten we eens kijken naar de samenvattende statistieken van deze eerste maand en de stand van zaken bekijken terwijl we de pagina omslaan naar februari.

Financieringspercentage positief

Bitcoin opende de maand op $16.600 en sloot de handel in januari af op $23.100; een coole winst van 39%.

Het financieringspercentage is de prijs die handelaren betalen om long of short te gaan op een actief op de termijnmarkt. Als het financieringspercentage positief is, betekent dit dat lange transacties dominant zijn en dat lange handelaren korte handelaren betalen voor posities. Het omgekeerde geldt ook, wat betekent dat een negatief financieringspercentage impliceert dat shorthandelaren longhandelaren betalen.

Dit betekent dat het, hoewel verre van perfect, een behoorlijke graadmeter is voor het marktsentiment. Kijkend naar het percentage in januari, was het positief op twee dagen na, omdat bulls de boventoon voerden.

Bitcoin handelaren maken weer winst

De beste manier om de fortuinen van de cryptomarkt deze maand samen te vatten, is door te kijken naar de hoeveelheid aanbod in winst. Het eindigde vorig jaar behoorlijk bitter, met de helft van de 19,3 miljoen circulerende voorraad Bitcoin in winst.

Fast forward 31 dagen en dit cijfer is nu gestegen tot 68%.

Weg terug is lang

Ik schreef natuurlijk gisteren over hoe groot de schade in 2022 was. Dit is niet opgelost met een beetje tedere zorg die het lot van de markt omdraait. De industrie wordt nog steeds belaagd door slecht nieuws, met ontslagen en faillissementen die nog lang niet voorbij zijn, als we de afgelopen weken mogen afgaan.

Crypto volgt meer dan ooit gewoon de macro. Er is niets anders dat deze rally veroorzaakt. En met de bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Reserve vanmiddag om haar nieuwste rentebeleid uit te stippelen, zou de opleving vrij snel kunnen worden teruggedraaid, of zelfs nog verder worden gestimuleerd, afhankelijk van de woorden van voorzitter Jerome Powell.

Correlaties blijven torenhoog

Je hoeft me niet op mijn woord te geloven. Een snelle blik op de correlaties die hier spelen, laat zien hoeveel Jerome Powell de hand van Bitcoin vasthoudt.

Ergens is het wel ironisch; een legioen cryptohandelaren die nerveus wachten op de woorden van de voorzitter van een centrale bank om te ontdekken waar Bitcoin, en de rest van de markt, naartoe gaat. Wat was dat hedge verhaal ook alweer?

Als de correlatie tussen de markt en Bitcoin hoog is, kun je er zeker van zijn dat de correlatie tussen Bitcoin en de rest van de markt nog hoger is. Sinds we rond april 2022 zijn overgegaan naar dit nieuwe tijdperk van verhoogde rentetarieven, houdt de Fed de hand van Bitcoin steeds steviger vast, en Bitcoin heeft de hand van elke andere cryptovaluta vastgehouden.

Conclusie

Het is een geweldige maand geweest voor crypto, die herinneringen oproept aan de explosieve runs waartoe het in staat was in de goede oude tijd van de bullmarkt.

Nu de Federal Reserve vanmiddag haar nieuwste rentebeleid aankondigde, zouden de markten volatiliteit kunnen vertonen, met een impuls voor deze laatste rally, naast een abrupte inperking, beide op de kaart, afhankelijk van de toon die voorzitter Jerome Powell aanslaat.

Op de lange termijn is de ruimte nog steeds aan het bijkomen van de vele negatieve gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en de handel in Bitcoin als een weddenschap met hefboom op de Nasdaq is verre van ideaal.

Ondanks dat de fundamenten lijken op een grondstof en grote dromen over de toekomst, blijft Bitcoin voorlopig een zeer speculatief bezit. En wat betreft de rest van de crypto? Kopieer en plak gewoon de Bitcoin-analyse, terwijl je de volatiliteit een tandje hoger zet (of drie).