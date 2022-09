Samenvatting september: de Merge, markten en macro

Opgelet, september loopt op zijn einde.

Wat gebeurde er deze maand in de wereld van crypto? En hoe zien we eruit als we de pagina naar oktober omslaan?

Bitcoin en Ethereum vertraging

Niets bijzonders, maar Bitcoin en Ethereum daalden in de loop van de maand. Interessant is dat Bitcoin meer naar beneden trok dan Ethereum, wat ongebruikelijk is in vergelijking met het patroon dat we in het verleden hebben gezien, waar Ethereum over het algemeen de meest volatiele van de twee is.

De Merge was natuurlijk het grote nieuws, aangezien Ethereum op 15 september de grootste blockchain-upgrade in de geschiedenis voltooide. Het evenement vond plaats zonder problemen, hoewel de prijsstelling niet veel deed – wat suggereert dat het van tevoren was geprijsd, zoals velen vermoedden.

Op de korte termijn is er niet veel dat de Merge heeft beïnvloed met betrekking tot de prijs, maar het zal fascinerend zijn om de toekomst te volgen nu de pijplijn die het Ethereum-ecosysteem ondermijnt, volledig is getransformeerd.

Ik heb eerder geschreven over mijn gedachten dat het stakingsrendement zelfs zou kunnen fungeren als een “risicovrije” proxy voor de wereld van De-Fi, een raamwerk voor waarderingen kan bieden en de basis kan leggen voor ETH om nog meer te rijpen.

Het grondwerk zou Ethereum ook in staat moeten stellen om los te koppelen van Bitcoin. Ik heb Bitcoin lang gezien als geld en Ethereum als technologie, en ik denk dat deze stap de tweedeling verder accentueert: geld heeft een bewijs van werk nodig, maar de basis van een DeFi-systeem niet.

Maar dit zijn langetermijnoverwegingen en op middellange termijn zijn we nog steeds erg gecorreleerd.

Analyse

Laten we in de gegevens duiken om opvallende indicatoren te zien die me in de loop van de maand zijn opgevallen.

Ten eerste, aangezien Ethereum de bovengenoemde Merge heeft voltooid, is er duidelijk geen behoefte meer aan miners op het netwerk. Dit is precies het tegenovergestelde van baanbrekend nieuws, maar het is nog steeds cool om de hash-snelheid tot nul te zien dalen in de onderstaande grafiek.

IntoTheBlock toont hieronder een nette grafiek van de netto-uitgifte van ETH die na de fusie daalt. Het is niet deflatoir geworden, wat een verhaal was dat velen in de aanloop naar de Fusie hadden doorgedrukt.

Zoals ik in eerdere analyses zei, geloof ik dat dit meer een geval was van het naïef volgen van een “deflatoire betekent dat de prijs omhoog gaat en ik wil dat de prijs omhoog gaat, dus ik zal zeggen dat ETH deflatoir zal zijn” soort logica. Maar nogmaals, de Merge ging perfect en het is cool om de uitgiftekoers zo drastisch te zien dalen.

Het is echter misschien nog somberder dat de Ethereum-kosten kwartaal op kwartaal met 80% dalen. Dit heeft geen andere reden dan een ouderwetse vraaguitval. De macrosituatie blijft absoluut weerzinwekkend en daaruit volgt dat de vraag naar het netwerk daalt (ik ben waarschijnlijk een beetje hard omdat Layer 2 deze daling van de tarieven gedeeltelijk verergert, maar dit is grotendeels te wijten aan een algemene daling van de vraag).

Door naar Bitcoin. Het percentage langetermijnhouders – ook wel diamantenhanders genoemd – blijft terugkruipen naar het hoogste punt ooit van bijna 64%, vorig jaar rond deze tijd. De gegevens laten zien dat deze demografie – gedefinieerd als degenen die Bitcoin langer dan een jaar vasthouden – onbewogen blijft, en deze laatste bearish maand is niet anders.

Mining

Ik was benieuwd of er een verhoging van de hash-snelheid op Bitcoin zou zijn na de Ethereum-fusie.

Kijkend naar de onderstaande grafiek, die de afgelopen drie maanden laat zien, lijkt er niet veel beweging te zijn. Dit is logisch, veronderstel ik – er zijn andere munten waar miners gemakkelijker naar toe kunnen bladeren met hun apparatuur in plaats van Bitcoin.

Bovenaan die lijst staat de goede oude Ethereum Classic – een munt die ik grotendeels was vergeten totdat ik merkte dat de hash-snelheid op de datum van de samenvoeging tot een recordhoogte was gestegen, bijna 4Xing ’s nachts.

Conclusie

In werkelijkheid ging deze maand over de Merge en niets meer. We kunnen praten over on-chain-indicatoren zoveel we willen, en als blockchain-junkie ben ik meer dan blij om dat te doen.

Maar de realiteit is dat op korte termijn het enige dat telt voor crypto de macrosituatie is. Het gebrek aan prijsactiviteit rond de Fusie bewijst dit.

Crypto is en zal in de toekomst handelen als hefboomweddenschappen op de S&P 500. Dus sluit je aan en stem je af op de woorden van Jerome Powell, want dat is het enige dat er echt toe doet totdat we weer wat macro-impuls krijgen en de dingen kunnen beginnen te bewegen.