Shiba Inu verbrandt miljoenen SHIB-tokens in de hoop op een rally, maar Metacade is nog steeds een betere koop

Er zijn veel verschillende manieren waarop crypto projecten een prijsstijging kunnen veroorzaken. Het verbranden van tokens een van de duidelijkste manieren is om dit te bereiken. Dit komt doordat verbrande tokens uit de circulerende voorraad worden gehaald en hun waarde wordt overgedragen op de tokens die overblijven.

Dit is een benadering van het populaire meme coin-project Shiba Inu, dat meer dan 380 miljard SHIB-tokens heeft verbrand sinds Ethereum-oprichter Vitalik Buterin in 2021 zijn zak met 410 biljoen tokens verbrandde.

Met een totale voorraad van een biljard tokens maken de brandwonden echter niet veel uit voor de Shiba Inu prijsvoorspelling. Met een aantal ongelooflijke nieuwe projecten die het potentieel bieden voor ongehoorde winsten, trekt het nieuwe Metacade project veel SHIB-houders aan.

Maakt de token utility van Metacade het verschil?

Terwijl meme coin-projecten, zoals Shiba Inu, token utility proberen te creëren om momentum te herwinnen door eenmalige token verbrandingen, is het moeilijk voor de projecten om kopers te blijven vinden vanwege het gebrek aan vooruitgang in het ecosysteem.

Projecten met grote ambities, die gebruikmaken van tokens met een hoge utility, bevinden zich in een veel sterkere positie omdat de tokenprijs zelfs in de koudste crypto-winters omhoog kan worden gedreven door het gebruik van het platform dat het token voedt.

Metacade is een goed voorbeeld van zo’n project. Het project is een zeldzame kans voor investeerders die de inhoud van het whitepaper hebben doorgenomen en besloten hebben om in de vroegste stadia bij dit project met veel potentie in te stappen.

De plannen die het team van Metacade heeft geschetst, maken een groot deel uit van het enorme succes van de presale tot nu toe, die in recordtempo maar liefst $6.3m miljoen heeft opgebracht. Dit prestatieniveau wordt niet vaak gezien en is een duidelijke indicatie van het potentieel dat volgens velen het project biedt voor substantiële winsten.

Wat is Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu is een meme coin-project op de Ethereum-blockchain, dat in de voetsporen is getreden van Dogecoin als project onder leiding van een vriendelijke Shiba Inu hond. Shiba Inu begon nagenoeg zonder utility, maar nu heeft het team achter Shiba Inu meer tempo gemaakt, met als doel om het succes van DOGE te repliceren op een meer flexibele chain. Er is een DeFi-ecosysteem gebouwd om het token aan een werkend product te koppelen.

Shiba Inu prijsvoorspelling algemeen: Kan SHIB een comeback maken?

Shiba Inu heeft de prijs betaald voor zijn beperkte utility met een dramatische prijsdaling sinds de bullrun van 2021. De uitdaging waarmee het project nu wordt geconfronteerd en die ook invloed heeft op de prijsvoorspelling van Shiba Inu, is hoeveel verder het echt kan gaan vanuit een utility perspectief, met heel weinig om het te onderscheiden van anderen in de DeFi-ruimte.

De prijsvoorspelling van Shiba Inu ziet er somber uit, en als SHIB de prijs van $0,000009 in 2023 kan vasthouden, zou dat een overwinning zijn voor het project. De enige kans die het project voor de toekomst lijkt te hebben, is een SHIB-specifieke layer-2-oplossing genaamd Shibarium, die zou kunnen zorgen voor meer toegankelijkheid voor kleinere investeerders die worden afgeschrikt door Ethereum-transactiekosten.

Als Shibarium SHIB kan helpen om weer momentum te krijgen, is het mogelijk dat de prijs van SHIB tegen 2025 zal verdubbelen tot $0,000018, maar het project moet de komende twee jaar veel meer bereiken om deze kans te benutten.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade verrast investeerders met plannen om een enorme play-to-earn-arcade te bouwen, waardoor alle soorten gamers inkomen kunnen verdienen met hun favoriete tijdverdrijf, hetzij door terloops games te spelen, in toernooien, of zelfs via competitieve ladders om de top van de wereldranglijsten te bereiken.

Het platform is ingesteld om betrokkenheid te stimuleren door middel van een uitgebreid beloningsmechanisme, zelfs door middel van niet-gaming activiteiten die bijdragen aan de gebruikerservaring van het platform, zoals het schrijven van content of interactie met de community.

Hoe werkt MCADE?

Het krachtige utility-token MCADE wordt gebruikt als de valuta van het platform en voor alle aankopen en beloningen van gebruikers. Het token biedt houders ook bestuursrechten, zoals in het Metagrants programma. Hierbij kan de community game-prototypes beoordelen, zodat MCADE-houders kunnen stemmen om ontwikkelingsfinanciering te verdelen, wat helpt om de toekomst van de online gaming-bibliotheek te sturen.

Beleggers kunnen hun MCADE inzetten voor passief inkomen dat wordt uitgegeven in stablecoins om het totale aanbod niet te verwateren. Dit maakt het project nog aantrekkelijker voor beleggers die kijken naar de grootste kans op rendement.

Het project heeft een duidelijk plan voor toekomstige zelfvoorziening, wat een essentieel onderdeel is van een project dat een dramatische groei in gebruikers zal zien. Verschillende externe inkomstenstromen, waaronder een game-launchpad en advertenties op het platform, zijn al geïdentificeerd als onderdeel van het samenhangende plan dat de online gaming wereld zoals we die kennen op zijn kop zal zetten.

Metacade prijsvoorspelling algemeen: kan MCADE 100x in waarde stijgen in 2023?

Het hoge potentieel dat Metacade heeft laten zien, is alleen al de reden dat veel investeerders denken dat MCADE 100x zou kunnen stijgen nadat de presale is voltooid, waardoor MCADE op $2 per token komt te staan – een voorspelling die veel optimistischer is dan de Shiba Inu prijsvoorspelling.

Met zo’n hoog potentieel en een gevoel van onvermijdelijkheid over de enorme gebruikersgroei die het platform zou kunnen zien, lijkt het mogelijk voor MCADE om tegen 2025 $5 te bereiken, en verder is sky the limit.