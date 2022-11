Solana (SOL) kan de crypto crash niet te boven komen terwijl de Metacade (MCADE) presale aan interesse wint

De crypto crash van 2022 is vooral nadelig geweest voor de cryptomunten met meer speculatieve projecten, zoals Solana (SOL). Met een sterke concurrentie en verscheidene fundamentale problemen, worstelde Solana om een bullish trend aan te houden in de voorbije maanden. Maar terwijl de crypto crash verder uitdeint, rijst een nieuwe token uit de as op.

De token heet Metacade (MCADE), en het kan wel eens het beste project zijn om voordeel te halen uit de groei van GameFi in de komende jaren. Vandaag zullen we nader toelichten wat er aan het gebeuren is met Solana en waarom je Metacade als een waardige kanshebber moet beschouwen om in je portfolio op te nemen.

Solana (SOL) lijdt onder regelmatige onderbrekingen, prijzen dalen door de crypto crash

Solana (SOL) is één van de meest toonaangevende rivalen voor Ethereum op de markt vandaag. Het is één van de snelste blockchains in de cryptowereld, die gebruik maakt van indrukwekkende combinatie van Proof-of-Stake (PoS) en Proof-of-History (PoH) om moeiteloos snelheden te bereiken van 3500 transacties per seconde (TPS). In theorie kan dit tot maximaal 710,000, volgens de documentatie van Solana. Wanneer we dat vergelijken met de 30 TPS van Ethereum , is het meteen duidelijk waarom Solana zo snel steeg in 2021.

Ondanks deze indrukwekkende transactiesnelheid bleef Solana niet gevrijwaard van problemen. Dit jaar alleen al was Solana al zes keer onbereikbaar door storingen , waarvan één onderbreking, begin januari, een hele week duurde. Samen met de algemene crypto crash van 2022 zetten deze storingen de grote prijsdalingen extra kracht bij. Na die storing van een week, die begon op 6 januari, zakte de waarde van SOL bijna 23% tot een dieptepunt op 10 januari. Nadat een nieuwe storing het netwerk trof op 21 januari, zakte SOL nog eens 37% om drie dagen later het ondersteuningsniveau te bereiken.

Sindsdien bleef de prijs van SOL lager gewaardeerd door de globale crypto crash. De waarde staat momenteel op $29, en slaagde er niet in om de grens van $49 te doorbreken tijdens de bullish prijsactie in augustus. during August’s bullish price action. Nu de handel op het ondersteuningsgebied van $30 die een maand duurde, voorbij is, schommelt de waarde momenteel rond het dieptepunt van $26 in juni.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een veelbelovend project dat tot doel heeft om de gaming industrie op zijn kop te zetten. Metacade is een community hub waar GameFi en crypto fans terecht kunnen om de beste play-to-earn games te vinden, meer te verdienen met hun passie, en contacten te leggen met gelijkgestemden. Metacade’s ultieme doelstelling is om de allereerste virtuele speelhal te worden die door de spelers wordt beheerd en waar jij de toekomst van gaming bepaalt en niet de wereldvreemde game studios.

Om deze visie uit te bouwen, is Metacade opgebouwd rond een model waarbij spelers beloond worden voor hun bijdrage in de community, terwijl de collectie sterkte wordt aangewend om enkele van de beste play-to-earn en Web3 games te maken die de sector ooit heeft gezien.

Waarom verwacht men dat Metacade (MCADE) de markt zal overtreffen?

Terwijl de crypto crash verder woedt, neemt Metacade een sterke uitgangspositie in om de markt snel te domineren bij de volgende bull run. Zoals reeds vermeld, wil Metacade spelers aantrekken door ze te belonen voor wat ze nu al graag doen. Telkens je een recensie plaatst, je belangrijke GameFi alpha deelt, of deelneemt aan een game test, word je beloond met de MCADE munt. Als je reeds een gedreven GameFi enthousiasteling bent, kun jij je inkomen vergroten door eenvoudig je bedenkingen en je ervaring te delen bij je favoriete spellen.

De visie van Metacade is om hiermee de community om te toveren tot een smeltkroes van ideeën waar ontwikkelaars en spelers nauw contact houden. Metacade is van plan om een financieringsprogramma op te zetten onder de naam Metagrants, waarbij game ontwikkelaars hun voorstellen aan de Metacade community kunnen voorleggen om te stemmen welke ze ook uitgevoerd willen zien. De winnaar ontvangt financiering uit de schatkist van de community en kan zelfs directe feedback krijgen op hun prototype via de ingebouwde testomgeving op het platform.

Als onderdeel van Metacade’s doelstelling om spelers te helpen meer te verdienen met GameFi, zullen ze ook exclusieve toernooien aanbieden waar iedereen grote prijzen kan winnen. Maar beter nog, Metacade plant in 2024 de lancering van een databank met vacatures die ooit de doorbraak kunnen betekenen voor iedereen die deel wil uitmaken van de Web3 industrie. Je zal er echter niet alleen vaste betrekkingen terugvinden, er zullen ook tal van vrijblijvende mogelijkheden worden aangeboden, zoals éénmalige testopdrachten, die spelers toelaten slechts enkele uren te investeren en hun vaste inkomen een duwtje in de rug te geven.

Uiteindelijk zal Metacade het bestuur van het Metacade collectief uit handen geven, door een decentrale autonome organisatie (DAO) te vormen. De best gewaardeerde leden zullen een leidinggevende functie worden aangeboden, om Metacade naar de toekomst te begeleiden. Dit zal de eigenaars van MCADE tokens toelaten om te stemmen over de invulling van de leidinggevende functies, de invoering van bijkomende functies, het toewijzen van financiering en meer, leidend tot een volledig zelfvoorzienend ecosysteem gemaakt door gamers, voor gamers.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – Welke is de beste investering?

Zoals vermeld, maakt Solana een moeizame periode door met de huidige crypto crash. Maar storingen zijn het minste van zijn zorgen. Heel recent nog op 12 oktober, werd het op Solana gebaseerde DeFi platform Mango gehackt ter waarde van $100 miljoen. Was dit de eerste keer? Nee. Solana kende al eens rechtstreekse aanval op de wallets van zijn gebruikers in augustus, waar $6 miljoen werd gestolen. Laatst nog, in februari, werd de gigantische som van $320 miljoen van Solana ontvreemd.

Het totale kostenplaatje van deze hacks alleen al, worden in 2022 geraamd op meer dan $446 miljoen. Om dat in perspectief te plaatsen, is dat ongeveer gelijk aan de som die door Verenigde Staten als steun aan Oekraïne werd toegekend in juni.

Terwijl Solana’s toekomst onzeker blijft, zeker, nadat de upgrade van Ethereum de potentiële transactiesnelheid heeft opgedreven naar 100.000, heeft Metacade heel weinig concurrentie in een snel groeiende markt. Dit gegeven alleen al zou ervoor kunnen zorgen dat Metacade een grote kanshebber is in zijn sector. Maar de functies die we hierboven beschreven zouden er makkelijk voor kunnen zorgen dat Metacade een grootmacht wordt in de ontluikende GameFi industrie.

Met al deze argumenten in het achterhoofd, is Metacade hoogst waarschijnlijk een koopje tijdens dit presale stadium. Als je je afvraagt of je beter in Solana investeert, of moet wachten op Metacade in de nasleep van de crypto crash van 2022, dan is het antwoord duidelijk: Metacade zou je eerste keuze moeten zijn.

