Staan Bitcoin miners op het punt te capituleren?

Iets dat altijd interessant is, is het beoordelen van de mining activiteit op Bitcoin, vooral in combinatie met wat er gebeurt met de prijs en de bredere markt.

Miners zijn tenslotte de groep die die vers geslagen bitcoins ontvangt terwijl de blockchain blijft groeien. Het ontvangen van deze inkomsten in de oorspronkelijke munt van het netwerk betekent dat hun acties indicatief kunnen zijn.

Op dit moment is er echter iets opmerkelijks aan de hand. De hash rate, de hoeveelheid rekenkracht die door het Bitcoin-netwerk wordt uitgegeven – oftewel het aantal miners – stijgt. En het stijgt flink.

Maar tegelijkertijd daalt de prijs.

We printen een recordhoogte na een recordhoogte in hash rate. De prijs is echter ingestort, voordat hij de afgelopen maanden zijwaarts handelde rond dit niveau van $20.000.

Dit is ongebruikelijk. Zoals de bovenstaande grafiek laat zien, daalde de hash-snelheid ook de laatste keer dat we een gewelddadige crash hadden – mei 2021 -. Dit is natuurlijk – nogmaals, de inkomsten van deze mijnwerkers zijn Bitcoin, dus waarom zou de mining activiteit niet dalen als reactie op een grote prijsdaling?

In plaats daarvan blijft de hash rate – en de moeilijkheidsgraad van het netwerk – hoog. De meeste mensen zeggen dat dit een goede zaak is. En ze hebben gelijk: hoe hoger de hash rate, hoe veiliger het netwerk. En hoe veiliger het netwerk, hoe gezonder Bitcoin is.

Maar heeft dit zin? Laten we dit vanuit een economisch perspectief bekijken. Verkopen miners niet zoveel als ze zouden moeten? Het lijkt erop dat als we zijwaarts krabben na deze crash, de mijnwerkers niet ophouden. Je zou kunnen wijzen op de overstap van Ethereum naar proof-of-stake in september, omdat het meer miners naar Bitcoin trekt, maar de gegevens komen niet echt overeen.

Laten we eens kijken of de miners verkopen (grafiek via geheimzinnig onderzoek).

Na de capitulatie in de zomer hebben ze niet echt verkocht. Maar kan hier binnenkort verandering in komen?

Ik schreef onlangs over dat ik geloof dat we één gebeurtenis verwijderd kunnen zijn van een vervelende rode lont voor Bitcoin. Als ik naar de onderliggende mining-gegevens kijk, word ik nog zenuwachtiger. Nogmaals, dit is verre van zeker – en meer een vermoeden – maar laten we eens kijken wanneer we voor het laatst een hash rate hebben laten stijgen met een dalende prijs.

Medio 2018 gebeurde dit…en het was niet goed.

Laten we een beetje inzoomen op deze periode – de bovenstaande grafiek is een beetje hectisch. Als we in het venster van 2018 kijken, zien we precies hoe dezelfde hash-snelheid van de pompprijs plaatsvond ondanks de prijsdaling. En kijk dan eens wat er eind 2018 met de prijs gebeurde.

Dus dat is zorgwekkend. En er zijn mensen die hierop wijzen als een bearish indicator. Maar zoals iedereen die mijn analyse volgt weet, voel ik me niet bepaald op mijn gemak met het extrapoleren van eerdere Bitcoin-cycli naar vandaag.

Ja, dit gebeurde in 2018. Maar kijk eens naar Bitcoin toen. Had je er ook maar van gehoord? Omdat velen dat niet hadden gedaan – het was nog steeds een niche-aanwinst, die nog geen lawaai maakte in de trad-fi-wereld. Om nog maar te zwijgen, het macroklimaat is tegenwoordig heel anders, we zitten in een volledig nieuw renteparadigma. Een punt dat nooit mag worden vergeten bij het kijken naar eerdere cycli: geen van die cycli vond plaats terwijl we ons midden in een bredere bearmarkt in de economie bevonden.

Maar tegelijkertijd is het niet alleen het feit dat dit eerder is gebeurd. Ik ben een beetje verbaasd dat de verkoop van miners hier niet een beetje hoger is, of waarom de hash-snelheid zo agressief stijgt.

Dus, tot slot, deze indicator zorgt er niet voor dat ik naar de VERKOOP-knop ga rennen. Maar ik gebruik graag mijnbouwgegevens in combinatie met mijn bredere analyse, en het is een merkwaardige gebeurtenis. En zoals ik vorige week schreef, ben ik bang dat deze zijwaartse beweging van ongeveer $20.000 kan eindigen met een rode pit. Het is een psychologisch belangrijk niveau, en als we er eenmaal hard onderdoor breken, is er niet veel weerstand.

Er zijn te veel variabelen in de bredere markt die gemakkelijk naar het zuiden zouden kunnen gaan, en Bitcoin heeft niet te veel opgegeven sinds de besmettelijke golf van de zomer – de aandelen waren eigenlijk slechter. Deze onderliggende mining activiteit neemt die zorgen niet weg, ook al worden ze niet geaccentueerd.