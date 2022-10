Stablecoin Tether regeert als achtervolging, maar is DAI net zo dood als Terra?

Cryptocurrency kan een polariserend onderwerp zijn. Sommigen geloven dat het de wereld zal veranderen. Ze zeggen dat we in een samenleving zullen leven met Bitcoin als reservevaluta; we zullen onze chai tea lattés in Starbucks betalen met digitale tokens, en dan zullen we ze posten op sociale media die zijn gevestigd in Web3, waarbij alles naadloos verloopt via gedecentraliseerde pijplijnen.

Dan zijn er mensen die zeggen dat het een complete verspilling van ruimte is, een vraatzuchtig kapitalistische geldklopperij overspoeld met Ponzi-schema’s en schaamteloze promoties (Kim Kardashian, als je dit leest, kijk ik naar jou).

Maar zelfs onder degenen die sceptisch zijn over crypto, waardeert de meerderheid de kracht van blockchain-technologie en de impact die het kan hebben op de samenleving.

Een van de meer intrigerende elementen van blockchain-technologie zijn stablecoins. Gewoon fiat-valuta gevestigd op de blockchain, het stelt gebruikers in staat om de volatiliteit van crypto te omzeilen terwijl ze nog steeds de blockchain gebruiken. Dit betekent dat de keerzijde van een jojo-portfolio in de winkel wordt vermeden, maar dat de voordelen van blockchain – toegankelijkheid, snelheid, goedkope transacties – kunnen worden benut.

En aangezien zoveel crypto via USD wordt geleid, zijn alle grootste stablecoins dollar-iteraties. In een jaar waarin de dollar elke belangrijke valuta heeft verpletterd, terwijl landen over de hele wereld vechten tegen de ongebreidelde inflatie, geeft dit burgers de mogelijkheid om hun rijkdom in USD te parkeren in plaats van hun eigen (vaak onstabiele) valuta vast te houden.

Dus welke stablecoin is het populairst? En hoe groeien ze? Ik heb een duik genomen in wat de saaiste cryptovaluta ter wereld is – in termen van prijsvolatiliteit – maar om verschillende andere redenen is het ongelooflijk opwindend.

Dit is het stablecoin-rapport.

Tijdlijn – de opkomst van stablecoins

Ik kijk nu terug op het begin van 2020 als het “nieuwe paradigma” van crypto. COVID brak in het eerste kwartaal door en na een kernsmelting in maart toen de wereld ging zitten om te proberen uit te zoeken wat dit coronavirus precies betekende, schoot crypto omhoog.

Het nam zijn plaats in het centrum in en prijzen, volume en liquiditeit schoten omhoog. Toen gingen we dit jaar, in 2022, over naar een nieuw tijdperk van hoge rentetarieven, toen de gelddrukkerij van de afgelopen jaren ons inhaalde en de inflatie zijn spieren spande.

Hierdoor crashten tokens. Bitcoin daalde van $69.000 naar minder dan $20.000, en de fondsen stroomden weg van stablecoins. Sommige stablecoins hebben het echter beter gedaan dan andere. Klik op “tijdlijn afspelen” in de onderstaande grafiek om een beeld te krijgen van de bewegingen van de afgelopen twee jaar.

Inderdaad. Een run van $20 miljard naar $160 miljard in twee jaar – dat is een 8X, mensen.

Natuurlijk is er de olifant in de kamer als je naar die bovenstaande grafiek kijkt. En die olifant heeft een naam – Terra.

Gedecentraliseerd versus gecentraliseerd

Misschien verblind door de allure van een gedecentraliseerde stablecoin, kochten veel crypto-enthousiastelingen TerraUSD (UST). De stablecoin werkte met een serieus gebroken circulaire logica en werd ondersteund door Luna, die zelf door niets werd ondersteund. Een mooie manier om te zeggen dat het niet verzameld was, en het hele kaartenhuis stortte in, en sleepte een groot deel van het crypto-ecosysteem mee.

Ik was daar ook bij betrokken, om eerlijk te zijn. Ik wist dat het model gebrekkig was, maar ik dacht dat het langer mee zou gaan dan het deed. Ik heb veel geschreven over mijn betrokkenheid bij het circus, en ik beschrijf ook hoe ik eindelijk mijn verliezen heb verminderd en mijn UST heb verkocht, waarbij ik een akelig verlies en een nogal onaangename klap voor mijn reeds gekneusde ego slikte.

Maar hoe dan ook. Terra is verleden tijd. De andere overgebleven gedecentraliseerde stabiele is DAI, met een marktkapitalisatie van $6 miljard. Het enige probleem hier is dat DAI voor mij net zo kapot is als Terra. Natuurlijk zullen de implicaties niet zo ernstig zijn en dit zal geen krankzinnige doodsspiraal zijn, maar als je het mij vraagt, heeft DAI dezelfde kans als Terra om ooit een gerenommeerde en impactvolle stablecoin te worden – nul.

Dat komt omdat het model economisch niet zinvol is. Overcollateralisatie betekent dat om $100 DAI te ontvangen, men $150 aan onderpand moet verpanden. Dat is schromelijk inefficiënt en is alles wat je moet weten. Dan is er ook het feit dat het niet eens gedecentraliseerd is, met zoveel blootstelling aan USDC en andere gecentraliseerde activa.

Om deze verleidelijke kwaliteit van decentralisatie na te streven, heeft DAI een compromis gesloten door kapitaalefficiëntie op te offeren. In een wereld van stijgende rentetarieven zal dit nooit werken. En ja… het is niet eens gedecentraliseerd.

Een gedecentraliseerde stal zou fantastisch zijn, maar er is geen manier om dit nu te realiseren. Hopelijk kan het ooit gebeuren, maar ik ben niet slim genoeg om te bedenken hoe. Wat DAI betreft, ik zie het nooit relevant worden. Het zal ofwel sterven (bedoelde woordspeling, ik beloof het) een langzame dood, of een drastische bestuursactie ondernemen terwijl het faalt voor relevantie (blijkbaar overweegt het geen stabiele munt meer te zijn en in plaats daarvan de peg te “verwijderen”, wat dat ook betekent).

Gecentraliseerde stablecoins – Circle stoot Tether van de troon?

Dit brengt ons naar gecentraliseerde stablecoins. Niet zo romantisch, maar de dingen werken tenminste, toch?

Tether (USDT) is de OG en staat centraal in alles in de ruimte, en is het grootste liquiditeitspaar. Toch wordt het nog steeds geconfronteerd met vragen over zijn reserves, en in de nasleep van de Terra-besmetting wankelde zijn pin tot 95 cent.

Het moet gezegd worden dat Tether nooit faalde om te verzilveren, en enorme delen van hun bezit zonder problemen verkocht – een groter deel van hun reserves dan de meeste fractionele reservebanken zouden kunnen verwerken. Maar toch willen mensen met stablecoins kunnen kopen en verkopen voor die $1 – waar en wanneer ze maar willen.

Circle (USDC) wordt zo een grotere concurrent, maar blijft op drift op de tweede plaats. Ik heb de onderstaande grafiek gemodelleerd om te laten zien hoe Tether naar beneden is uitgehold, met de opkomst van alternatieven. Veel hiervan is te wijten aan het aanhoudende verhaal dat er niet voldoende reserves worden aangehouden.

2022 besmetting

Het jaar was duidelijk een moeilijk jaar voor cryptomarkten. Stablecoins zijn een redelijk goede manier om dit te laten zien, aangezien het kapitaal zijn koffers pakte en uit het systeem stroomde.

Ik heb uitgezet hoe het met verschillende stablecoins is gegaan van januari tot nu. Het is een goede manier om te laten zien hoe Circle de leiding van Tether heeft weten te veroveren. Nu Tether sinds het begin van het jaar $10 miljard heeft afgestaan, is Circle zelfs $2 miljard gestegen.

Binance USD en FTX?

BinanceUSD (BUSD) is een andere die terrein heeft gewonnen. Tot $22 miljard is het de zevende grootste cryptocurrency en de derde grootste stablecoin.

Het wordt hard gepusht door Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling. Onlangs heeft de beurs USDC geschrapt en alle posities automatisch omgezet in BUSD, wat heeft geholpen de marktkapitalisatie een beetje op te pompen.

FTX-honcho Sam Bankman-Fried noemde het de “Second Great Stablecoin War”. FTX zelf is zelfs van plan om een eigen stablecoin te lanceren.

FTX is de op één na grootste crypto-exchange en het roept een aantal interessante vragen op over het voordeel van het hebben van zoveel stablecoins op de markt. In werkelijkheid weet ik niet zeker of het ertoe doet zolang ze allemaal op verantwoorde wijze worden beheerd met solide reserves en transparante rapportage – iets waar bepaalde stablecoins zeker beter in zijn dan andere.

Conclusie en toekomst

Om dit af te ronden, het is een enorm aantal jaren geweest voor crypto en, bij uitbreiding, stablecoins. De laatste helpt mensen aan boord van crypto. On-chain springen maar volatiliteit vermijden, stablecoins hebben een echte use case in een sector waar dat niet altijd gegarandeerd is.

Ik heb dit nu samengebracht omdat de stablecoin-markt de afgelopen jaren is getransformeerd, maar het voelt nu alsof we een nieuwe fase ingaan. Binance, FTX en Circle komen voor Tether. Corners houdt vol dat we een gedecentraliseerde stal nodig hebben, maar totdat er een plan is opgesteld dat dat zelfs theoretisch mogelijk maakt, is het maar fantasie.

Natuurlijk, ik zou dol zijn op een gedecentraliseerde stal. Ik zou morgenochtend ook graag wakker worden met de stem van Beyoncé. Beide dingen zijn op dit moment even onwaarschijnlijk, dus voorlopig moeten we met gecentraliseerde stablecoins chatten.

Het zal interessant zijn om deze rangen volgend jaar rond deze tijd opnieuw te beoordelen, wanneer God weet wat er op de cryptomarkten zal zijn gebeurd. Tot die tijd regeert Tether, maar de roedel jaagt hard op.