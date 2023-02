Terwijl Monero vecht om zijn waarde vast te houden, is Metacade op weg om in 2023 te stijgen

Nu we duidelijk in een bearmarkt zitten,is dit de perfecte kans voor degenen die ervaren zijn met investeren om de markt te beoordelen en te identificeren welke projecten beschikken over de beste overlevingskansen. Door dit te doen kunnen mensen die investeren zowel oude als nieuwe projecten ontdekken met een groot potentieel voor de volgende bull run en de kans om enorme opbrengsten te genereren.

Monero is een project dat analisten heeft verdeeld. Het wordt geconfronteerd met een steeds vijandigere regelgeving en heeft in 2022 een grote prijsdaling doorgemaakt. Beide factoren hebben een grote invloed op de prijsvoorspelling van Monero.

Velen die investeren vragen zich af of Monero een plaats voor de lange termijn kan vinden en verplaatsen hun investeringen naar geavanceerde nieuwe projecten zoals Metacade.

Metacade krijgt veel belangstelling van investeringsfondsen, aangezien het project op het punt staat de game-industrie opnieuw vorm te geven en spelers centraal te stellen in de waardestructuur.

Draagt Metacade bij aan de achteruitgang van Monero?

Monero heeft een toegewijde aanhang behouden vanwege de focus op een element van cryptocurrency waarvan velen geloven dat het de kern van de technologie vormt: privacy. Met digitale valuta’s (CBDC’s) van de centrale bank in het verschiet, is het geen verrassing dat de aanhangers van Monero er meer dan ooit van overtuigd zijn dat het project ondanks de slechte prijsvoorspelling een belangrijke rol speelt.

De privacy die Monero biedt zal waarschijnlijk echter met grote problemen te maken krijgen, aangezien de regelgeving voor crypto in 2023 opdoemt. Als nieuwe regelgeving de privacy wegneemt die gepaard gaat met Monero-transacties, is de USP van het bedrijf verdwenen; het is dan ook geen verrassing dat veel houders elders op zoek gaan naar een project met een grotere kans op blijvend succes. Metacade is een project dat veel belangstelling wekt in de hele industrie, dus is het geen verrassing dat veel XMR-houders van loyaliteit wisselen.

Wat is Monero (XMR)?

Monero is een op privacy gerichte cryptocurrency die tot doel heeft om een van de vroegste visies op digitaal geld waar te maken: onvindbare en anonieme betalingen.

Het open-sourceproject maakt gebruik van een bekwaam technisch team om de technologie voortdurend vooruit te helpen en heeft ook een mining structuur ontwikkeld die ervoor zorgt dat zelfs kleine miners kunnen profiteren van het helpen om het netwerk te beveiligen.

Monero prijsvoorspelling algemeen: kan XMR de regelgeving overleven?

Hoewel het voor XMR waarschijnlijk niet goed zal gaan als er meer regelgeving komt, betekent dat niet dat het project gedoemd is om te mislukken. Zelfs als het steeds moeilijker wordt om Monero te kopen via de typische manieren om te investeren in crypto, zal Monero waarschijnlijk altijd een bloeiende zwarte markt hebben voor degenen die anoniem willen blijven.

Rekening houdend met deze en bredere cryptocurrency-prijzen voor de prijsvoorspelling van Monero , zal XMR waarschijnlijk in 2023 dalen tot ongeveer $90, aangezien het gebruikers niet is toegestaan om het te verhandelen en te kopen via gelicentieerde exchanges. Als het verder ruimte voor zichzelf kan vrijmaken, kunnen we de prijs tegen 2025 weer zien stijgen op het huidige niveau van ongeveer $160.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een inventief nieuw project dat in de hele branche voor veel buzz zorgt. Dit volgt op het feit dat het Metacade-team een alom geprezen nieuwe whitepaper heeft gepubliceerd waarin de plannen worden beschreven om de game-industrie opnieuw te definiëren door gamers te laten verdienen terwijl ze spelen.

Het project draait om de bouw van ’s werelds grootste play-to-earn arcade, waardoor gamers via een uitgebreid beloningssysteem geld kunnen verdienen met hun game-ervaring.

Hoe werkt MCADE?

Gamers kunnen beloningen verdienen die worden uitbetaald in MCADE-tokens, die dienen als de valuta van het platform en tevens utility bieden aan het Metacade-ecosysteem. Het maakt zowel aankopen als toegangsprijzen mogelijk (zoals deelname aan toernooien) en heeft ook stakingopties die MCADE-houders de kans bieden om hun tokens aan het werk te zetten om een passief inkomen te verdienen.

Metagrants is een ander innovatief programma van de roadma. Het draagt bij aan de ontwikkelingsplannen voor ecosystemen door bekwame game-ontwikkelingsteams in staat te stellen om hun gameconcepten aan de community te laten zien voor feedback. MCADE-houders kunnen vervolgens stemmen om fondsen te verdelen over projecten die ze verdienen.

Het succes van de Metacade-presale illustreert het hoge potentieel van het project, met een ongelooflijke $6.3m miljoen die al is opgehaald sinds de lancering.

Metacade prijsvoorspelling algemeen: Waar kan MCADE komen?

Metacade lijkt een hoog rendement te genereren, en met het project dat in 2023 van start gaat met het onboarden van gebruikers, zou de prijs van MCADE hierop zeer snel kunnen stijgen. Dat MCADE dit jaar $1 bereikt, lijkt redelijk, gezien de interesse van investeerders.

Tegen 2025 zal het platform waarschijnlijk veel van het potentieel dat het biedt, hebben waargemaakt, wat betekent dat een MCADE van $8 tegen het einde van het jaar misschien niet onrealistisch is.

Moeten investeerders Monero of Metacade kiezen voor het hoogste rendement?

XMR zal waarschijnlijk de komende jaren deel uitmaken van het cryptocurrency-landschap, maar dit maakt het op dit moment geen goede keuze om te investeren, in het licht van de prijsvoorspelling van Monero en de prijzen van concurrerende crypto. Metacade daarentegen vertoont tekenen van een eenmalige mogelijkheid om te investeren, vooral voor degenen die kunnen instappen bij de belachelijk lage prijzen die beschikbaar zijn tijdens de presale.