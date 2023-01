The Sandbox, Metacade en Decentraland prijsvoorspelling 2025: belangrijkste spelers in de metaverse

Benieuwd naar de toekomst van de metaverse en welke projecten gaan domineren? Dit artikel bespreekt drie voorspellingen via de prijsvoorspellingen van The Sandbox, Metacade en Decentraland voor 2025 en geeft je een idee van wat je op de lange termijn kunt verwachten.

Wat is The Sandbox (SAND)?

The Sandbox is een gedecentraliseerde 3D-wereld waarmee gebruikers in-game-ervaringen kunnen creëren, delen en er zo geld mee kunnen verdienen. Met The Sandbox kunnen spelers bouwen wat ze maar willen met behulp van voxels, de blokken die kenmerkend zijn voor het ontwerp van de game. Dit is echter niet alleen een esthetische keuze; ze zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk te manipuleren zijn en waarmee spelers ingewikkelde en gedetailleerde objecten kunnen maken, zoals auto’s, gebouwen, sculpturen en meer.

Om in The Sandbox te bouwen, moeten spelers eerst LAND bezitten. LAND-tokens zijn non-fungible, waardoor ze kunnen worden gekocht en verkocht met SAND-tokens. Zodra ze LAND bezitten, kunnen spelers ervoor kiezen om ASSET’s (objecten ontworpen door andere spelers) te kopen of items te bouwen in VoxEdit en deze te gebruiken in de Game Maker om meeslepende games en ervaringen te creëren. Bedrijven als Forbes, Gucci en Warner Music Group hebben allemaal deze tools gebruikt om hun eerste stappen in de metaverse te zetten, en er zullen er waarschijnlijk nog veel meer volgen.

The Sandbox prijsvoorspelling 2025

Nu de acceptatie van metaverse groeit, is het waarschijnlijk dat The Sandbox zijn naam waar zal maken en zal fungeren als een proeftuin voor merken die zich willen aansluiten bij deze nieuwe digitale grens. Het toevoegen van meer namen aan de reeds groeiende lijst van spraakmakende bedrijven die The Sandbox gebruiken, zal waarschijnlijk leiden tot een stortvloed aan investeringen en zou SAND veel hoger kunnen duwen dan de huidige prijs van $0,42. Op zijn minst $2,50 is zeker haalbaar, terwijl ergens tussen $4,50 en $5 waarschijnlijker is.

Wat is Metacade (MCADE)?

Metacade is een op de community gebaseerd platform dat is gebouwd voor metaverse en play-to-earn (P2E) gaming. Het is een hub waar gamers samenkomen om de nieuwste play-to-earn games te ontdekken, samen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten de snelgroeiende metaverse-ruimte te verkennen en een directe impact te hebben op de toekomst van GameFi. In de kern heeft Metacade alles wat je nodig hebt om het meeste uit metaverse- en play-to-earn gaming te halen, zoals beoordelingen, leaderboards, alfa, forums en chatrooms, waar je vrienden kunt maken en kunt verdienen met je bijdragen aan de community.

Dat klopt: elke keer dat je een beoordeling, een aantal handige tips of andere nuttige inhoud plaatst, word je beloond met MCADE-tokens voor je aandeel in de groei van het platform. Je zult ook regelmatig prijstrekkingen en toernooien ontdekken waar je het tegen andere Metacade-gebruikers opneemt om kans te maken op grote prijzen. Er zijn zelfs plannen voor een vacaturesite in 2024, waar je optredens, parttime functies en betaalde functies kunt vinden bij enkele van de grootste namen in Web3.

Tegen 2025 zullen twee van de meest aantrekkelijke functies van Metacade live zijn. De eerste is de gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) , waar gebruikers kunnen deelnemen aan het vormgeven van ’s werelds eerste virtuele arcade die eigendom is van de spelers. De tweede is de Metagrant. Metagrants zijn een financieringsinstrument waarmee Metacade-gebruikers kunnen stemmen op en de ontwikkeling van play-to-earn games kunnen financieren. Ontwikkelaars presenteren hun ideeën als gelijken voor de community, en degene die de meeste stemmen krijgt, krijgt geld uit de Metacade-schatkist om hun spel tot leven te brengen.

Metacade (MCADE) prijsvoorspelling 2025

Met een groot aantal innovatieve functies, een focus op eigendom van de community en het potentieel om snel duizenden spelers aan te trekken, zal Metacade waarschijnlijk in 2025 voorop lopen. Het MCADE-token is momenteel in de presale, maar zal naar verwachting voor het grote publiek beschikbaar worden voor $0,02 per token.

Aangezien de acceptatie van metaverse en GameFi naar verwachting tegen 2025 zal versnellen, is het behalen van $0,20 – een stijging van 10x – een redelijke voorspelling. Als de zaken voor Metacade verlopen zoals gepland, is het een goede mogelijkheid dat het een prijs ergens tussen de $0,50 en $1 zal bereiken. Met andere woorden, een investering van $1.000 aan het einde van de presale kan in 2025 wel $25.000 tot $50.000 waard zijn!

Wat is Decentraland (MANA)?

Decentraland is, net als The Sandbox, een 3D-wereld waar spelers in-game eigendommen (ook wel LAND genoemd) kunnen bezitten, ervaringen kunnen creëren en de creaties van anderen kunnen ontdekken. Waar The Sandbox echter meer nadruk legt op games, is het doel van Decentraland algemener en richt het zich op door gebruikers gegenereerde inhoud en kunst. Decentraland stelt gebruikers ook in staat om de wereld om hen heen te ontdekken in VR – iets wat The Sandbox nog niet te bieden heeft.

Sinds de oprichting in 2017 is Decentraland uitgegroeid tot gastheer voor kunstgalerijen, musea, casino’s, nachtclubs, hotels en meer. Het organiseert ook regelmatig evenementen, zoals concerten, conferenties en sociale bijeenkomsten waar de community van kan genieten. Er is zelfs een DAO, waarmee gebruikers een virtuele vergadering kunnen bijwonen en kunnen stemmen om de toekomst van Decentraland te bepalen.

Decentraland (MANA) prijsvoorspelling 2025

Hoewel Decentraland geen partnerschappen heeft met zoveel merken als The Sandbox, zal zijn status als een van de oudste metaverse projecten het waarschijnlijk een voorsprong geven. Naarmate meer spelers deelnemen aan de metaverse-revolutie, zou MANA een nieuwe investeringsgolf kunnen zien en grip krijgen, waardoor deze veel hoger kan worden dan de huidige prijs van $0.32.

De meest optimistische Decentraland prijsvoorspelling voor 2025 zou zijn dat MANA terugkeert naar de hoogtepunten van november 2021, of ergens tussen $5 en $6. De meer realistische Decentraland-prijsvoorspelling voor 2025 zou rond de $3,50 tot $4 liggen.

Metacade (MCADE) is een enorm ondergewaardeerd metaverse project

The Sandbox, Metacade en Decentraland zullen het de komende jaren waarschijnlijk allemaal goed doen naarmate meer gebruikers zich bij de metaverse voegen. Maar terwijl het schip waarschijnlijk al heeft gevaren voor enorme winsten in SAND of MANA, heeft MCADE nog alles te winnen.

En met de token nog in fase 1 van de presale, is er geen beter moment om in te stappen. Metacade heeft al meer dan $1.55m verkocht in MCADE, en dit aantal zal naar verwachting zeker de $3 miljoen halen tegen het einde van de presale. Wacht niet te lang – pak je deel van MCADE voordat het te laat is!

Je kunt Sandbox en Decentraland hier bij eToro kopen.